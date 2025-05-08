Ещё 4 россиянки — во 2-м круге Рима: Потапова ушла с матчбола и попала на Соболенко

В среду, 7 мая, на супертурнире в Риме завершились матчи первого круга в женском одиночном разряде. В первом раунде присутствовали шесть россиянок — и все они играли сегодня. Первой из наших на корте появилась Камилла Рахимова, попавшая в сетку как лаки-лузер. Рахимова заняла место Маркеты Вондроушовой, снявшейся непосредственно перед началом игрового дня. Соперницей Рахимовой, занимающей 85-е место в мировой классификации, была китаянка Ван Синьюй, 43-я ракетка мира.

Первые геймы проходили в упорной борьбе, но Рахимова оказалась чуть удачливее. В первом гейме она отыграла все три брейк-пойнта, а во втором сама использовала третий брейк-пойнт и вышла вперёд — 2:0. Подтвердить брейк Камилла не смогла, однако в шестом гейме ещё раз забрала подачу соперницы. Это позволило ей подать на сет в девятом гейме — 6:3 за 50 минут.

Во второй партии у Рахимовой серьёзно упал процент первой подачи, и без того невысокий, — с 62% до 41%. Однако это не помешало россиянке одержать убедительную победу. Ван слабо смотрелась в розыгрышах, и после раннего обмена брейками Камилла выиграла четыре гейма подряд — 5:1. В восьмом гейме Рахимова со второго матчбола закончила встречу — 6:3, 6:2 за 1 час 33 минуты.

Во втором раунде Рахимова сыграет с Эммой Наварро, 10-й сеяной.

Встречи с участием других российских теннисисток начались и завершились позже изначально запланированного — из-за дождя, обусловившего вынужденную паузу. 21-летняя Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники, противостояла румынке Елене-Габриэле Русе, пробившейся в основную сетку через квалификацию. В рейтинге WTA Кудерметова располагается выше Русе — 57-е место против 88-го. А вот в личных встречах преимущество было на стороне румынки, которая в этом году в Майами обыграла россиянку со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2.

В первом сете Кудерметова почти всё время вела с брейком, но ближе к концу партии сама создала себе проблемы, которые затем благополучно решила. Россиянка вела 4:1 с преимуществом в один брейк, однако при 5:3 не смогла подать на сет. В 12-м гейме у Полины были сетболы на приёме, но и там она упустила все три шанса. На тай-брейке забрать сет могла уже Русе, однако Кудерметова отыграла три сетбола и сама использовала третий сетбол (шестой с учётом предыдущего гейма) — 7:6 (12:10) за 1 час 7 минут.

По ходу второй партии обе теннисистки брали медицинский перерыв. У Кудерметовой возникли проблемы с правым глазом…

Медицинский тайм-аут Полины Кудерметовой Фото: Кадр из трансляции

…а у Русе — с правой ногой.

Медицинский тайм-аут Елены-Габриэлы Русе Фото: Кадр из трансляции

Первые три гейма взяла Русе — а могла и четвёртый, но Кудерметова всё же удержала подачу, несмотря на два брейк-пойнта, а затем сделала брейк под ноль, после чего сравняла счёт — 3:3. У Полины были прекрасные возможности повести с брейком, но ни одного из четырёх брейк-пойнтов в оставшихся геймах она не использовала. А в 10-м гейме россиянка неожиданно под ноль проиграла подачу и потеряла партию — 6:4 в пользу румынки за 1 час 2 минуты.

В первой половине решающего сета теннисистки обменялись брейками, а после счёта 2:2 Русе перехватила инициативу и не отдала ни одного гейма. Обидно, ведь у Кудерметовой, принимавшей при 2:4 не в свою пользу, имелся тройной брейк-пойнт. Но Полина его не использовала, после чего румынка дожала её — 6:7 (10:12), 6:4, 6:2 за 2 часа 50 минут. Русе семь раз подала навылет, но допустила при этом 14 двойных ошибок. (У Кудерметовой эти показатели составили 1 и 4 соответственно).

Анна Блинкова играла с американкой Хейли Баптист. Блинкова и Баптист, являющиеся 67-й и 90-й ракетками мира соответственно, пробились в основную сетку через отбор. Четыре года назад американка уверенно победила россиянку на «Ролан Гаррос» (6:1, 6:4); сегодня она также не отдала ни партии.

В начале встречи сильнее смотрелась Баптист, которая уверенно брала свои геймы, а на приёме имела пять брейк-пойнтов, но не использовала ни одного из них. После 2:2 теннисистки обменялись брейками, а затем уже без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка. Там Блинкова при 6:4 упустила двойной сетбол, а вот Баптист со второго сетбола выиграла партию — 7:6 (9:7) за 1 час 9 минут.

Второй сет Анна начала с того, что под ноль взяла свой гейм. Далее начался парад брейков, и в итоге шесть геймов подряд остались за принимающей стороной. Блинкова вела 4:2 с перевесом в один брейк, но после позволила Баптист переломить ход партии. Американка забрала четыре гейма подряд и проследовала во второй круг — 7:6 (9:7), 6:4 за 2 часа 5 минут.

Во втором раунде Баптист сразится с другой россиянкой Людмилой Самсоновой (19).

Вероника Кудерметова, замыкающая топ-50 мировой классификации, противостояла 148-й ракетке мира Лукреции Стефанини — организаторы дали уайлд-кард итальянке. В первой партии Кудерметова трижды выходила вперёд с брейком, но Стефанини во всех трёх случаях незамедлительно отыгрывалась. В частности, при 5:4 россиянка не сумела подать на сет. А вот на четвёртый брейк Вероники Стефанини уже не ответила. В 12-м гейме Кудерметова, использовав второй сетбол, подала на партию — 7:5 за 57 минут.

Второй сет сложился не столь драматично. Кудерметова уверенно держала подачу и в четвёртом гейме отыграла единственный брейк-пойнт. Сделав два брейка, Вероника подала на матч, использовав третий матчбол, — 7:5, 6:2 за 1 час 41 минуту.

«Матч был непростой. Непростой соперник. Очень тяжело было понять, какие здесь кондиции, условия. Наверное, мало времени было на адаптацию. И в сегодняшнем матче было большое количество ошибок из-за непонимания, как строить розыгрыш. То мячи очень сильно вылетали, то наоборот, не долетали, поэтому такие поиски были.

Зрители болели за итальянку? На самом деле зрители и меня поддерживали. Там не было такого, что за неё явно болели. Так что мне было комфортно играть", — сказала Кудерметова в интервью «Чемпионату».

Во втором круге Вероника сыграет с американкой русского происхождения Амандой Анисимовой (15).

«Мы с ней в этом году встречались в Чарльстоне, я проиграла. Не совсем удачный теннис был с моей стороны. А она в этом сезоне показывает хорошую игру, выиграла турнир в Дохе. Поэтому я буду стараться взять реванш, сделать максимум, что от меня зависит, и играть гораздо лучше, чем сегодня», — добавила она.

Вероника Кудерметова Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Анастасия Павлюченкова вышла на корт с британкой Кэти Бултер. Павлюченкова сейчас находится в двух шагах от топ-50, а Бултер располагается на 40-й строчке рейтинга. Год назад россиянка победила британку в Линце (7:6 (7:2), 6:4). Сильнее была Анастасия и на этот раз.

Павлюченкова собранно провела свои геймы в первом сете — у Бултер не было ни одного брейк-пойнта. Во второй половине партии у россиянки стало что-то получаться и на приёме. В пятом гейме Анастасия выдала брейк, а в девятом ещё раз взяла чужую подачу и выиграла сет — 6:3 за 41 минуту.

Во втором сете Павлюченкова из первых шести геймов выиграла пять. Бултер имела шансы на брейк, но Анастасия отыграла все три брейк-пойнта. С первой попытки Павлюченкова не подала на матч, но при 5:3 уже не сплоховала — 6:3, 6:3 за 1 час 31 минуту.

Так Анастасия прервала серию из четырёх поражений, одержав первую победу за три месяца. Она не побеждала с турнира в Дубае в феврале.

«Я не выигрывала и не проводила полноценных матчей почти с Австралии. Я сыграла всего, наверное, два или три поединка после AO, в которых уступила. И, конечно, было очень волнительно сегодня играть. И всё равно ощущение, что я не на 100% там, где я хочу быть. Но я просто боролась за каждое очко, и было всё равно уже, какой результат. Хотела просто как можно больше матчей провести, наверное, разыграться к „Ролан Гаррос“, — сказала Павлюченкова в интервью „Чемпионату“.

Во втором раунде Анастасия сразится с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин (31).

«Ну кстати, на самом деле последний матч мы провели в Абу-Даби. Я выиграла, а после этого результаты у меня пошли вниз. Но там я хорошо активно играла, и сегодня я тоже довольна своей игрой. Надо просто продолжать и набирать форму, и надеюсь, что всё получится», — добавила она.

34-я ракетка мира Анастасия Потапова играла с 45-м номером рейтинга WTA украинкой Даяной Ястремской. Эти спортсменки уже в четвёртый раз играли друг с другом. Впервые они встретились в финале юниорского Уимблдона-2016, и тогда в двух партиях победила Потапова (6:4, 6:3). А в текущем сезоне теннисистки обменялись двухсетовыми победами: в Брисбене победила Потапова, а в Дубае — Ястремская.

Этот матч Потапова начала с брейка, но затем всё пошло не по её сценарию. За весь первый сет россиянка так ни разу и не взяла свою подачу. Во втором гейме она допустила две двойные ошибки, в шестом и восьмом, последнем, дала двойную на брейк-пойнте… Анастасия не раз проявляла недовольство на корте, общалась со своей ложей — мол, да что же у меня не получается?! — однако спасти партию не удалось.

И даже два брейка не помогли Потаповой. В пятом гейме у неё была возможность переломить ситуацию, но там Ястремская при 3:1 ушла с брейк-пойнта. На партию украинка, имея 5:1, не подала, упустив сетбол, но уже в следующем гейме приняла на сет, воспользовавшись на брейк-пойнте шестой двойной ошибкой от соперницы, — 6:2 за 46 минут.

Во второй партии Ястремская быстро повела 3:0 с брейком, и возникли опасения, что у Потаповой от этого опустятся руки. Тем не менее россиянка не собиралась сдаваться — и забрала следующие три гейма. У украинки посыпались ошибки, в том числе двойные, и Анастасия, дожав её с четвёртого брейк-пойнта, отыграла брейк, после чего сравняла счёт — 3:3.

Во второй половине партии у теннисисток был лишь один брейк-пойнт на двоих — в седьмом гейме его упустила Потапова, — так что пришлось играть тай-брейк. Там обе теннисистки увереннее чувствовали себя на приёме, нежели на подаче, и до 5:5 дошли с тремя мини-брейками у каждой. Ястремская заработала матчбол, но не взяла 12-й розыгрыш — 2:2. А вот Потапова использовала первый же сетбол — 7:6 (8:6) за 1 час 10 минут.

В начале заключительного сета состоялся обмен брейками, после чего Потапова захватила инициативу и в результате одержала волевую победу. Ключевым стал шестой гейм, взятый россиянкой на ошибках соперницы. Ястремская, уступая 2:5, взяла медицинский перерыв из-за мозолей на ногах.

Медицинский тайм-аут Даяны Ястремской Фото: Кадр из трансляции

Но это не спасло украинку. В восьмом гейме Потапова упустила матчбол на приёме, однако в девятом подала на матч и оформила волевую победу — 2:6, 7:6 (8:6), 6:3 за 2 часа 41 минуту. 12 двойных ошибок в исполнении россиянки — много, особенно если учесть, что во втором раунде Анастасия сыграет с первой ракеткой мира Арина Соболенко. Матч закончился в районе полуночи по местному времени.

Таким образом, Потапова, Павлюченкова, Кудерметова-старшая и Рахимова присоединились во втором раунде к Мирре Андреевой (7), Диане Шнайдер (13), Людмиле Самсоновой (19), Екатерине Александровой (21) и Анне Калинской (28), которые, будучи сеяными, пропускали первый круг.

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».