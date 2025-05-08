«Мало было времени на адаптацию после финала в Мадриде». Кудерметова — на старте в Риме

28-летняя россиянка вышла во второй круг итальянского «тысячника» и рассказала о первом матче, а также о том, как провела блэкаут в Испании.

Вероника Кудерметова уверенно справилась на старте супертурнира в Риме с местной теннисисткой Лукрецией Стефанини, хотя всего пару дней назад перебралась в итальянскую столицу из Мадрида, где в парном разряде вместе с Элисе Мертенс дошла до финала. После матча Вероника ответила на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».

— Как дался вам сегодня матч?

— Матч был непростой. Непростой соперник. Очень тяжело было понять, какие здесь кондиции, условия. Наверное, мало времени было на адаптацию. И в сегодняшней встрече было большое количество ошибок из-за непонимания, как строить розыгрыш. То мячи очень сильно вылетали, то, наоборот, не долетали, поэтому были такие поиски.

— Изначально ваш матч был в расписании довольно ранним запуском, а сейчас уже вечер, совсем темнеет. Как вы провели эти часы ожидания?

— На самом деле, нормально было, я не жалуюсь. Я приехала, потренировалась, покушала, потом сделала всякие восстановительные процедуры перед поединком и буквально часа полтора-два, может быть, подождала. Бывали худшие ситуации, поэтому нормально.

— То, что соперница была итальянка, как-то это вам давало дополнительно мотивации от реакции зрителей? Как, кстати, себя вели сегодня болельщики?

— На самом деле зрители и меня поддерживали тоже. Там не было такого, что за неё явно болели. Так что мне было комфортно играть.

— Получается, что в Мадриде вы были до самого последнего дня, играли финал парного разряда в воскресенье. Когда вы сюда прилетели, успели ли тут адаптироваться?

— Прилетела в понедельник, потренировалась уже два раза. Тяжело, конечно. Тут условия совсем другие, хоть и мячи одинаковые, но полёт совершенно разный, скорости другие, корты другие, и всё так специфично, поэтому времени на адаптацию нужно побольше. Хотелось бы побольше.

— Ваша следующая соперница – Аманда Анисимова. Что вы про неё скажете?

— Мы с ней в этом году встречались в Чарльстоне, я проиграла. Не совсем удачный теннис был с моей стороны. А она в этом сезоне показывает хорошую игру, выиграла турнир в Дохе. Поэтому я буду стараться взять реванш, сделать максимум, что от меня зависит и играть гораздо лучше, чем сегодня.

— В Мадриде я вас спрашивал про дуэт с вашей сестрой. Хочу ещё спросить про Элисе Мертенс. Вы с ней добрались до победы на Итоговом-2022, а потом на какое-то время расстались, и сейчас опять объединились. Как это произошло?

— Да, обратно мы соединились. Она написала, предложила заново попробовать. Я согласилась, поэтому сейчас будете нас чаще видеть.

— Ещё вопрос про Мадрид. Как вы пережили тот блэкаут? Когда всё выключилось во второй понедельник турнира, где вы были в этот момент? И как на вас это всё сказалось?

— Я была в номере. В один момент всё вырубило. Свет выключился, интернет пропал. Я вышла из номера, там как раз стоял менеджер, и я спросила, когда свет-то дадут? Она говорит: «Через 20 минут». Я думаю, ну ладно, подождём. Прошло минут 40, а света всё нет и нет. Тогда Сергей (Демёхин — тренер и муж Кудерметовой. — Прим. «Чемпионата») пошёл узнавать на ресепшн. Приходит и говорит: «А света вообще во всей Испании нет, какие-то проблемы».

Мы как раз собирались в наш день отдыха пойти погулять в парк. Ну и поход наш отменился. Нам повезло, что мы смогли пообедать в кафешке рядом с отелем. Там у них был бизнес-ланч-меню, в котором они заготавливают определённое количество блюд. Поэтому мы успели покушать. Естественно, всё холодное принесли. Но ничего, мы были довольны этим. А вечером пришли тоже в кафе, в отеле, но сказали, что еда вся распродана, ничего нет. Тогда пошли в продуктовый магазин, а там тоже уже были полки пустые, даже хлеба не было. Слава богу, нам хватило прошутто, йогурта и мы этим были довольны.

— Организаторы здесь на турнире уже второй год подряд строят корт на Пьяцце дель Пополо в центре города. В прошлом году там Рафа не смог сыграть, зато там потренировалась Настя Павлюченкова. В этом году Даниил Медведев там показательное мероприятие проводил. Вы там были вообще или есть желание там сыграть, сходить, посмотреть, что это такое?

— Такого ярого желания нет. Конечно, это корт с красивым видом, но, мне кажется, и здесь тоже хорошо. Каждый корт тут на «Форо Италико» — это отдельное искусство. Поэтому я здесь предпочитаю тренироваться и играть.

— А какие-нибудь необычные корты где-то можете вспомнить? Вот так, по аналогии, что-нибудь такое, где вы выступали?

— Наверное, самое необычное — это всё-таки здесь, потому что тут везде видно историю, здесь прекрасные статуи. Правда, трибуны понаставили, они половину статуй закрывают. Для меня это чуть-чуть грустновато, но зато для болельщиков больше места.

— Сегодня ваша сестра проиграла, вы как-то за её матчем следили?

— Да, я следила первую партию и второй сет до счёта 4:4, а потом уже пошла на свой матч. Конечно, обидно, что она не смогла выиграть, но всё же боролась до конца. Я думаю, такие поединки, когда ярая борьба, могут принести большую пользу ей.

— А вы успели её уже увидеть сейчас?

— Да, буквально на минутку. Конечно, она грустит, но это часть жизни спортсмена. Когда-то мы грустим, когда-то мы радуемся.