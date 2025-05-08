«Теперь «испекла баранки» для мамы и брата». Диана Шнайдер — после выхода в 3-й круг Рима

Диана Шнайдер стала первой россиянкой, сыгравшей во втором круге супертурнира в Риме и вышедшей в следующий раунд. Причём старт для 21-летней спортсменки, посеянной под 13-м номером, прошёл на редкость гладко. Всего за 50 минут она разделалась с Кэролайн Доулхайд из США, и это уже вторая двойная «баранка» от Шнайдер за последние пару недель. С таким же счётом 6:0, 6:0 она разобралась в Мадриде с Анастасией Севастовой. Об этом Диана и пообщалась с «Чемпионатом».

— Диана, поздравляю вас с победой — шикарный матч! Как всё для вас сложилось? Расскажите.

— В принципе, понятно, что волновалась сначала, потому что всё-таки первый матч на турнире. Кэролайн — достаточно агрессивный игрок, у неё очень хорошая подача. Я знала, что будет немножко нелегко на приёме. Первый гейм был достаточно затяжной, но я понимала, что он очень важный, всё-таки его нужно было забирать, тем более на моей подаче. И потом на приёме я встала достаточно далеко, дальше, чем обычно я стою. И на первой, и на второй подачах, потому что знала, что мяч будет высоко отскакивать после её удара. И, в принципе, у меня была идея, что нужен такой достаточно глубокий приём, чуть больше с запасом, чтобы дать себе время вернуться обратно. В целом я старалась держать глубину, чтобы она не входила в корт и не начинала меня атаковать своими сильными ударами. Пыталась сама много ошибок не делать, просто её по корту чуть-чуть разводить. И когда уже получался плюс-минус более удобный мяч, можно было агрессивнее играть.

Диана Шнайдер Фото: Jose Breton/Getty Images

— Вчера российские теннисистки из-за дождя долго ждали начала своих поединков, были задержки в расписании. А вот вы быстро проскочили на свой второй запуск. Как вам лучше? Долго ждать или сразу выходить?

— Я на самом деле очень не люблю долго ждать. Понятное дело, что мне не очень нравится рано вставать. Вчера я попросила на сегодня второй или третий запуск. Так получилось, что Петра Квитова снялась, и пришлось матч Юлии Путинцевой переносить с моего корта на другой. У меня судья спрашивала, готова ли я начать в 12, но я сказала, что я не готова, что мне нужно больше времени, потому что я не знала, что такое случится, попросила в 12:30. Однако в целом я просто люблю, когда у меня есть определённое время, то есть, допустим, в 11−12, в 12:30. Или даже если это вечерняя сессия, но ты знаешь, что там большой перерыв и ты будешь играть ровно в шесть — мне, в принципе, тоже нормально. То есть мне не нравится сам факт этого ожидания, когда ты не знаешь, когда выходить на корт. Один матч может пройти, как мой, очень быстро, и тебе нужно срочно готовиться. А другой матч может идти три часа, и ты вроде уже всё сделал, но сидишь и просто ждёшь. Вот это не очень приятно.

— Вы сказали, что просили организаторов. А вы вообще имеете право это делать? К вам прислушиваются?

— Конечно, да. Я не организаторов просила, а судью нашего — супервайзера, который занимается расписанием. Почему нет? Как говорится, за спрос денег не берут. Это адекватно, она это всё понимает. Не то что я ей говорю: блин, давай мне только второй или третий запуск, а то я вообще на матч не приду. Нет, такого нет, конечно. Просто какие-то свои пожелания. А дальше уж не знаю, как у неё это получится. Просто, как говорится, если выйдет так, то было бы здорово. Все они к этому адекватно относятся.

— Следующая соперница у вас – Жаклин Кристиан. Вы с ней уже играли.

— Да? Я просто не знаю, кто выиграл. В двух или в трёх сетах? Может, Юля победила?

— В двух, но затяжных — 7:6, 7:5.

— Последнее, что видела, счёт был 6:6 в первом сете, и потом я уже ушла на свой матч. Я с ней тренировалась в Индиан-Уэллсе в этом году. Она тоже достаточно агрессивная, здорово в теннис играет, пытается больше бить, атаковать, достаточно хорошо двигается. Посмотрим. Я никогда с ней не играла на грунте. Поэтому, опять же, буду готовиться от себя, стараться спокойно выходить на матч и думать больше о себе — куда подавать, куда принимать, что делать. И уже посмотрим, как пойдёт матч.

— В Мадриде вы «испекли» две «баранки» для Динары Сафиной, у которой был день рождения. А здесь для кого вы их «приготовили»?

— Здесь – для своей мамы и брата, которые со мной. Теперь, получается, «баранки» для них «испекла».

— Разговаривали тут с Миррой Андреевой о том, что её тренер Кончита Мартинес здесь в Риме четыре раза подряд выиграла. Это сумасшедший рекорд, который за 95 лет турнира так больше никто и не повторил.

— И на пятый год она тоже играла в финале. Я видела.

— Ваш тренер Динара Сафина тоже здесь побеждала. Что-то она про этот турнир вам рассказывала? Может, что-то конкретное подсказала про него?

— Нет, ничего такого не рассказывает. Мы не разговаривали про какие-то турниры, но я знаю, что она здесь выигрывала — это очень здорово. Всё-таки это «Мастерс». Это такое достижение: побеждать на таких турнирах. Однако мне кажется, что многое могло поменяться с тех пор на этом турнире. Посмотрим.

— На прошлом турнире в Мадриде мы говорили с вами перед матчем со Швёнтек, что вы спросите Мирру, как побеждать Игу. Что у вас в том поединке не получилось? Что пошло не так, как вам хотелось бы?

— Да, на самом деле всё пошло не так, как могло быть. Это был очень хороший матч, я собой очень довольна. Был первый раз, когда я с ней играла. Поединок получился, опять же, хороший, я довольна собой. Возможно, были какие-то моменты, где я могла сыграть чуть лучше, с чуть бо́льшим запасом, не так агрессивно. Но, опять же, это всё приходит с опытом, поэтому посмотрим, как пройдёт следующий поединок. Уже буду знать, что мне делать и какие удары использовать.

— Ну а силы на парную комбинацию с Миррой после одиночки у вас останутся?

— Конечно. После такого матча вообще готова хоть сейчас играть пару. Но я в любом случае всегда готова.