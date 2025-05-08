Шнайдер — в третьем круге Рима: Диана вошла в историю с уникальным рекордом

В четверг, 8 мая, на супертурнире в Риме проходили заключительные встречи первого круга в мужском одиночном разряде. 1/64 финала была представлена одним россиянином, Романом Сафиуллиным, который играл с бывшим российским, а ныне казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Сафиуллин и Бублик сейчас идут друг за другом в рейтинге ATP: Александр – 76-м, а Роман располагается строчкой ниже. Однако в личных встречах минимальное преимущество было на стороне россиянина, который в прошлом году победил соперника в Шанхае со счётом 6:4, 6:2.

Бублик, поддерживаемый публикой (удачные действия Александра зрители приветствовали куда громче, чем успехи его соперника), уже во втором гейме вышел на брейк-пойнт, но не использовал его. В третьем гейме Сафиуллин сделал брейк, однако больше ему похвастаться нечем. Бублик, как обычно, играл раскованно, забрал четыре гейма подряд, а в девятом гейме под ноль подал на сет — 6:3 за 33 минуты. Александр закончил партию с приемлемой статистикой: восемь активно выигранных очков и девять невынужденных ошибок. Для сравнения, у Романа эти показатели составили три и 16 соответственно.

В начале второго сета инициативой владел Сафиуллин. Россиянин забрал затяжные третий и четвёртый геймы, в которых Бублик не смог воспользоваться своими шансами. А в пятом гейме Роман подтвердил брейк — 4:1. Но удержать отрыв он не смог. В седьмом гейме Бублик за счёт ошибок соперника ответил своим брейком, после чего теннисисты, такое впечатление, молчаливо согласились на тай-брейк, забирая свои геймы один за другим. В нём Александру для победы хватило единственного мини-брейка — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 38 минут.

Во втором круге Бублик сразится с Каспером Руудом, шестым сеяным. А Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, 10-й, 16-й и 23-й сеяные соответственно, начнут борьбу с 1/32 финала.

В женской сетке начались поединки второго круга. 21-летняя Диана Шнайдер, имевшая 13-й номер при посеве, вышла на корт с американкой Кэролайн Доулхайд, 73-й ракеткой мира. В первом круге Доулхайд прошла Оливию Гадеки (7:6 (7:5), 5:7, 6:2).

В первом сете Шнайдер отыграла убедительно и закономерно повесила сопернице «баранку». В отдельных геймах Доулхайд навязывала борьбу, особенно на приёме — в первом гейме у неё даже брейк-пойнт был. Однако на дистанции у неё шансов не оказалось. Шнайдер в трёх геймах на приёме отдала лишь четыре розыгрыша и в шестом гейме приняла на партию — 6:0 за 28 минут.

Казалось, выиграть сет ещё более убедительно просто нельзя, однако Шнайдер это удалось! Во второй партии у Доулхайд даже геймболов не было, и Диана быстро закончила встречу — 6:0, 6:0 всего за 51 минуту.

«В принципе, понятно, что волновалась сначала, потому что всё-таки первый матч на турнире. Кэролайн — достаточно агрессивный игрок, у неё очень хорошая подача. Я знала, что будет немножко нелегко на приёме. Первый гейм был достаточно затяжной, но я понимала, что он очень важный, всё-таки его нужно было забирать, тем более на моей подаче. И потом на приёме я встала достаточно далеко, дальше, чем обычно я стою. И на первой, и на второй подачах, потому что знала, что мяч будет высоко отскакивать после её удара. И, в принципе, у меня была идея, что нужен такой достаточно глубокий приём, чуть больше с запасом, чтобы дать себе время вернуться обратно.

В целом я старалась держать глубину, чтобы она не входила в корт и не начинала меня атаковать своими сильными ударами. Пыталась сама много ошибок не делать, просто её по корту чуть-чуть разводить. И когда уже получался плюс-минус более удобный мяч, можно было агрессивнее играть», — сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

Диана Шнайдер Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Любопытно, что уже второй турнир подряд Шнайдер в одном из матчей вешает сопернице две «баранки». В Мадриде россиянка не оставила шансов Анастасии Севастовой из Латвии. До этого нечто подобное удавалось Иге Швёнтек, которая в 2023 году в Риме повесила две «баранки» Анастасии Павлюченковой, а на «Ролан Гаррос» — китаянке Ван. Если же вести речь именно о «тысячниках» либо о турнирах соответствующей категории, то тут Диана и вовсе вошла в историю — подобного не было никогда!

В третьем круге Шнайдер сразится с румынкой Жаклин Кристиан, одолевшей Юлию Путинцеву (7:6 (7:2), 7:5).

«Я с ней [Кристиан] тренировалась в Индиан-Уэллсе в этом году. Она тоже достаточно агрессивная, здорово в теннис играет, пытается больше бить, атаковать, достаточно хорошо двигается. Посмотрим. Я никогда с ней не играла на грунте. Поэтому, опять же, буду готовиться от себя, стараться спокойно выходить на матч и думать больше о себе — куда подавать, куда принимать, что делать. И уже посмотрим, как пойдёт матч», — добавила Диана.

Анна Калинская (28) противостояла 42-й ракетке мира из США Питон Стирнс. В первом круге Стирнс уверенно победила Нурию Бранкаччо (6:3, 6:2). Это была уже вторая встреча Калинской и Стирнс, и в первом случае дальше прошла Анна. В Пекине-2024 россиянка отдала первый сет со счётом 3:6, затем отыгралась (6:3), а в решающей партии американка снялась, уступая 1:3.

В первом сете у Калинской ничего не получалось в своих геймах. Процент попадания первой подачи составил всего 38%, а в розыгрышах на первой подаче было выиграно всего два очка из восьми, то есть 25%. В довершение россиянка ещё и три двойные допустила. Один гейм на подаче она всё же взяла, в середине партии, сразу после чего восстановила равенство по брейкам, но на большее её не хватило. Стирнс уверенно забрала первый сет — 6:2 за 36 минут.

Во второй партии Калинская не смогла перевернуть ход игры. Стирнс не подарила ей ни одного брейк-пойнта, так что американке хватило единственного брейка, сделанного в восьмом гейме. В девятом гейме Стирнс подала на матч — 6:2, 6:3 за 1 час 13 минут.

Людмила Самсонова (19) играла с американкой Хейли Баптист (Q), замыкающей топ-90 рейтинга WTA. Баптист второй раз подряд встречалась с россиянкой — в 1/64 финала она выбила Анну Блинкову (7:6 (9:7), 6:4).

Самсонова быстро захватила инициативу и повела 3:1 с брейком. Со второго по четвёртый гейм включительно россиянка не проиграла ни одного очка! И кто мог предположить, что на этом её успехи в первой партии закончатся? Но так и вышло. Следующие пять геймов остались за Баптист, которая и забрала сет — 6:3 за 37 минут. Нельзя сказать, что у Самсоновой не было шансов. Так, в седьмом гейме она упустила брейк-пойнт при счёте 3:3. Однако провальные действия на подаче (41% попадания первой и 44% очков, взятых на первой) решили дело.

Во второй партии Самсонова починила подачу (75% попадания первой), и это отразилось на ходе игры и на результате. На первой подаче россиянка взяла 13 очков из 15 (87%). Людмила разве что третий гейм провела неудачно, когда её соперница сделала брейк. Сама же Самсонова трижды брала чужую подачу и сравняла счёт по сетам — 6:2 за 41 минуту.

В решающей партии Самсонова очутилась в непростой ситуации, после того как в пятом гейме отдала свою подачу. В восьмом гейме у россиянки была возможность вернуть брейк, однако Баптист удержала подачу. В девятом гейме Людмила несколько раз оказывалась в одном очке от поражения, но отыграла все пять матчболов, в том числе тройной. Тем не менее у американки оставалась возможность подать на матч при 5:4. Самсонова упорно сражалась, даже брейк-пойнт заработала, однако потерпела неудачу. Второй матчбол в этом гейме (седьмой с учётом предыдущего гейма) оказался последним, и Баптист победила — 6:3, 2:6, 6:4 за 2 часа 25 минут.

В пятницу, 9 мая, в борьбу вступят оставшиеся сеяные россиянки. На корты Рима выйдут Мирра Андреева (7) и Екатерина Александрова (21).

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».