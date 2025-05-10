Новость об избрании Льва XIV появилась прямо в разгар матча на «Мастерсе» в столице Италии.

Новый Папа Римский — теннисист-аматор. Он всё ещё играет на корте и фанатеет от Алькараса

Новым Папой Римским стал Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго. Понтифик взял себе имя Лев XIV. В качестве 267-го епископа Рима он сменил Папу Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет.

69-летний Прево — первый американец на престоле Святого Петра. Он долгие годы служил в Перу, при Папе Франциске возглавлял влиятельный Департамент по делам епископов Ватикана. Это основные факты о новом Папе Римском, но мало кто знает, что Роберт Прево играл в теннис на любительском уровне и является большим фанатом этого вида спорта.

В интервью официальному сайту Августинского ордена в 2023 году Прево говорил о своей привязанности к теннису.

«Я считаю себя теннисистом-любителем. После отъезда из Перу у меня было мало возможностей потренироваться, поэтому я с нетерпением жду возвращения на корт. Не могу сказать, что новая работа оставляет мне много свободного времени», — сказал Прево.

Роберт Прево после избрания Папой Римским Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Теннис являлся пристрастием Прево с молодых лет. В 1977 году он получил степень бакалавра математических наук в Университете Вилланова, где часто выходил на корт. Религиозная деятельность помешала Прево строить профессиональную спортивную карьеру, однако он регулярно брал ракетку в руки и тренировался.

Роберт присоединился к миссии августинцев в Перу в 1985 году и с перерывами проработал в этой стране до 2023 года, когда Франциск возвёл его в кардиналы. После повышения Прево в одном из редких публичных комментариев дал понять, что собирается играть в теннис уже непосредственно в Ватикане. Времени для этого не так уж много, но он старается его находить.

Символично, что избрание нового Папы произошло в момент, когда Рим принимает крупный теннисный турнир. Новость о завершении конклава и вступлении в должность Льва XIV стала достоянием общественности прямо в разгар вечерней сессии матчей.

В этот момент на центральном корте Рима итальянец Фабио Фоньини играл с британцем Джейкобом Фирнли. Встречу ненадолго прервали, чтобы сообщить, что Папа Римский избран.

На «Мастерсе» в Риме сообщили новость об избрании нового Папы Римского Фото: Кадр из видео

37-летний Фоньини уступил Фирнли (2:6, 3:6). Фабио объявил, что в последний раз выступил на «Мастерсе» в столице Италии. Вероятно, ветеран довольно скоро завершит карьеру. Новый Папа Римский не смог увидеть игру Фоньини в Риме, однако он ещё может появиться на турнире.

Роберт Прево признавался, что является большим поклонником четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса. 22-летний испанец на «Мастерсе» посеян под третьим номером после итальянца Янника Синнера и действующего чемпиона Александра Зверева. Алькарас начнёт выступление в Риме 9 мая матчем с сербом Душаном Лайовичем. Вероятно, Прево эту игру не посетит, но теоретически может заглянуть на игру Карлоса, если тот доберётся до финала.

Конечно, появление Папы Римского на спортивном событии является нетривиальным и маловероятным событием, однако в крайнем случае в будущем можно ожидать аудиенцию Льва XIV с кем-то из теннисистов. Во время службы в Латинской Америке Прево встречался с аргентинскими футболистами Диего Марадоной и Лионелем Месси, так почему бы не принять в Ватикане кого-то из представителей очень близкого ему вида спорта?