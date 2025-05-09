Рублёв начинает путь в Риме. Его соперник на грунте творил чудеса и обыгрывал Алькараса

Кто такой Фабиан Марожан и почему во втором круге итальянского «Мастерса» он может доставить Андрею проблем?

Новый турнир – новые яркие противостояния! На «Мастерсе» в Риме вот-вот свой путь начнёт Андрей Рублёв (17). И в соперники ему на старте итальянских соревнований достанется Фабиан Марожан (61).

Парни уже неплохо знакомы друг с другом: они встречаются третий раз в карьере. И ведёт в этом противостоянии российский теннисист.

Вот как выглядит небольшая, но весьма показательная история встреч Рублёва и Марожана:

Турнир Счёт Победитель Умаг-2024, ATP-250, четвертьфинал 5:7, 6:3, 6:2 Андрей Рублёв Гонконг-2025, ATP-250, второй круг 7:5, 3:6, 6:3 Фабиан Марожан Роттердам-2025, ATP-500, второй круг 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) Андрей Рублёв

Игроки ни разу не встречались на крупных турнирах вроде «тысячников» или «Шлемов», а единственный их поединок на грунте был в Умаге в 2024 году. И это придаёт грядущему матчу чуть больше интриги.

Единственный раз, когда Марожану удалось победить Рублёва, пришёлся на самый-самый старт текущего сезона. 2 января Андрей сыграл первую встречу в году, в которой выглядел неплохо, но всё же в ключевые эпизоды был более расфокусирован, чем его соперник.

Однако уже через месяц Андрей взял у Фабиана реванш и объяснил ту самую неудачу в начале года.

«В Гонконге я проводил первый матч в сезоне, поэтому был слишком напряжён, а Фабиан в важные моменты сыграл очень хорошо. Я знал, что сегодня всё будет по-другому, потому что сейчас более уверен в себе. Я боролся и в итоге смог одержать победу».

«Борьба» – слово, которое идёт в такт с Андреем Рублёвым на протяжении последнего года. Приходится бороться с собственным телом, головой, мыслями. И так хочется, чтобы Андрей как можно скорее вышел из этой борьбы победителем.

На самом деле, и Марожан хорошо знает это слово. Однажды оно помогло ему одержать одну из самых крупных побед в карьере. То было в Риме два года назад, когда Фабиан в третьем круге, на грунте (!), одолел вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Тогда Фабиан находился за пределами первой сотни рейтинга и был ещё мало известен теннисной публике, однако одержал сенсационную победу и показал, что умеет творить апсеты на крупных турнирах. Хотя это, в общем-то, свойственно игрокам такого уровня, как Марожан.

Фабиан Марожан Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Судя по интервью, Рублёв подошёл к турниру в Риме на позитиве и в неплохой физической форме. Даже несмотря на то, что в рейтинге перед стартом соревнований он опустился аж на 17-ю строчку.

«Упал, чтобы подняться. На самом деле, всё хорошо. Это было и так ожидаемо, наверное. Поэтому, наоборот, даже хорошо. Значит, будем лучше подниматься. И на самом деле как-то спокойно себя чувствую, поскольку знаю, что процесс сейчас поставлен правильный. То есть на самом деле всё получается лучше и лучше. Я сам это понимаю, чувствую. Просто осталось вот этот «клик» сделать на матчах, чтобы всё сложилось», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Поединок Андрея и Фабиана запланирован на субботу, 10 мая. За этим и другими встречами из Рима следите на «Чемпионате»!