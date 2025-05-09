Потапова бьётся с Соболенко в Риме! Ещё сыграют Медведев, Кудерметова и Мирра. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин начнётся второй круг, и с этой стадии в борьбу вступают сеяные. А вот у женщин этот круг уже должен завершиться. На кортах появятся сразу восемь представителей России – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (23), Екатерина Александрова (21), Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Камилла Рахимова (LL). Причём Потапова сразится с белоруской Ариной Соболенко (1), а Павлюченкова – с Софьей Кенин (31).
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Хачанов начинает матч
Кроме того, сыграет и Карен Хачанов с Романом Андрес Бурручагой. За поединком можно следить в нашем онлайн-табло.
Павлюченкова начала матч
Также начинает свой матч и Павлюченкова. Анастасия будет сражаться с американкой Софьей Кенин.
Потапова начинает матч
Совсем скоро начнётся матч Анастасии Потаповой и Арины Соболенко. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.
После разгромной победы Диана Шнайдер пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».
О матчах четверга с участием россиян читайте в нашем материале.
Расписание пятницы
В пятницу пройдут матчи 2-го круга с участием сеяных на супертурнире в Риме. Сыграют 8 россиян. Вот за кем сегодня будем следить.
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