На грунтовом супертурнире в Италии начался второй круг у мужчин, а женщины завершают этот круг. На кортах появятся и восемь россиян.

Потапова бьётся с Соболенко в Риме! Ещё сыграют Медведев, Кудерметова и Мирра. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин начнётся второй круг, и с этой стадии в борьбу вступают сеяные. А вот у женщин этот круг уже должен завершиться. На кортах появятся сразу восемь представителей России – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (23), Екатерина Александрова (21), Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Камилла Рахимова (LL). Причём Потапова сразится с белоруской Ариной Соболенко (1), а Павлюченкова – с Софьей Кенин (31).