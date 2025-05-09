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Мирра Андреева, Медведев, Хачанов, Кудерметова: онлайн-трансляция Рим 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Потапова бьётся с Соболенко в Риме! Ещё сыграют Медведев, Кудерметова и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Рим-2025
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Италии начался второй круг у мужчин, а женщины завершают этот круг. На кортах появятся и восемь россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин начнётся второй круг, и с этой стадии в борьбу вступают сеяные. А вот у женщин этот круг уже должен завершиться. На кортах появятся сразу восемь представителей России – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (23), Екатерина Александрова (21), Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Камилла Рахимова (LL). Причём Потапова сразится с белоруской Ариной Соболенко (1), а Павлюченкова – с Софьей Кенин (31).

WTA 1000. Рим. Сетка
ATP Masters 1000. Рим. Сетка
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Роман Андрес Бурручага
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:00 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 15:30 МСК
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Хачанов начинает матч Павлюченкова начала матч Потапова начинает матч Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Хачанов начинает матч

Кроме того, сыграет и Карен Хачанов с Романом Андрес Бурручагой. За поединком можно следить в нашем онлайн-табло.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Роман Андрес Бурручага
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
12:01 Даниил Сальников

Павлюченкова начала матч

Также начинает свой матч и Павлюченкова. Анастасия будет сражаться с американкой Софьей Кенин.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
11:56 Даниил Сальников

Потапова начинает матч

Совсем скоро начнётся матч Анастасии Потаповой и Арины Соболенко. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
11:41 Даниил Сальников

После разгромной победы Диана Шнайдер пообщалась с корреспондентом «Чемпионата».

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Расписание пятницы

В пятницу пройдут матчи 2-го круга с участием сеяных на супертурнире в Риме. Сыграют 8 россиян. Вот за кем сегодня будем следить.

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