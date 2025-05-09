Хачанов успешно стартовал в Риме! Карен почти за три часа победил 135-ю ракетку мира

В пятницу, 9 мая, на супертурнире в Риме стартовали матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Сегодня в борьбу вступил и 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Его соперником был представитель Аргентины Роман Андрес Бурручага, занимающий сейчас 135-е место в рейтинге ATP.

Отметим, что южноамериканец пробился в основную сетку престижных соревнований из квалификации. В первом круге итальянского «тысячника» Роман Андрес в двух сетах закрыл хозяина кортов Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3.

На старте дебютного очного противостояния теннисисты обменялись брейками — 1:1. Далее игроки взяли геймы на своих подачах — 2:2. И всё же у Хачанова получилось забрать ещё одну подачу Бурручаги — 3:2. После этого у аргентинца пропала стабильность, а вот россиянин нащупал свою игру. Карен подтвердил брейк и довёл сет до победного конца — 6:4 за 48 минут. Статистика: 13/10 у Хачанова по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/10 — у его противника.

Вторая партия этой встречи проходила по удивительному сценарию. Роман Андрес заиграл агрессивнее, надёжнее и сразу же захватил лидерство в сете, поведя с брейком — 3:0. При счёте 4:1 135-я ракетка мира мог взять ещё одну чужую подачу, однако Карен выстоял в труднейшем гейме — 4:2 в пользу Бурручаги. Хачанов отыграл сразу четыре (!) брейк-пойнта. Это обстоятельство помогло серебряному призёру Токио в одиночном разряде вернуться в партию. Карен сумел сравнять цифры на табло — 4:4. При этом южноамериканец продолжать цепляться на приёме. И если в 10-м гейме Хачанову удалось уйти с сетбола, то в 12-м гейме — нет. На важнейшем мяче россиянин допустил обидную ошибку с форхенда в сетку, и в результате партия осталась за Романом Андресом — 7:5. Статистика: 15/25 у Хачанова по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 14/11 — у его противника.

И всё же поддержать высокий уровень игры в третьем сете у теннисиста из второй десятки не получилось. Уже в стартовом гейме решающей партии Карен заработал двойной брейк-пойнт и взял чужую подачу — 1:0. При счёте 30:40 Роман Андрес занервничал и допустил грубейшую ошибку с бэкхенда. Аргентинец устал, а Хачанов, естественно, не мог не воспользоваться этим. Самого Карена окончательно разжало, и в пятом гейме Хачанов добился ещё одного брейка — 4:1. Такое развитие событий явно оказало деморализующий эффект на Бурручагу. Он проиграл ещё два гейма подряд, а матч и вовсе закончил двойной ошибкой. 6:4, 5:7, 6:1 — именно с таким счётом Карен Хачанов за 2 часа 39 минут сломил сопротивление Романа Андреса Бурручаги. Далее 24-я ракетка мира встретится с местным игроком Франческо Пассаро, который сенсационно победил 14-го сеяного Григора Димитрова из Болгарии.

В женской сетке Рима сегодня завершались поединки второго круга. На корт выходила и 34-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова. В соперницы нашей соотечественнице досталась лидер рейтинга WTA трёхкратная чемпионка ТБШ белоруска Арина Соболенко.

Стартовая игра итальянского супертурнира получилась для Анастасии непростой. Она одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:3 за 2 часа 41 минуту. Примечательно, что во втором сете Потапова ушла с матчбола.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Соболенко. Она очень легко выиграла на грунте Штутгарта-2023 — 6:1, 6:2 в полуфинале. Этой весной спортсменки должны были встретиться на том же турнире во втором круге, но Потапова снялась до матча.

Первые пять геймов в очередной очной битве белоруска и россиянка брали только свои подачи. И всё же Арине на правах удалось сделать брейк — 4:2. В шестом гейме Анастасия допустила несколько двойных ошибок, а на брейк-пойнте сорвала ответный удар после плотной атаки Соболенко с форхенда в угол корта. После этого она разыгралась, прибавила, взяла ещё два гейма подряд, а вместе с ними и партию — 6:2 за 27 минут. Статистика: 8/5 у Арины по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/6 — у Анастасии.

РАДОСТЬ АРИНЫ СОБОЛЕНКО Фото: Clive Mason/Getty Images

Во второй партии Потапова поначалу хорошо подавала, но надолго этого не хватило. Соболенко прибавила в середине сета при счёте 2:2. Арина опять сделала два брейка подряд, как и в предыдущей партии. Во втором сете было больше борьбы внутри геймов, однако счёт получился таким же, как в первой партии. В итоге трёхкратная чемпионка мэйджоров разгромила противницу со счётом 6:2, 6:2 за 63 минуты. Белоруска одержала седьмую победу подряд и 32-ю — в сезоне!

Соперница Соболенко определялась в матче между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чемпионкой AO-2020 в одиночном разряде Софьей Кенин из США (31). Счёт личных встреч — 2:1 в пользу американки.

В новом очном поединке Софья сразу же ушла в отрыв — 3:0. Несмотря на такой счёт, представительниц WTA-тура разделял лишь один брейк. Анастасия, известная своим бойцовским характером, не сдалась. Она восстановила статус-кво — 3:3. И всё же вторая половина сета осталась за победительницей австралийского «Шлема». Кенин выиграла оставшиеся три гейма в сете — 6:3 за 35 минут.

Во второй партии у нашей соотечественницы на корте ничего не получилось. В итоге Софья повесила «баранку» Анастасии Павлюченковой, взяв девять геймов подряд — 6:3, 6:0 за 66 минут.

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».