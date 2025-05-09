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Мадрид-2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Потапова, Хачанов, Павлюченкова

Хачанов успешно стартовал в Риме! Карен почти за три часа победил 135-ю ракетку мира
Кирилл Плышевский
Как сыграли Потапова, Хачанов, Павлюченкова в Риме
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А вот Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова завершили борьбу на престижных итальянских соревнованиях.

В пятницу, 9 мая, на супертурнире в Риме стартовали матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Сегодня в борьбу вступил и 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Его соперником был представитель Аргентины Роман Андрес Бурручага, занимающий сейчас 135-е место в рейтинге ATP.

ATP Masters 1000. Рим. Сетка

Отметим, что южноамериканец пробился в основную сетку престижных соревнований из квалификации. В первом круге итальянского «тысячника» Роман Андрес в двух сетах закрыл хозяина кортов Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3.

На старте дебютного очного противостояния теннисисты обменялись брейками — 1:1. Далее игроки взяли геймы на своих подачах — 2:2. И всё же у Хачанова получилось забрать ещё одну подачу Бурручаги — 3:2. После этого у аргентинца пропала стабильность, а вот россиянин нащупал свою игру. Карен подтвердил брейк и довёл сет до победного конца — 6:4 за 48 минут. Статистика: 13/10 у Хачанова по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/10 — у его противника.

Вторая партия этой встречи проходила по удивительному сценарию. Роман Андрес заиграл агрессивнее, надёжнее и сразу же захватил лидерство в сете, поведя с брейком — 3:0. При счёте 4:1 135-я ракетка мира мог взять ещё одну чужую подачу, однако Карен выстоял в труднейшем гейме — 4:2 в пользу Бурручаги. Хачанов отыграл сразу четыре (!) брейк-пойнта. Это обстоятельство помогло серебряному призёру Токио в одиночном разряде вернуться в партию. Карен сумел сравнять цифры на табло — 4:4. При этом южноамериканец продолжать цепляться на приёме. И если в 10-м гейме Хачанову удалось уйти с сетбола, то в 12-м гейме — нет. На важнейшем мяче россиянин допустил обидную ошибку с форхенда в сетку, и в результате партия осталась за Романом Андресом — 7:5. Статистика: 15/25 у Хачанова по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 14/11 — у его противника.

И всё же поддержать высокий уровень игры в третьем сете у теннисиста из второй десятки не получилось. Уже в стартовом гейме решающей партии Карен заработал двойной брейк-пойнт и взял чужую подачу — 1:0. При счёте 30:40 Роман Андрес занервничал и допустил грубейшую ошибку с бэкхенда. Аргентинец устал, а Хачанов, естественно, не мог не воспользоваться этим. Самого Карена окончательно разжало, и в пятом гейме Хачанов добился ещё одного брейка — 4:1. Такое развитие событий явно оказало деморализующий эффект на Бурручагу. Он проиграл ещё два гейма подряд, а матч и вовсе закончил двойной ошибкой. 6:4, 5:7, 6:1 — именно с таким счётом Карен Хачанов за 2 часа 39 минут сломил сопротивление Романа Андреса Бурручаги. Далее 24-я ракетка мира встретится с местным игроком Франческо Пассаро, который сенсационно победил 14-го сеяного Григора Димитрова из Болгарии.

Рим (м). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Роман Андрес Бурручага
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В женской сетке Рима сегодня завершались поединки второго круга. На корт выходила и 34-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова. В соперницы нашей соотечественнице досталась лидер рейтинга WTA трёхкратная чемпионка ТБШ белоруска Арина Соболенко.

WTA-1000. Рим. Сетка

Стартовая игра итальянского супертурнира получилась для Анастасии непростой. Она одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:3 за 2 часа 41 минуту. Примечательно, что во втором сете Потапова ушла с матчбола.

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Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Соболенко. Она очень легко выиграла на грунте Штутгарта-2023 — 6:1, 6:2 в полуфинале. Этой весной спортсменки должны были встретиться на том же турнире во втором круге, но Потапова снялась до матча.

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Первые пять геймов в очередной очной битве белоруска и россиянка брали только свои подачи. И всё же Арине на правах удалось сделать брейк — 4:2. В шестом гейме Анастасия допустила несколько двойных ошибок, а на брейк-пойнте сорвала ответный удар после плотной атаки Соболенко с форхенда в угол корта. После этого она разыгралась, прибавила, взяла ещё два гейма подряд, а вместе с ними и партию — 6:2 за 27 минут. Статистика: 8/5 у Арины по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/6 — у Анастасии.

РАДОСТЬ АРИНЫ СОБОЛЕНКО

РАДОСТЬ АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Фото: Clive Mason/Getty Images

Во второй партии Потапова поначалу хорошо подавала, но надолго этого не хватило. Соболенко прибавила в середине сета при счёте 2:2. Арина опять сделала два брейка подряд, как и в предыдущей партии. Во втором сете было больше борьбы внутри геймов, однако счёт получился таким же, как в первой партии. В итоге трёхкратная чемпионка мэйджоров разгромила противницу со счётом 6:2, 6:2 за 63 минуты. Белоруска одержала седьмую победу подряд и 32-ю — в сезоне!

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Соперница Соболенко определялась в матче между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чемпионкой AO-2020 в одиночном разряде Софьей Кенин из США (31). Счёт личных встреч — 2:1 в пользу американки.

В новом очном поединке Софья сразу же ушла в отрыв — 3:0. Несмотря на такой счёт, представительниц WTA-тура разделял лишь один брейк. Анастасия, известная своим бойцовским характером, не сдалась. Она восстановила статус-кво — 3:3. И всё же вторая половина сета осталась за победительницей австралийского «Шлема». Кенин выиграла оставшиеся три гейма в сете — 6:3 за 35 минут.

Во второй партии у нашей соотечественницы на корте ничего не получилось. В итоге Софья повесила «баранку» Анастасии Павлюченковой, взяв девять геймов подряд — 6:3, 6:0 за 66 минут.

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2025, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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