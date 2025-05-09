Медведев и Мирра — в третьем круге Рима: 18-летняя россиянка повторила достижение Хингис

В пятницу, 9 мая, на супертурнире в Риме стартовали матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Свой поединок провёл и чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, который два года назад выиграл «Мастерс» в столице Италии. В сезоне-2024 Медведев дошёл до четвёртого круга в Риме, и в этот раз защиту очков Даниилу предстояло начать с Кэмероном Норри.

Три года назад Норри играл в полуфинале Уимблдона, был восьмой ракеткой мира, но в последнее время у него нет весомых достижений. Сейчас британский теннисист идёт 91-м в рейтинге ATP, так что в основную сетку Рима он попал как лаки-лузер. В первом круге Кэмерон уверенно прошёл Кристофера О'Коннелла — 6:3, 6:2.

Однако матч с Медведевым изначально не виделся лёгким для британца, ведь во всех трёх предыдущих встречах он Даниилу уступил, причём во всех этих играх россиянин не отдал ни сета. Правда, на грунте они впервые встречались друг с другом — все те матчи проходили на харде.

Кэмерон Норри Фото: Dan Istitene/Getty Images

Медведев, старавшийся играть в атакующей манере, в первом же гейме добился брейка, в дальнейшем ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам и заслуженно забрал партию — 6:4 за 50 минут. Сет мог закончиться гораздо быстрее, однако в середине партии состоялся безумный 15-минутный гейм, в котором Даниил упустил аж шесть брейк-пойнтов. В девятом гейме россиянин не использовал сетбол на приёме, но в 10-м всё же сумел закрыть сет.

В начале второй партии Норри взял свою подачу, однако затем выдал провальный отрезок — Медведев забрал четыре гейма подряд и повёл 4:1. После этого состоялся обмен брейками, а в восьмом гейме россиянин подал на матч, закончив двумя эйсами подряд, — 6:4, 6:2 за 1 час 33 минуты. На 19 виннеров у Даниила пришлись 23 невынужденные ошибки — вполне терпимо, если учесть, что у Норри эти показатели составили 12 и 28 соответственно.

В третьем круге Медведев сыграет с Алексеем Попыриным (24), который победил Карлоса Табернера (6:1, 7:6 (7:4)).

А в женской сетке проходили заключительные матчи второго круга.

Мирра Андреева (7) противостояла колумбийской теннисистке Эмилиане Аранго (Q), располагающейся в конце первой сотни. В первом круге Аранго одолела Викторию Томову — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Два года назад Андреева разгромила колумбийку в квалификации «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:2.

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

Андреева начала матч с брейка, который затем подтвердила — 2:0. Однако Аранго не смутило такое начало, и колумбийка сначала взяла свой гейм, а потом и чужой, после того как Мирра на своих ошибках под ноль отдала подачу. И счёт сравнялся — 2:2.

Ключевым стал затяжной пятый гейм, в котором теннисистки не раз предлагали друг другу долгие обмены. У Аранго были геймболы, но Андреева всё же оказалась чуть точнее. Со второго брейк-пойнта россиянка вновь вырвалась вперёд — 3:2. Это чуть надломило колумбийку, которая после этого стала чаще ошибаться. Андреевой только того и надо было, и Мирра принялась забирать геймы один за другим. В седьмом гейме россиянка выдала второй брейк подряд и при 5:2 вышла подавать на матч. В концовке всё же пришлось посражаться: Андреева лишь с третьего сетбола дожала Аранго, выдержав долгое ралли, и выиграла партию — 6:2 за 35 минут. Мирра оказалась лучше Эмилианы и по виннерам (10 против восьми), и по невынужденным ошибкам (четыре против 13).

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

В начале второго сета Аранго намекнула, что нацелена на камбэк. Взяв свой гейм, колумбийка затем поддавила на приёме — Андреева начала с 0:40, отыграла этот тройной брейк-пойнт, однако вскоре всё же упустила подачу. Это положило начало параду брейков, который закончился лишь в шестом гейме, когда Мирра наконец-то взяла свою подачу и сравняла счёт — 3:3.

На этом россиянка не остановилась и в седьмом гейме оформила третий брейк подряд, который подтвердила, пусть и не без проблем, уйдя с брейк-пойнта, — 5:3. А в 10-м гейме Андреева спокойно подала на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 30 минут. Год назад Мирра дебютировала в Риме и выбыла тогда в первом круге, так что сегодняшняя победа стала для неё первой в столице Италии. Кроме того, 18-летняя россиянка стала второй самой молодой теннисисткой, выигравшей 18 матчей на «тысячниках» либо эквивалентных турнирах в продолжение одного сезона, — после Мартины Хингис, которая в далёком 1998 году победила в 22 таких встречах в соответствующем возрасте.

В третьем круге Андреева сразится с чешкой Линдой Носковой (30) — та оказалась сильнее Сонай Картал (6:4, 6:2).

Вероника Кудерметова, замыкающая топ-50 мировой классификации, сражалась с американкой русского происхождения Амандой Анисимовой. В первом круге Кудерметова прошла Лукрецию Стефанини — 7:5, 6:2. В противостоянии с Анисимовой счёт был в пользу россиянки — 2-1. Однако единственный матч в 2025-м, на зелёном грунте Чарльстона, выиграла американка — 6:2, 6:2.

Аманда Анисимова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первом сете у обеих теннисисток были большие проблемы с подачей. Особенно это касается Анисимовой, допустившей семь двойных ошибок. Брейк-пойнты возникали едва ли не в каждом гейме, а в середине партии принимающая сторона взяла четыре гейма подряд.

До 4:4 Кудерметова и Анисимова дошли, сделав по два брейка. В девятом гейме россиянка в третий раз подряд взяла подачу соперницы, однако после этого не подала на сет — 5:5. Далее случился четвёртый брейк подряд в исполнении Вероники, но и со второй попытки она не подала на партию, упустив все четыре брейк-пойнта, так что пришлось играть тай-брейк. Там Кудерметова всё время вела в счёте и реализовала первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 21 минуту.

Кудерметова здорово начала второй сет: в первых двух геймах россиянка отдала лишь одно очко, а в третьем гейме подтвердила брейк, отыграв двойной брейк-пойнт, — 3:0. Однако дальше инициативу перехватила Анисимова, забравшая четыре гейма подряд. Оказавшись в положении догоняющей (3:4 с брейком), Кудерметова запросила медицинский перерыв — из-за дискомфорта в области шеи.

Пауза помогла Веронике, и по возобновлении игры она провела обратный брейк — 4:4. Вероятность того, что всё закончится тай-брейком, была велика. Но Кудерметова не согласилась с этим, в 12-м гейме зацепилась на приёме и, выдержав изнурительное ралли на втором матчболе, пробилась в третий круг — 7:6 (7:5), 7:5 за 2 часа 27 минут. В третьем круге Кудерметову ожидает либо Хиль Белен Тайхман (LL), либо чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану.

Также сегодня сыграет Камилла Рахимова (LL), которую ожидает встреча с Эммой Наварро (10).

Ранее в этот день Карен Хачанов вышел в третий круг, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова уступили во втором круге, а Екатерина Александрова, которая должна была играть с Эммой Радукану, снялась из-за травмы плеча.

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».