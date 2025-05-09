«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме

Карен Хачанов первым из сеяных россиян в мужской сетке вступил в борьбу и почти за три часа справился с аргентинцем, у которого довольно известная в мире спорта фамилия — Бурручага. Через какие сложности пришлось Карену пройти в матче и как он обустроился в Риме, россиянин рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата».

— Как сложился матч? Разные были сеты. Как в целом старт для вас прошёл?

— Старт получился непростой, можно сказать, что я полностью вошёл в турнир. Опять же, и физически, и эмоционально, поскольку поединок выдался очень трудный. Опять же, никогда не знаешь, как лучше начать — с лёгкого матча, допустим, 6:2, 6:2, и дальше тебе встретятся тяжёлые соперники, тяжёлые ситуации, с которыми надо будет справляться; или же когда вот такого формата встреча. Поэтому мне не выбирать. Главное всегда — это победа, поэтому имеем то, что имеем.

— Вы получили соперника, с которым никогда не играли. Как готовились к нему? Может, у кого-то из ребят что-то узнавали?

— Нет, посмотрели предыдущий матч — он одолел Сонего достаточно легко — 6:2, 6:3. В принципе, сегодня прочувствовал, почему он его обыграл, это не случайность. Он типичный грунтовик, типичный аргентинский игрок, который любит играть на грунте, вырос на грунте. Поэтому с тренерами готовились — с Женей [Донским], с моим тренером Ведраном [Мартичем] перед встречей. То есть делали план на игру, посмотрели пару разных решений, которые у него были, собрали информацию, которая была. И в принципе, опять же, всегда вопрос — как поставить свою схему действий, наложить свой геймплан на его игру. Плюс, конечно, ты сам всегда стараешься в матче. Вопрос только в уровне, который показываешь. Сегодня я считаю, что уровень был достаточно высокий. Мы хорошо начали, и даже в один момент он ни в чём не уступал. И по скорости, и по передвижению, само собой, он создавал очень тяжёлые контратаки. И правда тяжёлые розыгрыши были. Каждый мяч надо было прям выигрывать, выгрызать. Только в третьем сете я как раз почувствовал и заметил, что он чуть сбавил именно ритм. Хотя, конечно, может быть, и я чуть лучше стал действовать. Мы же внутри матча, и в какой-то момент он становился всё более физически зависимым. Может, он почувствовал после второго сета, что может выиграть. В этом и есть разница. Не всё так примитивно и однозначно. Так или иначе, но в третьем сете я прямо увидел, что он начал допускать ошибки, которые, может быть, не делал до этого.

— Вам как человеку, неравнодушному к футболу, фамилия Бурручага, наверное, что-то говорит?

— Я не знал, если честно, что это его отец. Я думал, что это просто однофамилец.

— В целом — да. У них большая разница в возрасте, кстати, получается. Папа же стал чемпионом мира в далёком 1986 году. Что про это скажете?

— Получается, спортивная семья. Папа — знаменитый футболист. Он сам сейчас — хороший игрок, но в другом виде спорта. Это означает, что гены хорошие (улыбается).

— Следующий соперник у вас — Франческо Пассаро, который выбил из сетки Димитрова. То, что он итальянец, какое-то дополнительное давление будет создавать?

— Ну я готовился также, например, играть сейчас с Сонего — помню, как с ним тут же встречался в 2019 году. Думал, что потенциально можно сразиться с ним сегодня. Конечно, для любого игрока, который играет дома, это как и преимущество, так и, в принципе, дополнительное давление. Поэтому каждый по-разному ощущает, каждый по-разному с этим справляется. 100% он [Пассаро] показал, наверное, сегодня [в поединке с Димитровым]. Опять же мы играли параллельно, и я не знаю, не видел его матч. Но мы пересмотрим, проанализируем, за счёт чего он обыграл Димитрова, потому что, опять же, Григор — очень хороший игрок, топ-уровня, которого сегодня одолел Пассаро. Значит, он этого заслуживает. Опять же, буду так же готовиться, как и на сегодняшний матч, исходя из того, что все соперники, каждый соперник тяжёлый, особенно на грунте, везде разные условия. Здесь такое ощущение, что корты медленнее, больше получается розыгрышей, поэтому надо готовиться ко всем раскладам, и это то, что, в принципе, мы и будем делать.

— Медленнее, чем в Мадриде?

— 100%. В Мадриде, опять же, высота, мячи летают гораздо больше, быстрее. Здесь всё равно забить не так просто, корты сами по себе медленнее, поэтому получаются более вязкие розыгрыши.

— Зрители видят изменения здесь на турнире — многое тут реконструировали. А как игроки изнутри всё ощущают?

— Да, мы тоже видим, конечно же, замечаем. Построили новый стадион. Единственное, что далеко идти, это как на «Ролан Гаррос» есть относительно новая арена Симоны Матьё. Она как будто в стороне чуть-чуть. Но при этом трибун на Пьетранджели даже больше поставили. Хотя, наверное, по красоте это был один из самых красивых стадионов со статуями. Но, опять же, приятно, когда полные трибуны, люди приходят каждый день сюда. В Италии теннис на подъёме последние несколько лет. Поэтому люди хотят приходить, очень много болельщиков. Я считаю, что они делают достаточно хорошую работу. Конечно, всегда можно так же, как и в теннисе, стремиться к лучшему. Поэтому, может быть, ещё стадионы и корты построить.

— Некоторые как раз говорили, что им даже жалко, что статуи попрятали из-за этих стадионов. Как вам это всё?

— Визуально, конечно, я говорю, красивее выглядело со статуями. Но, опять же, сейчас, например, этот корт будет вмещать больше зрителей. То есть, соответственно, больше людей могут посмотреть, например, определённый матч. Также вот построили арену «Супертеннис». Туда единственное, что дальше идти. Поэтому иногда, мне кажется, люди просто не доходят. Просто лень идти, потому что «Грандстэнд» — тоже большой. То есть ну вот они построили ещё один такой полноценный стадион. Если сравнивать с другими «Мастерсами», наверное, это самый, наверное, такой… наиболее продвигающийся.

— А гольф-карами для перемещения по территории комплекса вы пользуетесь?

— Иногда — да, когда надо дальше ехать, дальше куда-то идти, конечно, я использую.

— Вы привезли сюда обоих сыновей. Как они себя здесь чувствуют? Ходят ли на матчи?

— Нет, на матчи пока они не ходили. Мы живём в городе. Опять же, там разные экскурсии посещают, ездят, просто гуляют. Мы рядом с парком живём, прямо в центре города. Очень классная локация. Жена сегодня на поединок приехала. Я, когда заканчиваю тренировки и полностью свой день здесь в комплексе, могу чуть время провести с ними тоже.

— Вы на корт на Пьяцце дель Пополо не заходили случайно?

— Заходили, мы, получается, почти возле него живём.

— А этот шоу-корт опробовали?

— Нет, играть не пробовали, просто видели его.

— У ваших мальчиков есть склонность к теннису? Как ощущаете? Или больше к футболу?

— Честно говоря, не знаю. Давид занимается футболом, джиу-джитсу и чуть на плавание ходит. А в теннис Давид играет, как приходит на мои тренировки. Он тогда сразу же загорается, тоже хочет чуть-чуть поиграть. Но пока он полноценно не ходит на теннис. А второй сын, Микаэль, ещё пока маленький — ему два года должно исполниться только в июле. Поэтому ещё пока, наверное, не до спорта ему.