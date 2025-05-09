«Самый необычный подарок мне сделала Кончита». Мирра — после выхода в третий круг Рима

18-летняя Мирра Андреева успешно стартовала на «тысячнике» в Риме. Всего за полтора часа она разобралась с колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:2, 6:4, хотя теннис юной россиянки был далёк от идеала — она позволила сопернице сделать целых три брейка. Но чужих подач Мирра взяла гораздо больше и в концовке уже была неудержима. После матча она ответила на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».

— Мирра, как вам дался стартовый поединок? Какие ощущения сейчас испытываете?

— Да, матч был непростой. Последний раз мы играли друг с другом в квалификации на «Ролан Гаррос» в 2023 году. Я помню хорошо этот поединок. Причём я выиграла достаточно легко, но я помню, что там, мне кажется, мы играли очень долго. Мы всегда очень упорно боролись, там было и «больше», и «меньше», и постоянные какие-то качели. Поэтому я помню, что матч был непростой, несмотря на счёт. И я знала, что эта встреча тоже будет непростой. Всё-таки она такой игрок, который любит побольше мячей вернуть в корт. Справа она, я считаю, больше создаёт и пытается иногда атаковать. Поэтому я знала, что матч будет тяжёлый, поэтому я настраивалась играть на все 100%.

— Чем отличаются те, парижские корты от этих, в Риме?

— На «Ролан Гаррос» корты побыстрее, как по мне, и, мне кажется, отскакивают мячи не так высоко, как здесь. Хотя я бы не сказала, что здесь отскакивают супервысоко, однако всё равно чувствую небольшую разницу. Конечно, с Мадридом не сравнится, но я чувствую всё равно, что отскакивают тут повыше, и корты не такие быстрые, поэтому, мне кажется, у неё было больше шансов и возможностей больше защищаться и больше возвращать мячей в корт.

— Следующая соперница — Линда Носкова. Вы играли несколько раз. Можете рассказать о ней?

— Да, конечно, мы играли друг против друга несколько раз, и думаю, что всякий раз это была довольно тяжёлая битва. Конечно, она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок, так что я думаю, что матч будет отличным. В последний раз мы играли друг против друга в этом году в Брисбене на харде. А на грунте последний раз встречались в прошлом (в Мадриде-2024 Мирра победила. — Прим. «Чемпионата»). Так что думаю, что будет хороший матч, зрителям должно быть интересно.

— Вы говорили недавно, что мечтаете потренироваться с Кори Гауфф и подсмотреть что-то у неё. Как раз в один из первых дней вы здесь с ней потренировались в Риме. Как прошла тренировка, как вообще эта идея возникла с ней позаниматься?

— Да, если честно, её тренер написал моему агенту, потому что у него не было номера Кончиты. Мы как-то так связались и договорились здесь потренироваться. Поэтому всё было достаточно легко, мы очень быстро договорились. Да, я хотела с ней потренироваться, мне кажется, она тоже хотела, поэтому для меня это было хорошей возможностью понять и посмотреть, может быть, чего мне не хватило в Мадриде в матче с ней. Для меня это тоже был небольшой урок, и я, наверное, больше пыталась понять, как она играет, чтобы уже в следующие разы было, наверное, полегче.

— Как вы отметили в Мадриде свой день рождения? Какой подарок был самый неожиданным, необычным?

— Да, в Мадриде мы не особо отмечали день рождения, если честно, потому что на следующий день у меня был как раз матч с Гауфф. Так что мы чуть-чуть посидели в ресторане, не очень долго, потому что мне потом нужно было идти в номер, чтобы готовиться ко сну и восстанавливаться. Самый необычный подарок, наверное, я получила от Кончиты. Она знает, что я люблю петь, и поэтому она подарила мне такой портативный караоке. Там такая колонка с ручкой и два микрофона, которые подключаются по блютузу. И они мне с моим фитнес-тренером пели «С днём рождения!» на весь ресторан. Конечно, было немного неловко. Я немного стеснялась, что они это сделали, но в целом получилось очень смешно. Это такой один из самых запоминающихся подарков.

— Ну и важный вопрос. Не могу не задать. Родилась ли собака? Все ждут.

— Собака родилась, но заводчица мне сказала, что она не уверена пока, будет ли она правильного размера — будет ли она достаточно маленькая, потому что мне нужна маленькая собака. Поэтому она даст мне знать, и она ждёт, подойдёт ли эта собака или мне придётся ещё чуть-чуть подождать, пока вторая мама не родит щенят.

— Фотографии уже видели?

— Да. Одну фоточку видела.