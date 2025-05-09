«Пока не возили дочек на турниры, возможно, на Уимблдон их возьмём». Медведев — в Риме

Даниил Медведев стартовал в Риме-2025 уверенно. Всего за полтора часа россиянин разобрался с бывшим восьмым номером мирового рейтинга Кэмероном Норри и пробился дальше по сетке. О своём успешном старте Даниил рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата».

— Как сложился матч в целом? Как вам корты, как условия в Риме?

— На самом деле, здесь как-то всё время непросто играть, и поэтому как раз таки тот, кто поймает уровень тенниса в данную конкретную неделю, может выиграть турнир, как я сделал два года назад. Два года назад здесь были плохие отскоки, но у меня получилось поймать какую-то уверенность, за счёт этого выиграть турнир. А может быть, в каком-нибудь Мадриде на хорошем, идеальном корте, в идеальных условиях, какой-нибудь грунтовик меня бы обыграл. Я себя сейчас отлично чувствовал, сегодня был ветер, было тяжело играть, однако я провёл отличную игру. Всё понравилось, и надеюсь, что буду продолжать так же в следующих матчах.

— Кэмерон Норри не так давно, в конце сезона-2021 играл на Итоговом, а сейчас он лаки-лузер в сетке на 96 участников. Как подобное воспринимать?

— Это теннис, бывает. Где-то теряешь уверенность. Я сейчас, когда на разминке объявляли его достижения, заметил прикол ещё такой, что на следующий год, когда он был на Итоговом и был восьмым, ему ещё не засчитались очки за Уимблдон, где он играл полуфинал. То есть он вообще мог очень высоко взлететь — был бы условно пятым. Так что он хороший игрок, он очень хорошо играет, но это теннис, иногда где-то, может, у него травмы какие-то были, где-то чуть уверенности не хватает. Когда ты несеяный, то ты попадаешь сразу на сильных людей, может быть, их тяжелее обыграть, поэтому бывает. Однако поскольку он там был, он может вернуться в любой момент, поэтому я рад такой важной победе.

— Правильно ли понимаю, что, когда вы узнали, что вашим соперником будет Норри, у вас возникло желание потренироваться с каким-то левшой. В один из дней вы спарринговали с Корентеном Муте.

— Да, я знаю, что на матчах он себя ведёт своеобразно, у него часто проблемы с другими игроками. Но на тренировках, я так думаю, что у него ни с кем проблем нет. Во всяком случае, мы с ним нормально тренируемся, в принципе, уже даже за всю карьеру часто тренировались, может, там раз пять-шесть. Мы просто ждали результаты поединка, об этом говорит всегда тренер. Так вот, мы ждали результаты матча, и, когда Норри выиграл, это было довольно поздно. Тренер написал нескольким левшам, про которых он знал, что они не играют на следующий день. И одним из них был Муте. При том что он сам дальше играл как раз с левшой [Уго Умбером]. Он согласился, и мы отлично потренировались.

— Следующий соперник у вас — Алексей Попырин. У вас с ним счёт 3-1, но последний матч был в Париже-2024, и тогда вы ему уступили. Что из того поединка помните? Как с ним играть? Что он может вам неприятного доставить?

— На грунте совершенно другая игра. В принципе, все матчи, что мы играли, были на других покрытиях, поэтому всё равно будет всё по-другому. Но я считаю, что у него очень высокий уровень, за счёт этого он выиграл «Мастерс» [в Монреале-2024], за счёт этого он обыграл Новака [Джоковича] на US Open в хорошем матче. При этом некоторые матчи ты смотришь, и он играет намного хуже. Поэтому задача стоит хорошо играть самому, стараться его ввести в этот, может быть, низкий какой-то уровень, не давать ему играть, потому что он игрок очень атакующий, справа забегает, хорошо подаёт. Посмотрим, будет интересно.

— Вы ходили на Пьяццу дель Пополо, проводили там показательную тренировку. Как вам этот опыт в целом, что он вам даёт и был ли ещё такой необычный корт в вашей практике?

— Похожий, наверное, не вспомнить на такой площади. Я там часто кушал в предыдущие годы, в ресторанчики ходил, поэтому прикольно было, как раз таки тоже с Муте потренировался там ради интереса. Очень интересный опыт был, и это происходило задолго до турнира. Суть в том, что корты, даже если они точно так же их стелют, он всё равно будет другой, нежели здесь. Не знаю, как это объяснить. Так что просто было круто задолго до турнира потренироваться, скажем так, вместе со всеми людьми.

— Карен Хачанов рассказал, что привёз в Рим всю свою большую семью. А вы когда всех своих девочек привезёте на турнир? И как вы развлекаетесь в городе, когда у вас пауза между матчами?

— Да, но у меня помладше второй ребёнок, поэтому мы пока ни разу не ездили с дочками после того, как родилась вторая. Может быть, в Уимблдон или куда-то ещё выберемся вместе, где можно снять дом, то есть где можно полегче всё это организовать. А сейчас здесь только Даша. Даша иногда ездит без детей, так что здесь мы развлекаемся вдвоём.