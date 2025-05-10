Рублёв рвётся в третий круг Рима! Ещё сыграют Шнайдер и МиДи. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин завершится второй круг, а вот у женщин начнётся третий. В одиночных разрядах на кортах появятся два россиянина: Андрей Рублёв (16-й номер посева), который сразится с венгром Фабианом Марожаном, и Диана Шнайдер (13). Она померится силами с румынкой Жаклин Кристиан. Кроме того, полным ходом пошёл парный турнир. На кортах должен появиться наш олимпийский дуэт МиДи – Мирра Андреева/Диана Шнайдер, а также Александра Панова и Ирина Хромачёва.
В 6-м гейме Андрей Рублёв не удержал свою подачу. С 3-й попытки венгр сделал обратный брейк — 3:3. Пока беда у Андрея с первой подачей.
Андрей Рублёв
Фото: Скриншот трансляции
Пока в боксе Андрея Рублёва не видно Марата Сафина и Фернандо Висенте. На месте только Альберто Мартин.
Тренер Рублёва Альберто Мартин
Фото: Скриншот трансляции
Сразу же Андрей Рублёв смог взять подачу соперника — 1:0.
Андрей Рублёв
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Рублёв начинает матч
На корт стадиона в Риме выходит Андрей Рублев. За выход в третий круг он сразится с венгром Фабианом Марожаном. За всеми подробностями поединка следите в нашей текстовой трансляции.
Андрей Рублёв
Фото: Скриншот трансляции
Совсем скоро на корт выйдет Андрей Рублёв. В матче 2-го круга «Мастерса» в Риме он сразится с венгром Фабианом Марожаном.
Новым Папой Римским стал Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго. Понтифик взял себе имя Лев XIV. В качестве 267-го епископа Рима он сменил Папу Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет.
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Даниил Медведев стартовал в Риме-2025 уверенно. Всего за полтора часа россиянин разобрался с бывшим восьмым номером мирового рейтинга Кэмероном Норри и пробился дальше по сетке. О своём успешном старте Даниил рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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Расписание субботы
В субботу на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиян. Вот за кем сегодня будем следить.