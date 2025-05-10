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Рублёв, Диана Шнайдер, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Рим-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Рублёв рвётся в третий круг Рима! Ещё сыграют Шнайдер и МиДи. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Риме. LIVE!
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Италии завершается второй круг у мужчин, а женщин начинается третий. На кортах появятся и несколько россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин завершится второй круг, а вот у женщин начнётся третий. В одиночных разрядах на кортах появятся два россиянина: Андрей Рублёв (16-й номер посева), который сразится с венгром Фабианом Марожаном, и Диана Шнайдер (13). Она померится силами с румынкой Жаклин Кристиан. Кроме того, полным ходом пошёл парный турнир. На кортах должен появиться наш олимпийский дуэт МиДи – Мирра Андреева/Диана Шнайдер, а также Александра Панова и Ирина Хромачёва.

WTA 1000. Рим. Сетка
ATP Masters 1000. Рим. Сетка
WTA 1000. Рим. Парный разряд. Сетка
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
3
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
А. Панова Ф. Штолляр
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
А. Эала К. Гауфф
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Тайра Катерина Грант
Италия
Тайра Катерина Грант
Лиза Пигато
Италия
Лиза Пигато
Т. Грант Л. Пигато
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Л. Носкова К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Рублёв начинает матч Расписание субботы
Live Даниил Сальников

В 6-м гейме Андрей Рублёв не удержал свою подачу. С 3-й попытки венгр сделал обратный брейк — 3:3. Пока беда у Андрея с первой подачей.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Скриншот трансляции

12:29 Даниил Сальников

Пока в боксе Андрея Рублёва не видно Марата Сафина и Фернандо Висенте. На месте только Альберто Мартин.

Тренер Рублёва Альберто Мартин

Тренер Рублёва Альберто Мартин

Фото: Скриншот трансляции

12:13 Даниил Сальников

Сразу же Андрей Рублёв смог взять подачу соперника — 1:0.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

12:10 Даниил Сальников

Рублёв начинает матч

На корт стадиона в Риме выходит Андрей Рублев. За выход в третий круг он сразится с венгром Фабианом Марожаном. За всеми подробностями поединка следите в нашей текстовой трансляции.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 12:00 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
3
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Скриншот трансляции

11:55 Даниил Сальников

Совсем скоро на корт выйдет Андрей Рублёв. В матче 2-го круга «Мастерса» в Риме он сразится с венгром Фабианом Марожаном.

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11:50 Даниил Сальников

Новым Папой Римским стал Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго. Понтифик взял себе имя Лев XIV. В качестве 267-го епископа Рима он сменил Папу Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет.

Мало кто знает, что Роберт Прево играл в теннис на любительском уровне и является большим фанатом этого вида спорта.

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11:45 Даниил Сальников

Даниил Медведев стартовал в Риме-2025 уверенно. Всего за полтора часа россиянин разобрался с бывшим восьмым номером мирового рейтинга Кэмероном Норри и пробился дальше по сетке. О своём успешном старте Даниил рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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11:39 Даниил Сальников

18-летняя Мирра Андреева успешно стартовала на «тысячнике» в Риме. Всего за полтора часа она разобралась с колумбийкой Эмилианой Аранго6:2, 6:4, хотя теннис юной россиянки был далёк от идеала — она позволила сопернице сделать целых три брейка. Но чужих подач Мирра взяла гораздо больше и в концовке уже была неудержима. После матча она ответила на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».

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11:29 Даниил Сальников

В пятницу, 9 мая, на супертурнире в Риме стартовали матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Свой поединок провёл и чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, который два года назад выиграл «Мастерс» в столице Италии. В сезоне-2024 Медведев дошёл до четвёртого круга в Риме, и в этот раз защиту очков Даниилу предстояло начать с Кэмероном Норри.

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11:24 Даниил Сальников

Карен Хачанов первым из сеяных россиян в мужской сетке вступил в борьбу и почти за три часа справился с аргентинцем, у которого довольно известная в мире спорта фамилия — Бурручага. Через какие сложности пришлось Карену пройти в матче и как он обустроился в Риме, россиянин рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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11:19 Даниил Сальников

В пятницу, 9 мая, на супертурнире в Риме стартовали матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В борьбу вступил и 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Его соперником был представитель Аргентины Роман Андрес Бурручага, занимающий сейчас 135-е место в рейтинге ATP.

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Расписание субботы

В субботу на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиян. Вот за кем сегодня будем следить.

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