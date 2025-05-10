На грунтовом супертурнире в Италии завершается второй круг у мужчин, а женщин начинается третий. На кортах появятся и несколько россиян.

Рублёв рвётся в третий круг Рима! Ещё сыграют Шнайдер и МиДи. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин завершится второй круг, а вот у женщин начнётся третий. В одиночных разрядах на кортах появятся два россиянина: Андрей Рублёв (16-й номер посева), который сразится с венгром Фабианом Марожаном, и Диана Шнайдер (13). Она померится силами с румынкой Жаклин Кристиан. Кроме того, полным ходом пошёл парный турнир. На кортах должен появиться наш олимпийский дуэт МиДи – Мирра Андреева/Диана Шнайдер, а также Александра Панова и Ирина Хромачёва.