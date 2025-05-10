Шнайдер — в четвёртом круге Рима: Диана в жарком матче побила личный рекорд на турнире

Россиянка — впервые в 1/8 финала здесь. А Рублёв потерпел 7-е поражение в 9 встречах, и его не будет в топ-16 посева «Ролан Гаррос».

В субботу, 10 мая, на супертурнире в Риме проходили заключительные встречи второго круга в мужском одиночном разряде. Свой первый поединок на турнире провёл российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под 16-м номером. Его соперником был Фабиан Марожан из Венгрии, 61-я ракетка мира.

Лучшим результатом Рублёва в Риме на данный момент является четвертьфинал — до этой стадии Андрей добрался в 2021 году. В 2024-м он закончил борьбу в третьем круге. Марожан же лишь в 2023-м дебютировал на турнирах категории ATP-1000, причём именно в столице Италии. Тогда Фабиан сотворил настоящую сенсацию, выбив Карлоса Алькараса, и дошёл до четвёртого круга. В минувшем сезоне Марожан проиграл в первом же матче, а нынешний турнир начал с победы над 18-летним Жоао Фонсекой, которому прочат большое будущее, — 6:3, 7:6 (7:4).

В личных встречах с Марожаном Рублёв вёл со счётом 2-1. До поединка в Риме соперники уже успели обменяться победами в сезоне-2025. В Гонконге победил венгр (7:5, 3:6, 6:3), а в Роттердаме сильнее оказался россиянин (7:6 (7:2), 7:6 (9:7)).

Фабиан Марожан Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Рублёв начал матч с брейка и в первых геймах не испытывал особых проблем с удержанием преимущества, несмотря на то что первая подача проходила у него лишь в одном случае из трёх. В шестом гейме Марожан сумел прибавить, и Андрей не выдержал давления. С третьего брейк-пойнта Фабиан сравнял счёт — 3:3.

После этого игра вернулась в спокойное русло, и теннисисты спокойно забирали свои геймы. В чётных геймах подавал Рублёв, подтянувший процент первой подачи с 33% до 49%. В 12-м гейме россиянину, уступавшему 5:6, важно было удержать подачу. Однако Андрей допустил несколько ошибок с бэкхенда (да и форхенд в целом оставлял желать лучшего в первом сете), и Марожан, который на протяжении партии нередко задействовал укороченные, со второго сетбола на приёме забрал партию — 7:5 за 45 минут.

Фабиан Марожан Фото: Clive Mason/Getty Images

Во втором сете неприятности в своих геймах были уже не только у Рублёва, но и у Марожана. В начале партии теннисисты обменялись брейками, а затем взяли по одному своему гейму, отыграв по два брейк-пойнта. После 2:2 россиянин наконец сделал рывок. В пятом гейме Андрей добился брейка под ноль, а подтверждая его, отыграл все четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, и вышел вперёд — 4:2.

Шансов выравнять ситуацию Рублёв, в целом заигравший значительно чище по сравнению со стартовым сетом, сопернику не предоставил. Андрею нужно было забрать свои геймы, что он и сделал. Причём в 10-м гейме, подавая на партию, россиянин не отдал ни одного очка — 6:4 за 53 минуты. В этом сете Рублёву записали 14 виннеров и семь невынужденных ошибок, а у Марожана эти показатели составили 12 и 13 соответственно.

Андрей Рублёв Фото: Clive Mason/Getty Images

Решающий сет, как и предыдущий, начался с брейка в исполнении Рублёва. К сожалению, больше ему нечем было похвастаться в первой половине партии. Андрей выдал провальный отрезок, на котором отдал четыре гейма подряд, и Марожан повёл 4:1.

В восьмом гейме венгр, принимая при 5:2 в свою пользу, добрался до матчболов, но Рублёв не дал закончить игру. Один матчбол он отыграл эйсом (первым за всю встречу!), а на втором дождался ошибки от соперника. Тем не менее у Марожана оставалась возможность подать на матч. Этот гейм Фабиан начал плохо — 15:40. Однако двойной брейк-пойнт он отыграл эйсами (восемь подач навылет на грунте — хороший результат) и со второго матчбола (четвёртого с учётом предыдущих) дожал Андрея — 7:5, 4:6, 6:3 за 2 часа 23 минуты.

Из последних девяти матчей Рублёв проиграл семь. Сегодняшнее поражение означает, что на «Ролан Гаррос» Андрея не будет в топ-16 посева.

«Было близко всё, в принципе. Были шансы, были моменты. Не получилось ими воспользоваться. Фабиан сыграл лучше в эти моменты, и всё. То есть пока в матче всё равно не получается играть на таком уровне, как это получается на тренировках, или, допустим, это получалось раньше. Но я старался, боролся, моментами находил ту энергию, которая была правильная. Получалось выигрывать, из-за этого получилось бороться, получилось вызывать борьбу, и шанс выиграть был.

Ну, сегодня да, жарче, чем все предыдущие дни за неделю. Сегодня, наверное, самый жаркий день был. Но это никак не повлияло на результат», — сказал Рублёв в интервью «Чемпионату».

Также россиянин рассказал, что на «Ролан Гаррос» в его боксе будут Фернандо Висенте и Марат Сафин, отсутствовавшие здесь, в Риме. «Да, они на «Ролан Гаррос» приедут. Гамбург? Поеду играть, да, скорее всего. Не знаю, сейчас с командой не говорили ещё на эту тему, но думаю, что да. Я вообще не обсуждал сейчас с командой, буду ли играть в Гамбурге. Пока – да. В планах Гамбург стоял и стоит. А дальше… Я только закончил матч, поэтому с командой дальше обсудим, когда поедем в Гамбург, кто поедет в Гамбург и так далее», — сообщил он в интервью «Чемпионату».

Марат Сафин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В воскресенье, 11 мая, у мужчин начнутся встречи третьего круга. Даниил Медведев сразится с Алексеем Попыриным, а Карен Хачанов — с Франческо Пассаро.

А у женщин начались матчи третьего круга. Диана Шнайдер (13) вышла на корт с румынкой Жаклин Кристиан, 74-й ракеткой мира. Кристиан во втором круге прошла Юлию Путинцеву (7:6 (7:2), 7:5), а Шнайдер повесила две «баранки» Кэролайн Доулхайд. Диане не помешало даже преждевременное окончание сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной. Изначально планировалось, что Сафина будет тренером Шнайдер как минимум до окончания «Ролан Гаррос» включительно.

Первый сет проходил при преимуществе Шнайдер. Пожалуй, единственное, в чём россиянка уступала Кристиан, — первая подача, проходившая в 48% случаев (против 70% у соперницы). В пятом гейме Диана добилась брейка, который по факту и стал решающим. Румынка могла восстановить равновесие, но в восьмом гейме не использовала свой единственный за всю партию брейк-пойнт, и вместо 4:4 стало 5:3 в пользу Шнайдер. А в девятом гейме Диана ещё и приняла на сет, реализовав первый же сетбол, — 6:3 за 38 минут.

В начале второй партии Шнайдер тоже больше сражалась с собой, чем с соперницей. Первая подача стала проходить чаще, зато почему-то начались двойные ошибки. После раннего обмена брейками теннисистки взяли по одному своему гейму, причём Кристиан сделала это с меньшими усилиями, чем Шнайдер, отыгравшая четыре брейк-пойнта. Диане было ещё и жарко — настолько, что во время перехода она прикладывала пакет со льдом к голове и шее.

Диана Шнайдер и пакет со льдом Фото: Кадр из трансляции

В шестом гейме россиянка добилась второго брейка в этом сете, а следом подтвердила его, отыграв один брейк-пойнт, и счёт стал 5:2 в её пользу. А при 5:3 Шнайдер подавала уже на матч. Казалось, всё под контролем, однако Диана подарила сопернице двойной брейк-пойнт. Та своими шансами воспользоваться не сумела, и в итоге россиянка с первого же матчбола оформила выход в 1/8 финала — 6:3, 6:3 за 1 час 32 минуты.

Год назад Шнайдер уступила в третьем круге Рима — таким образом, она превзошла личный рекорд на этом турнире. В четвёртом круге Диана сразится с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Джессика Пегула (США, 3).

В воскресенье, 11 мая, в женской сетке закончится третий круг. Мирра Андреева сыграет с Линдой Носковой, а Вероника Кудерметова — с Эммой Радукану.

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».