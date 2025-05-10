«Больно читать, что родители отбирают у меня деньги». Откровения Дианы Шнайдер в Риме

Диана Шнайдер в субботу за полтора часа разобралась с румынкой Жаклин Кристиан — 6:3, 6:3 — и пробилась во вторую неделю «тысячника» в Риме. Несмотря на то что впереди у 21-летней россиянки был ещё парный поединок с Миррой Андреевой, она нашла время поговорить с корреспондентом «Чемпионата» и, в частности, впервые дала официальный комментарий о расставании с тренером Динарой Сафиной.

— Диана, как сложился для вас матч? Это уже не 6:0, 6:0, но всё равно показалось, что получилось с запасом.

— Безусловно, поединок был очень тяжёлый, достаточно физически интенсивный. Довольна и своей игрой, и как вела себя, и какие решения принимала сегодня на корте, потому что всё-таки соперник был непростой. Так что в целом очень даже хороший получился сегодня матч и уровень показанного мной тенниса.

— Сегодня были совсем другие условия на корте, гораздо жарче, чем в предыдущие дни. Вы это ощутили? Плюс у вас было ожидание начала матча, поскольку перед вами мужчины ушли в третий сет.

— Да, ожидание было. Вначале вроде шло всё в одну сторону, то есть я уже как бы настраивалась, что быстро-быстро идёт, и я уже начинала себя торопить, готовилась, что вот-вот скоро пойду на корт. Потом вроде Тиафо вернулся в матч и перевёл в третий сет. Хотя я уже разминалась и готовилась, что его «закроют» в двух. Но что поделать — приходится приспосабливаться. Потом опять вернулась, чуть посидела, опять начала разминаться. А так, конечно, сегодня другие условия — намного жарче. Прям ощущалось, что солнышко прям так хорошенечко припекало. Поэтому в этом плане тоже было немножко тяжеловато играть — чуть-чуть внимание терялось. Так что тяжелее было играть. Но, опять же, говорю, очень довольна, как я себя сегодня держала, и концентрацию, и поддерживала себя, и всё остальное. Ещё и учитывая условия, которые были сегодня немножко тяжелее.

— Некоторые девчонки любят играть, когда пожарче условия, некоторые — когда похолоднее. А вы как?

— Если бы мне задали этот вопрос года три назад, я бы точно сказала, что я бы предпочитала холод, нежели жару. Сейчас я наоборот, наверное, предпочту жаркую погоду, нежели холод, потому что все эти лосины, лонгсливы, руки холодные, ты весь потеешь, ветер дует, тебе ещё холоднее становится. Поэтому лучше, когда вот так вот солнышко печёт, тепло, кремом помажешься — и вперёд! Понятно, немножечко ты страдаешь, но хотя бы тебе тепло (улыбается).

— А какой самый экстремальный турнир вспоминаете в этой связи?

— В прошлом году, наверное в Хуахине было очень жарко, плюс ещё было очень влажно. Потом в Будапеште я играла на грунте, тоже каждый день под плюс 30 было. Тоже было нереально жарко, но хотя бы сухо — однако всё равно было тяжело. И в Бад-Хомбурге, где я играла на траве, вся неделя была жаркая, под 30 градусов — тоже то влажно, то сухо. Поэтому, в принципе, я уже приспособилась играть в жарких условиях.

— Следующая соперница у вас либо Джессика Пегула, либо Элисе Мертенс. Когда соперница ещё неизвестна, вы как-то следите за ходом их матча, или лучше вам отвлечься и потом узнать просто результат, и всё?

— Да, я на самом деле предпочитаю просто узнать результат. Плюс сегодня ещё пара у нас, и сейчас я просто буду копить энергию, восстанавливаться и уже идти на пару. У них ещё к тому же вечерний матч, поэтому мне вообще не надо париться по этому поводу. Пока они сыграют, я уже, наверное, спать в кроватке буду.

— Два дня назад я вас не спрашивал на тему расставания с Динарой Сафиной, потому что это были слухи, а вы сами эту тему не затронули. Но вчера ваш тренер заявила, что вы расстались. Теперь какой ваш официальный комментарий на эту тему? Как всё произошло?

— Ну, произошло на самом деле всё очень спонтанно. Как раз после матча в Мадриде с Игой Швёнтек Динара мне уже сообщила, что в Рим она со мной не поедет. Это было сугубо её решение не поехать со мной сюда. И потом, когда я уже писала на этой неделе отсюда из Рима, какие дальнейшие условия продолжения работы и так далее, она сказала, что ей пока неинтересно рассматривать дальнейшее сотрудничество. То есть это не с моей стороны была инициатива, и тем более — не со стороны моих родителей. Как все пишут: что они у меня отнимают все деньги. Такое просто отвратительно читать. Очень больно, что люди думают такое о моих родителях. На самом деле, у меня с ними прекрасные взаимоотношения. Я чисто от всего сердца желаю, чтобы у всех были такие отношения, как у меня с родителями. Так что немножко больно такое читать, печально, потому что всё-таки родители — это моя опора, моя поддержка. Ну что тут поделать — так случилось, такие обстоятельства. И это чисто решение Динары. С моей стороны — я его уважаю, и мне остаётся только это принять. Буду готовиться к следующему турниру и искать уже какие-то новые варианты. Я не знаю, что планирует Динара дальше — работать с кем-то ещё или не заниматься вообще тренерством. Но я ей только желаю удачи, если у неё вдруг есть какие-то предложения от других игроков.

— Ну, видимо, слухи возникают из-за того, что у людей нет полной информации. Поэтому рассказывайте нам всё как есть.

— На самом деле всегда найдутся люди, которые могут вывернуть любую, даже полную информацию, не в ту сторону. Я не знаю, откуда люди всё это находят, что у меня забирают все деньги, что я вообще живу без денег и не могу себе найти никакого тренера. Я подхожу к этому вопросу очень скрупулёзно. Я не хочу брать любого тренера. И, опять же, даже, когда была несовершеннолетняя, никто мои деньги никогда не забирал. Это были чисто мои заработанные деньги. Никто, в принципе, не знает, сколько у меня на счету. Понятное дело, родители мне ничего на эту тему не говорят, но я же вижу, что им это очень неприятно и больно. Они всю свою молодость на меня поставили, и поэтому, конечно, им немножко горестно от этого.

— Тогда, чтобы уйти от негатива, сформулируйте, пожалуйста, что позитивного вы вынесли из сотрудничества с Динарой Сафиной? У вас было два турнира с ней — Штутгарт и Мадрид.

— На самом деле, нет никакого негатива ни к Динаре, ни к нашему сотрудничеству. Хоть оно и было такое короткое, оно всё равно было продуктивным. Я много что для себя вынесла. Опять же, работа со своими негативными эмоциями, держание концентрации, фокуса на весь матч в таких тяжёлых условиях, когда даже ты проигрываешь и игра не складывается. Мы много очень над этим работали, и я за это благодарна, что она поделилась своим опытом, какими-то своими переживаниями. И всё равно уже, несмотря на этот короткий промежуток, мы можем видеть какие-то плоды нашей совместной работы.

— Ваши ожидания от сегодняшней пары с Миррой и вообще от старта в парном турнире?

— Ой, я очень-очень жду наши совместные парные матчи, конечно. Немножечко подустала сейчас после одиночки, но, опять же, это наш первый совместный выход с Миррой на этом турнире. Мне кажется, будет всё здорово, будем выходить на корт, получать удовольствие, веселиться и выжимать максимум, чтобы победить.

— Я вас ещё не спрашивал, но, когда объявили о миксте в новом формате на US Open — 2025, Мирра Андреева сразу «застолбила» за собой пару с Даниилом Медведевым. У вас были варианты? И вообще вы хотите в этом турнире принять участие?

— Я хочу сыграть, и мы пока договорились с французом Артюром Фисом. Но, как мне сказал агент, пока там просто нереальные какие-то условия попадания в этот турнир. Потому что даже с моим рейтингом и с его мы туда не попадаем — а ведь я стою 11-й на данный момент, и он где-то 13-й или 14-й. То есть это какой-то нереальный кат будет (условия попадания на турнир по наихудшему рейтингу. — Прим. «Чемпионата»). Мы будем стараться улучшить наш рейтинг, чтобы уже попасть вместе. Ну а в общем мы с ним пока договорились, что если вдруг у меня появятся какие-то новые предложения от более высокорейтинговых игроков, то мы посмотрим. А пока просто оба будем работать над нашим рейтингом (смеётся).

— Там же не только по совместному рейтингу попадают, но и много уайлд-кард будет раздаваться. Неужели и на них нельзя рассчитывать.

— Эта куча уайлд-кард уже тоже даётся другим игрокам. Я не хочу называть фамилии, пока все списки не будут объявлены. Но уже 5 из 8 отданы. Поэтому на это тоже рассчитывать мне пока в данной ситуации нет какого-то смысла.

— У вас тут мощная группа поддержки — мама, брат. Кто ещё?

— Ну, конечно, меня папа тоже поддерживает, но он не смог приехать сюда из Москвы. Тут только мама и брат. А папа меня поддерживает удалённо: смотрит матчи, следит, с кем мне в дальнейшим играть. И важно что кроме его поддержки из Москвы, у меня ещё есть своя поддержка рядом.

— Ваш младший брат часто появляется в различных соцсетях — то вас напугает на видео, то он играет с другими теннисистками на корте. Как вы на это реагируете? В чём заключается его поддержка?

— Да, да. У него кстати уже очень хороший уровень тенниса. Когда нет каких-то хороших спаррингов на турнире, я с ним стою и сама тренируюсь. Иногда бывают сложности со спаррингами, потому что много желающих потренироваться. А я тогда со своим братом спокойно стою — он меня заряжает своим позитивом, у него, как бы, очень много нерастраченной энергии, поэтому он меня всегда поддерживает и заводит — и радостью, и весельем. Да, иногда пугает, но это же тоже, как бы, всё в шуточной манере. Вот такой озорной у меня младший брат.

— Сегодня у вас матчи сразу в двух разрядах, а в воскресенье, получается, будет полноценный выходной? Что-то планируете в Риме посмотреть?

— У нас уже, кстати, получилось сходить на фонтан Треви. Мы живём в центре, достаточно близко, в 15-минутной пешей доступности. Поэтому, в целом, классно, что очень много что можно увидеть, пройтись пешочком. Посмотрим, сколько сил у меня будет завтра. Мне же нужно будет готовиться к следующему матчу. Так что уже завтра будем решать — что и как получается, какое настроение.