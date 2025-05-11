Медведев рвётся в четвёртый круг Рима! Ещё сыграют Хачанов, Кудерметова и Мирра. LIVE!

На грунтовом супертурнире в Италии начался третий круг у мужчин, а женщины завершают эту стадию. На кортах появятся и четыре россиянина.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин начнётся третий круг, а у женщин этот круг должен завершиться. На кортах появятся четыре представителя России – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (23) и Вероника Кудерметова. Причём Медведев сразится с австралийцем Алексеем Попыриным (24), Хачанов – с итальянцем Франческо Пассаро (WC), Андреева – с Линдой Носковой из Чехии (30), а Кудерметова – с чемпионкой ТБШ Эммой Радукану. Следите за подробностями в нашем лайве дня.