Медведев рвётся в четвёртый круг Рима! Ещё сыграют Хачанов, Кудерметова и Мирра. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин начнётся третий круг, а у женщин этот круг должен завершиться. На кортах появятся четыре представителя России – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Даниил Медведев (10), Карен Хачанов (23) и Вероника Кудерметова. Причём Медведев сразится с австралийцем Алексеем Попыриным (24), Хачанов – с итальянцем Франческо Пассаро (WC), Андреева – с Линдой Носковой из Чехии (30), а Кудерметова – с чемпионкой ТБШ Эммой Радукану. Следите за подробностями в нашем лайве дня.
Карен Хачанов первым из сеяных россиян в мужской сетке вступил в борьбу и почти за три часа справился с аргентинцем, у которого довольно известная в мире спорта фамилия — Бурручага. Через какие сложности пришлось Карену пройти в матче и как он обустроился в Риме, россиянин рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Даниил Медведев стартовал в Риме-2025 уверенно. Всего за полтора часа россиянин разобрался с бывшим восьмым номером мирового рейтинга Кэмероном Норри и пробился дальше по сетке. О своём успешном старте Даниил рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата».
Диана Шнайдер в субботу за полтора часа разобралась с румынкой Жаклин Кристиан — 6:3, 6:3 — и пробилась во вторую неделю «тысячника» в Риме. Несмотря на то что впереди у 21-летней россиянки был ещё парный поединок с Миррой Андреевой, она нашла время поговорить с корреспондентом «Чемпионата» и, в частности, впервые дала официальный комментарий о расставании с тренером Динарой Сафиной.
В субботу, 10 мая, на супертурнире в Риме проходили заключительные встречи второго круга в мужском одиночном разряде. Свой первый поединок на турнире провёл российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под 16-м номером. Его соперником был Фабиан Марожан из Венгрии, 61-я ракетка мира.
А у женщин начались матчи третьего круга. Диана Шнайдер вышла на корт с румынкой Жаклин Кристиан, 74-й ракеткой мира. Кристиан во втором круге прошла Юлию Путинцеву - 7:6 (7:2), 7:5, а Шнайдер повесила две «баранки» Кэролайн Доулхайд. Диане не помешало даже преждевременное окончание сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной. Изначально планировалось, что Сафина будет тренером Шнайдер как минимум до окончания «Ролан Гаррос» включительно.
Расписание воскресенья
В воскресенье на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиян. Вот за кем сегодня будем следить.