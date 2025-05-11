Медведев — снова в четвёртом круге Рима: Даниил победил русского австралийца

В воскресенье, 11 мая, на супертурнире в Риме начались матчи третьего круга в мужской одиночной сетке. Первым запуском играл победитель US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный 10-м. В соперниках у него оказался австралийский теннисист русского происхождения Алексей Попырин, 24-й сеяный. Медведев во втором круге одолел Кэмерона Норри (6:4, 6:2), а Попырин прошёл Карлоса Табернера (6:1, 7:6 (7:4)).

Медведев и Попырин уже в пятый раз играли друг с другом. Первые три встречи взял Даниил, а вот в четвёртом поединке сильнее оказался австралиец. В прошлом сезоне Алексей победил Даниила в Париже со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4). Однако все эти встречи проходили не на грунте, и перед матчем Медведев указал на это обстоятельство. «На грунте совершенно другая игра. В принципе, все матчи, что мы играли, были на других покрытиях, поэтому всё равно будет всё иначе. Но я считаю, что у него очень высокий уровень, за счёт этого он выиграл «Мастерс» [в Монреале-2024], за счёт этого он обошёл Новака [Джоковича] на US Open в хорошем матче.

При этом некоторые игры ты смотришь, и он выступает намного хуже. Поэтому задача стоит хорошо играть самому, стараться его ввести в этот, может быть, низкий какой-то уровень, не давать ему действовать, потому что он теннисист очень атакующий, справа забегает, хорошо подаёт. Посмотрим, будет интересно», — сказал Даниил в интервью «Чемпионату».

В субботу Медведев (как и Попырин) отдыхал и тренировался. Причём тренировался не с кем-нибудь, а с Карлосом Алькарасом:

Жеребьёвку выиграл Попырин и выбрал приём, поэтому Медведеву пришлось начинать матч на подаче, что он не очень любит делать. (Сам Даниил, как правило, выбирает приём в первом гейме, когда выигрывает жеребьёвку.) Свой гейм россиянин взял не без проблем, хотя и без брейк-пойнтов, а Попырин во втором гейме отподавал под ноль — 1:1. В третьем гейме Медведеву пришлось ещё сложнее: австралиец с самого начала давил на приёме, добрался до брейк-пойнтов, однако Даниил все их отыграл (в основном за счёт подачи) и не дал сопернику сделать брейк.

Россиянину хватило первого же брейк-пойнта, который он реализовал классным бэкхендом по линии. С подтверждением брейка у Даниила больших трудностей не возникло, хотя Попырин всё же добрался до «ровно», — 4:1. Вроде бы комфортное преимущество, но счёт обманчив, так как в данном случае перевес был всего в один брейк. У Медведева было всё более-менее нормально с подачей, но при 5:3 он не смог подать на сет. В девятом гейме и первая двойная ошибка в исполнении Даниила случилась, и Попырин, как и прежде, держал высокий уровень агрессии на приёме.

После отыгрыша брейка Алексей был в шаге от того, чтобы сравнять счёт в партии. 10-й гейм он начал с 40:0, однако потом расслабился раньше времени, стал ошибаться, растерял всё преимущество, и Медведев, использовав второй сетбол на приёме, выиграл сет — 6:4 за 46 минут. Забрав партию, Даниил громко, шумно радовался.

Радость Даниила Медведева Фото: Кадр из трансляции

Интересно, что оба теннисиста показали почти одинаковую статистику в первой партии. Медведев и Попырин закончили сет с одинаковым отрицательным балансом активно выигранных очков и невынужденных ошибок (8/11 и 11/14 соответственно), реализовали пять из шести выходов к сетке, а по очкам Алексей даже превзошёл Даниила — 35 против 34.

Во второй партии характер игры не изменился, разве что Медведев улучшил первую подачу (в первом сете был 61%). Как и в стартовом сете, россиянин добился брейка довольно рано, в четвёртом гейме. У Попырина было многовато ошибок, и Даниил этим пользовался. Алексей не собирался сдаваться и в пятом гейме добрался до брейк-пойнта, но Медведев был начеку и подтвердил брейк — 4:1.

В шестом гейме Медведев ещё раз взял подачу соперника. Попырин имел геймболы, однако ни одного из них не использовал, а россиянину хватило первого же брейк-пойнта. После этого Даниилу оставалось лишь подать на матч, что он и сделал (несмотря на две двойные!) со второго матчбола, — 6:4, 6:1 за 1 час 27 минут.

Таким образом, Медведев в третий раз в карьере (причём подряд) вышел в четвёртый круг на «Мастерсе» в Риме. В 2023-м, напомним, Даниил завоевал здесь титул, а в минувшем сезоне выбыл в четвёртом круге, то есть в 1/8 финала.

В четвёртом круге Медведев сразится либо с Лоренцо Музетти (8), либо с Брэндоном Накашимой (28).

Также сегодня свои встречи третьего круга проведут Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Мирра Андреева.

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».