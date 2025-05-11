«Пожелания про расписание пока не высказывал — как ставят, так ставят». Медведев — в Риме

Статистика показывает, что Даниил Медведев при всей его много раз провозглашённой нелюбви к грунту именно на этом покрытии показывает довольно стабильные результаты. За последние три года он обязательно добирался хотя бы до 1/8 финала на всех трёх грунтовых «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Вот и в это воскресенье россиянин справился с Алексеем Попыриным из Австралии в рамках третьего круга итальянского «тысячника». Об этом и на некоторые другие темы Даниил пообщался с представителями зарубежной прессы, а также ответил на вопросы «Чемпионата».

— Даниил, как прокомментируете свою стабильность на грунте?

— Я видел эту статистику, что на грунтовых «Мастерсах» я играю лучше, чем на хардовых, поскольку на харде я где-то проигрывал сразу в первом круге, а на грунтовых я давно уже сразу не проигрывал. Видел, что теннисистам, не входящим в топ-20, я не уступаю. Не знаю наверняка — правда ли это, я просто где-то такое вычитал. Я чувствую себя на грунте в Риме хорошо и с нетерпением жду следующих матчей.

— Что скажете о сегодняшнем времени начала матча?

— Я не думаю, что есть много игроков, которым нравится играть в 11 утра. Но, например, Григор [Димитров] встаёт рано. Если нет матча, то он вроде встаёт в шесть или семь. В таком случае для него 11 часов — это нормально. Но если я не поставлю будильник, то сам встаю в 10 утра. Конечно, так поступить я не могу, если мой матч стоит в расписании на 11 утра. Надо вставать в 7 или 6:45, что очень рано для меня. Так что мне такие ранние поединки не нравятся. Я чувствую себя хуже, когда играю так рано. Но я выиграл много таких матчей за свою карьеру, и я уже вроде привык к такому. Моё мнение, что матчи должны начинаться в 12. Я понимаю, что, допустим, в час дня слишком поздно из-за всех поздних запусков, но начинать в 12, думаю, проблем быть не должно.

— Как вам корт? Быстрее или медленнее, чем в прошлые годы?

— Вообще, это мой первый матч на арене «Супертеннис». Для меня условия были похожими на остальные корты. Я не играл в этом году ещё на «Грэндстэнде», но тот выглядит гораздо быстрее в сравнении с другими кортами. Этот вроде такой же или, может, чуть быстрее, чем Пьетранджели. Но Пьетранджели вообще тут самый медленный обычно, так что мне было сегодня комфортно.

— Алексей Попырин может быть очень тяжёлым соперником. Как вы готовились к матчу с ним и какие сюрпризы он преподнёс?

— Я думаю, что самое тяжелое в матчах с Алексеем — это то, что ему неважно, с кем он играет. Он всегда контролирует игру, ход матча просто по тому, как он играет. Он не даёт тебе войти в игру, не всё зависит от тебя. Если у тебя вторая подача, он идёт за ней, и ты думаешь перед ней — мне делать её посильнее, рисковать и, возможно, допустить двойную, или пробить послабее, но тогда он может принять навылет. Так что он тяжёлый соперник, и я рад, что, когда мне представился шанс взять игру под контроль, я вроде хорошо им воспользовался. Я пытался заставить его ошибаться, и, в общем, я собой доволен.

— На этих двухнедельных турнирах у вас больше выходных. Как вы их проводите?

— Даже на выходных у нас не так много свободного времени. И когда у меня матч, я лично предпочитаю оставаться в кровати, расслабляться, может быть, поужинать. Вообще, я всегда говорил, что мне нравятся двухнедельные турниры с выходными, и я просто думаю, что календарь в целом должен быть другим, потому что, например, я пропустил несколько турниров. Я не играл Мюнхен, Барселону, и я не буду играть Гамбург, хотя это всё «пятисотники». То, что я не играю там, я, возможно, позволяю кому-то другому заработать эти 500 очков — а это довольно много. Но если играть все турниры, то вы будете играть 10 недель подряд, и это плохо для вашего тела и для психологического состояния. Так что, учитывая двухнедельные «Мастерсы», календарь должен быть другим. Но, опять же, мне нравится получать такие выходные, когда я могу провести время с семьёй и насладиться Римом.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Даниил Медведев подробно рассказал об особенностях игры Попырина, матчах в 11 утра и о бурных эмоциях после победы.

— Даниил, вы говорили позавчера, что у вас есть опасения перед этой встречей. В чём они оправдались и что вы сделали такого, что неплохо закончили матч?

— Ну да, Алексей может очень хорошо играть, он показал это как раз-таки на «Мастерсе» в Монреале в прошлом году. Я действительно считаю, что у него высокий уровень, потому что он играет, не отталкиваясь от соперника. Он забегает под право, бьёт со всей силы. Ему, в принципе, всё равно, с кем он играет. Он будет играть в атакующий теннис, идти к сетке, и поэтому твоя тактика складывается из каких-то мелких деталей, которые иногда зависят не от тебя, а от него. И сегодня он чуть больше ошибался. Я рад, что в моменты, где я должен был сам играть, я играл хорошо, доставлял ему какие-то неудобства, и поэтому и получилось победить.

— Вы говорили, что будете пытаться его выбить из этой зоны комфорта. Что вы делали для этого, что вам удалось?

— Я считаю, что у меня это в принципе получилось, но, понятное дело, он чуть хуже играет слева, чем справа. То есть когда ты ему играешь под лево, то нет такого, что он за один удар может сразу закончить розыгрыш. Но часто, чтобы сыграть под лево, надо сначала сыграть под право, однако сыграть надо не слишком плохо, иначе он тебе сразу забьёт. То есть надо как-то его двигать, где-то не двигать, где-то под лево сыграть, то есть много таких разных моментов. При этом, как я и говорил, в какой-то момент будет один удар, когда он ударит со всей силы, и там уже получится либо винер, либо ошибка. Поэтому подавать надо было хорошо, но я с этим как раз справился. За счёт этого тоже была победа.

— Сегодняшние ваши бурные празднования после первого выигранного сета и потом в конце матча что-то означают? Что вы такое показали?

— Нет, это просто, скажем так, реакция на то, как складывался матч. И это были эмоции от разных моментов. В первом сете я вёл 5:2, уже надо было закрывать сет, но это грунт. Я проиграл один гейм — 5:3, потом другой — 5:4, и вот он уже ведёт — 40:0. Ты уже в этот момент не веришь, что выиграешь 6:4. Кажется, будет 5:5. Ты добираешься постепенно до первого сетбола, но ты его не принял. И вот когда я выиграл на втором сетболе, то испытал, я бы сказал, облегчение. Отсюда такие эмоции. И то же самое было после завершения матча. Я всё равно чувствовал, что мне нужно прямо до конца стараться. Плюс то, что матч в 11 утра начался, а я в принципе в 11 чуть меньше люблю играть, а люблю поспать. Так что всё это вместе немножко наложилось, и вот так всё эмоционально в итоге было.

— Как раз хотел спросить — вы могли в теории повлиять на расписание? Что-то попросить, передать супервайзеру какие-то свои пожелания?

— В принципе, мы пожелания всегда можем оставлять, но я предпочитаю, скажем так, оставлять пожелания на действительно важный момент — то есть если по каким-то причинам мне действительно хочется завтра сыграть в какое-то определённое время. Я могу попросить у организаторов турнира, и то не факт, что они тебя выслушают. Поэтому здесь, в Риме, я ничего не просил — как ставят, так ставят. Ничего страшного.

— Как вы себя ощущали на этой арене «Супертеннис» — довольно новой для стадиона «Форо Италико»?

— Честно говоря, хорошая вроде, хороший корт, отличная атмосфера. Далеко, конечно, сюда добираться — мы где-то минут пять ехали на багги. Но, в принципе, всё понравилось. Всё хорошо было, я считаю.

— Вчера вы тренировались с Карлосом Алькарасом — у вас был такой напряжённый спарринг. Как вы вообще договорились? И что дают такие тренировки с топовыми соперниками?

— Договариваются тренеры, и там вообще вроде бы получилось так, что здесь кортов довольно мало для тренировок, как я понимаю. В определённое время ты не можешь тренироваться со своим спаррингом. И он, видимо, был в этот момент один, я был один, поэтому нас и соединили. Скорее, тут даже, получается, не тренеры нас свели, а просто тут есть стойка для тренировок, и там люди записываются. Но вообще, конечно, мы классно потренировались. Сыграли потом всего четыре гейма, классно побили по мячу, и я сейчас чувствую себя в форме. Били оба сильно, было прикольно, и, конечно, всегда приятно играть с топ-игроками, что тут говорить.

— Брэндон Накашима или Лоренцо Музетти — кто-то из них будет вашим соперником по четвёртому кругу. Что про них скажете?

— С Накашимой мы играли только что в Мадриде, поэтому я знаю, как буду играть против него, и он наверняка знает, как играть против меня. Конечно, тут корт другой. Но вообще я вижу, что Музетти пока выигрывает (разговор шёл в тот момент, когда Лоренцо ещё не победил. — Прим. «Чемпионата»). Он в форме. Чистый грунтовик, поэтому будет интересно. Надо показать лучший теннис, чтобы постараться победить.