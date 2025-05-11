«Это какое-то безумие». Топ-теннисисты устроили дикие разборки у сетки после матча в Риме

Француз Артюр Фис обыграл грека Стефаноса Циципаса (2:6, 6:4, 6:2) в третьем круге «Мастерса» в Риме. Встреча получилась довольно боевой – 14-й ракетке мира Фису пришлось проявить волевые качества, чтобы дожать 19-го в рейтинге ATP Циципаса за 1 час и 55 минут.

20-летний Фис сравнительно недавно ворвался в теннисную элиту, в то время как 26-летний Циципас успел побывать третьей ракеткой мира, дважды выйти в финалы турниров «Большого шлема» и выиграть Итоговый. Но молодому французу это не помешало довести преимущество по личным встречам с более опытным греком до счёта 4-0.

Циципас по итогам «Мастерса» в Риме рискует выпасть из топ-20 впервые с августа 2018 года. Возможно, этот факт в совокупности с очередной неудачей в противостоянии с юным соперником заставил Стефана Циципаса потерять самообладание.

После матчбола Фис какое-то время ждал Циципаса у сетки. Стефанос неспешно подошёл к нему и пожал руку, но при этом на повышенных тонах около минуты высказывал какие-то претензии. Фис ответил оппоненту тем же. До драки не дошло, хотя ситуация была явно не из разряда нормальных. Судье на вышке Грегу Алленсворту даже пришлось спуститься, чтобы разнять игроков, которые не обращали на него внимания и продолжали спорить.

Судья на вышке пытается разнять Стефаноса Циципаса и Артюра Фиса в Риме Фото: кадр из трансляции

Фис во время интервью на корте раскрыл детали разговора с Циципасом. Артюр не стал придавать конфронтации большого значения и указал, что всё дело в ударе Стефаноса, мощно пробившего ему в тело во втором сете – мяч летел французу прямо в голову, и он едва успел уклониться, подставив шею. Грек якобы доносил сопернику неумышленность своих действий, в которую тот изначально не верил.

«Это какое-то сумасшествие. У сетки я сказал ему, что в первом сете он играл невероятно. Его форхенд и бэкхенд просто убивали, он раскрывал меня то слева, то справа, отлично подавал. Я почти ничего не мог сделать. Во втором сете я начал находить ритм и способы бороться. Рад, что уверенно завершил матч на своей подаче. Если давать ему играть, он один из лучших на грунте. Его форхенд – мощное оружие. Он топ-игрок. Если не давить на него, мне конец.

Разговор у сетки закончился без обид? Мне нравится Стеф. Он отличный парень и выдающийся теннисист. Во втором сете было напряжённо, он пару раз пробил в тело. Это часть игры, ничего страшного. Я искал любой повод, чтобы завестись и бороться. Он сказал, что не целился в меня, я ответил: «Знаю». Всё нормально, никаких обид. Мне просто нужно было зарядиться на продолжение борьбы», – сказал Фис.

Вероятно, Фис не хотел дальнейшего разжигания конфликта, поэтому весьма дипломатично высказался о стычке с Циципасом. Всё-таки их словесная перепалка завершилась тем, что оба сказали слово: «Окей».

Фис в четвёртом круге Рима сразится со второй ракеткой мира и действующим чемпионом турнира Александром Зверевым. Француз одолел немца в двух из последних трёх матчей, в том числе в финале «пятисотника» в Гамбурге в июле прошлого года. Тогда между Фисом и Зверевым тоже случился конфликт. Александр был недоволен подачей Артюра с руки и в резкой форме высказывал ему претензии.

После поединка они обменялись максимально холодным рукопожатием, а на церемонии награждения Зверев сильно облил Фиса шампанским, чего тот явно не ожидал. Остаётся надеяться, что на этот раз в Риме противостояние молодого француза с более опытным соперником обойдётся без каких-либо эксцессов.