Мирра и Хачанов — в четвёртом круге Рима: Андреева установила исторический рекорд

В воскресенье, 11 мая, на супертурнире в Риме проходили первые матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. Сегодня играли теннисисты, попавшие в нижнюю половину сетки, и одним из участников был Карен Хачанов. Россиянин, посеянный под 23-м номером, вышел на корт с местным теннисистом Франческо Пассаро, открывающим вторую сотню рейтинга. 24-летний Пассаро редко появляется на турнирах ATP, но во втором круге ему удалось одержать сенсационную победу над Григором Димитровым. Хачанов же в 1/32 финала одолел Романа Андреса Бурручагу (6:4, 5:7, 6:1).

Перед встречей с Пассаро Хачанов рассказал, что думает о предстоящей игре. «Для любого игрока, который выступает дома, это как преимущество, так и, в принципе, дополнительное давление. Поэтому каждый по-разному ощущает, каждый по-разному с этим справляется. 100% он [Пассаро] показал, наверное, сегодня [в матче с Димитровым].

Буду так же готовиться, как и на сегодняшний матч, исходя из того, что все соперники, каждый соперник тяжёлый, особенно на грунте, везде разные условия. Здесь такое ощущение, будто корты медленнее [чем в Мадриде], больше получается розыгрышей, поэтому надо готовиться ко всем раскладам, и это то, что, в принципе, мы и будем делать», — сказал Карен в интервью «Чемпионату».

Франческо Пассаро после победы над Григором Димитровым Фото: Dan Istitene/Getty Images

Начало матча выдалось тревожным: Хачанов не сразу нашёл свою игру и отдал первые три гейма, позволив сопернику сделать один брейк. Однако разница в классе соперников не замедлила сказаться. После 0:3 россиянин включился по-настоящему — и не отдал ни одного гейма!

Таким образом, в первом сете Карен повесил сопернику скрытую «баранку», а во второй партии — уже настоящую. И пробился в 1/8 финала, выиграв 6:3, 6:0 всего за 1 час 3 минуты. На этом отрезке из 12 взятых подряд геймов Пассаро лишь однажды имел «ровно». А во втором сете Хачанов проиграл только шесть очков (то есть в среднем по очку за гейм).

«Конечно, трудно быть недовольным, когда результат — выиграл 12 геймов подряд. Наверное, первый раз такое в карьере было, честно говоря. Но при этом я бы не сказал, что я прям очень идеально себя чувствовал. Во-первых, этот корт чуть-чуть отличается — другие отскоки, были блики от солнца, они очень всегда перекрывают видимость, нужно время, чтобы адаптироваться. Я думаю, что в первом гейме как раз этого не хватало, он как-то вышел, может быть, больше заряженный, весь стадион за него, они под каждый мяч кричали. Как-то требовалось мне время, наверное, чтобы погрузиться и войти в матч сегодня.

И потом, как только я выиграл гейм, поймал, наверное, свой ритм, поймал интенсивность, поймал ритм именно игры, я чувствовал, что я начал наращивать свой уровень, начал наращивать темп и начал его вынуждать ошибаться. Он начал ошибаться, наверное, он занервничал, он ощущал это давление, что вдруг не может выиграть ни одного гейма. Поэтому да, в какой-то степени странный матч, потому что нечасто такое бывает, но всё, что как бы нужно было сделать, в итоге я сделал», — сказал Хачанов в интервью «Чемпионату».

Как и год назад, Хачанов вышел в четвёртый круг Рима. Пока это его личный рекорд на турнире. В матче 1/8 финала Карен может сразиться с Карлосом Алькарасом (3) — для этого испанцу необходимо обыграть Ласло Джере.

«С Ласло играли несколько раз, опять же на грунте тоже, по-моему, если не ошибаюсь. Тяжёлые матчи, он любит грунт, он такой грунтовик, у него справа тяжёлый спин, слева — достаточно плоский удар. Хороший такой боец, поэтому другого рода игра с ним будет. А, опять же, у Карлоса Алькараса, можно так сказать, у него всё есть. Это топ-топ-игрок — микст Надаля и Джоковича, это ощущается, когда он играет.

Карлос Алькарас Фото: Clive Mason/Getty Images

Но опять же, когда он именно в фокусе, в игре и в форме, очень тяжело играть с ним. По факту у него есть всё. Но надо будет смотреть, что я могу предпринять, что от себя могу сделать, как его поставить в тяжёлую ситуацию. Опять же, вопрос в игре, вопрос в уровне, вопрос в интенсивности также, чтобы держать эту интенсивность, держать эту концентрацию и фокус на протяжении всего матча, чтобы обыгрывать такого игрока. Это следующий такой челлендж, следующая задача, на которую сейчас буду готовиться, и посмотрим, что из этого выльется», — добавил Карен.

А в женском одиночном разряде состоялись заключительные матчи третьего круга. Вероника Кудерметова, замыкающая топ-50 мировой классификации, противостояла чемпионке US Open 2021 года Эмме Радукану, располагающейся строчкой выше. В первых двух матчах в Риме теннисистки не отдали соперницам ни сета. При этом Радукану с сеяными не играла, а Кудерметова в 1/32 финала победила Аманду Анисимову (15) — 7:6 (7:5), 7:5.

Первый сет получился качельным. В четвёртом гейме Кудерметова взяла подачу Радукану, исполнив укороченный на брейк-пойнте, и повела 3:1. После этого инициатива перешла к британке, которая смогла сделать обратный брейк, после чего сравняла счёт — 3:3. В восьмом гейме у россиянки, принимавшей при 4:3 в свою пользу, были брейк-пойнты, то есть скрытые сетболы, но она не использовала ни одного шанса — 4:4.

Когда в девятом гейме Радукану ещё раз забрала подачу соперницы, казалось, ей уже ничто не помешает выиграть сет. Однако Кудерметова была иного мнения. Вероника не дала Эмме подать на партию, после этого взяла ещё два гейма, а вместе с ними и весь сет — 7:5 за 1 час 3 минуты.

Вероника Кудерметова Фото: Clive Mason/Getty Images

Второй сет Кудерметова, по сути, провалила, не взяв ни одного гейма. На переходе при 0:5 россиянка из-за дискомфорта в спине и пояснице взяла медицинский перерыв, но и это не помогло переломить ситуацию. В итоге Вероника проиграла восемь геймов подряд, два из которых — уже в решающем сете. А во второй партии Радукану повесила «баранку» — 6:0 за 47 минут. Что касается третьего сета, то в нём Кудерметовой удалось взять лишь один гейм. Таким образом, из последних 13 геймов в матче Вероника взяла всего один. Радукану оформила волевую победу во встрече, продолжавшейся почти два с половиной часа, со счётом 5:7, 6:0, 6:1.

Наконец, 18-летняя Мирра Андреева (7) вышла на корт с чешкой Линдой Носковой (30), которая старше всего на два года. Во втором круге Андреева и Носкова победили в двух партиях, обыграв Эмилиану Аранго и Сонай Картал соответственно.

В личных встречах у Андреевой был перевес над Носковой — 2-1. В этом году теннисистки сыграли в Брисбене, и тогда Мирра повесила «баранку» — 6:3, 6:0. «Мы играли друг против друга несколько раз, и думаю, что всякий раз это была довольно тяжёлая битва. Конечно, она тоже ещё тинейджер и очень сильный игрок, так что, полагаю, матч будет отличным. Так что, думаю, будет хороший матч, зрителям должно быть интересно», — сказала россиянка в интервью «Чемпионату».

Линда Носкова Фото: Dan Istitene/Getty Images

Подача Носковой всегда представляет определённую опасность — в текущем сезоне чешка уже 133 раза подала навылет (с учётом второго круга Рима), а это второй показатель во всём туре. Но, кроме этого, Линда ничего не смогла предложить Андреевой. В розыгрышах Мирра на голову превосходила соперницу, которая в первом сете допустила целых 16 невынужденных ошибок (против всего четырёх у Андреевой). Россиянка проиграла первый гейм, на приёме, однако потом оформила скрытую «баранку», взяв шесть геймов подряд, — 6:1 за 28 минут. Трудности у Андреевой были разве что в начале этого отрезка: так, во втором гейме она сделала две двойные ошибки подряд, а в третьем дожала соперницу лишь с четвёртого брейк-пойнта.

Во второй партии Андреевой пришлось значительно сложнее. Носкова стала играть точнее, в третьем гейме забрала чужую подачу и вышла вперёд с брейком. В пятом гейме Мирра могла отпустить соперницу на расстояние двух брейков, но не сплоховала на обоих брейк-пойнтах и избежала совсем уж неприятной ситуации.

Постепенно Андреева стала возвращать игру под свой контроль. Нужно было отыгрывать брейк — и Мирра смогла это сделать. Восьмой гейм Носкова начала с 30:0, но россиянка прибавила, добралась до брейк-пойнта, добившись ошибки от соперницы, а в ключевом розыгрыше приняла навылет — 4:4. На этом Андреева не остановилась. Мирра не желала играть тай-брейк и в 12-м гейме, принимая при 6:5, сыграла собранно и чётко, отдала лишь одно очко и приняла на матч — 6:1, 7:5 за 1 час 24 минуты.

Теперь Мирра, которой 29 апреля исполнилось 18 лет, является самой молодой в истории теннисисткой, которая в столь юном возрасте смогла дойти до четвёртого круга на «тысячниках» в Мадриде и Риме (с 2009 года, когда в календаре WTA появился турнир в столице Испании).

В четвёртом круге Андреева сразится с Кларой Таусон (Дания, 22), победившей Эмму Наварро (3:6, 6:0, 6:4).

Ранее в этот день Даниил Медведев одержал победу над Алексеем Попыриным. Об этом матче читайте в отдельном материале.

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».