Диана Шнайдер рвётся в 1/4 финала Рима! Ещё сыграет Мирра Андреева. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У женщин сегодня, 12 мая, полностью пройдёт четвёртый круг. Сыграют представительницы как верхней половины сетки, так и нижней. В частности на кортах появятся и две россиянки – Мирра Андреева (седьмой номер посева) и Диана Шнайдер (13). За право попасть в 1/4 финала они сразятся, соответственно, с датчанкой Кларой Таусон (22) и бельгийкой Элисе Мертенс (25). Мирра и Клара уже играли дважды в этом году, и в обоих случаях сильнее была россиянка – в Дубае и Индиан-Уэллсе. А вот Диана оба своих матча с Элисе проиграла – в Монтеррее-2023 и Штутгарте-2025.
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Расписание понедельника
В понедельник на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиян. Вот за кем сегодня будем следить.
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