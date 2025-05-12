Диана Шнайдер рвётся в 1/4 финала Рима! Ещё сыграет Мирра Андреева. LIVE!

На грунтовом супертурнире в Италии проходит четвёртый круг у женщин. На кортах появятся и две россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У женщин сегодня, 12 мая, полностью пройдёт четвёртый круг. Сыграют представительницы как верхней половины сетки, так и нижней. В частности на кортах появятся и две россиянки – Мирра Андреева (седьмой номер посева) и Диана Шнайдер (13). За право попасть в 1/4 финала они сразятся, соответственно, с датчанкой Кларой Таусон (22) и бельгийкой Элисе Мертенс (25). Мирра и Клара уже играли дважды в этом году, и в обоих случаях сильнее была россиянка – в Дубае и Индиан-Уэллсе. А вот Диана оба своих матча с Элисе проиграла – в Монтеррее-2023 и Штутгарте-2025.