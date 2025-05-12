Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Рим-2025: онлайн-трансляция, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Мертенс, Таусон, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Диана Шнайдер рвётся в 1/4 финала Рима! Ещё сыграет Мирра Андреева. LIVE!
Даниил Сальников
Диана Шнайдер
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Италии проходит четвёртый круг у женщин. На кортах появятся и две россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У женщин сегодня, 12 мая, полностью пройдёт четвёртый круг. Сыграют представительницы как верхней половины сетки, так и нижней. В частности на кортах появятся и две россиянки – Мирра Андреева (седьмой номер посева) и Диана Шнайдер (13). За право попасть в 1/4 финала они сразятся, соответственно, с датчанкой Кларой Таусон (22) и бельгийкой Элисе Мертенс (25). Мирра и Клара уже играли дважды в этом году, и в обоих случаях сильнее была россиянка – в Дубае и Индиан-Уэллсе. А вот Диана оба своих матча с Элисе проиграла – в Монтеррее-2023 и Штутгарте-2025.

WTA-1000. Рим. Сетка
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 13:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Рим (ж). 4-й круг
12 мая 2025, понедельник. 16:30 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

В понедельник на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиян. Вот за кем сегодня будем следить.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android