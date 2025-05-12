«Когда никто не видел и не слышал, я пела итальянскую песню». Мирра Андреева — в Риме

Юная Мирра Андреева продолжает бить рекорды. Вот и в Риме она превзошла очередной статистический рубеж. Несмотря на позднее завершение матча с Линдой Носковой, россиянка нашла время ответить на вопросы на корте, затем — на небольшой пресс-конференции для зарубежной прессы и в конце дала небольшое интервью «Чемпионату».

— Вы только что стали самым молодым игроком, который вышел в 1/8 финала в Мадриде и в Риме. Вы вдохновляете так много ещё более молодых игроков и детей. Вы чувствуете давление?

— Ну, когда вы говорите мне, что я вдохновляю некоторых людей, после этого я чувствую небольшое давление. Но, честно говоря, я просто пытаюсь играть в теннис, делать то, что у меня получается лучше всего. И я просто пытаюсь бороться за каждое очко, и неважно, что происходит на корте, я просто стараюсь выкладываться по полной. Я очень польщена, и сегодня я действительно чувствовала всю поддержку на этом потрясающем корте. В прошлом году я проиграла в первом круге, и это моя первая победа на этом корте. Я очень рада выиграть сегодня. Спасибо, ребята, за поддержку…

— Вы знаете какие-нибудь итальянские песни? Говорят, что у вас есть караоке и вы любите петь.

— Да, Кончита, мой тренер, подарила мне на день рождения портативное караоке. Она знает, как я люблю петь, потому что она говорит мне, что я раздражаю её, когда я это делаю. Так или иначе, она подарила мне портативное караоке, и на мой день рождения фитнес-тренер и Кончита пели Веlla Ciao, а когда никто не видел и когда никто не слышал, я пару раз пела Lasciatemi Cantare.

Вслед за мини-интервью на корте Мирра Андреева пришла на пресс-конференцию и ответила на несколько вопросов иностранных журналистов.

— Многие игроки говорят о необходимости повышать свой уровень, когда они, возможно, не играют в полную силу. Было ощущение, что вы повысили свой уровень во втором сете. Что это значит для вас и можете ли вы почувствовать, когда это происходит?

— Да, я чувствовала, что в первом сете я играла хорошо, но она также много попадала мимо. Так что моей главной целью было просто возвращать как можно больше мячей в корт. А потом во втором сете она начала играть действительно агрессивно, её удары начали попадать, и играть против неё стало намного сложнее, и я просто была сосредоточена на том, чтобы попытаться бежать за каждым мячом, который она посылает, и просто играла как можно глубже, чтобы также как-то построить розыгрыш и создать возможность для атаки.

— Вы испытали облегчение, когда вам удалось избежать третьего сета?

— Да, проигрывая 2:4 и вернувшись к 5:4, я немного успокоилась, но потом счёт снова стал равным, и я подумала: «Окей, Мирра, сделай всё возможное, только не переходи к третьему сету», потому что я знаю, что буду нервничать ещё больше. Так что я просто постаралась быть максимально сосредоточенной и довести дело до конца.

— Камера показала, как вы отдыхаете после матча, а Карлос в это же время разминается, и создаётся впечатление, что вы вместе немного посмеялись. Вы хорошо его знаете?

— Не совсем. Я должна поблагодарить Кончиту за то, что я смогла сказать пару слов по-испански, и мы просто обменялись приятными словами. Он поздравил меня, а затем я просто пожелала ему удачи. Вот и всё. Может быть, в будущем я смогу сказать больше, но сейчас так.

— Чем ваша разминка отличается от его и есть ли что-то, чему вы можете у него научиться?

— Ну, у него есть несколько хороших упражнений. На самом деле мы уже подсмотрели одно с Кончитой с жонглированием мячами. Например, он жонглирует тремя мячами, а затем его тренер по фитнесу хватает его, и затем, они как бы обмениваются мячами, так что мы подсмотрели это и иногда тоже так делаем. Но пока, я думаю, это единственное, что мы видели и решили тоже использовать.

Ну а затем настало время небольшого эксклюзива для «Чемпионата».

— Мирра, как вы себя чувствовали во время вечернего поединка на центральном корте? Были совсем другие условия, нежели в предыдущем круге.

— Да, условия другие по сравнению с первым матчем. Условия, как по мне, были чуть-чуть побыстрее, и мне кажется, ей, наверное, было чуть-чуть повыгоднее играть вечером. Но я всё равно рада, что меня поставили на центральный корт. Рада, что у меня появилась возможность сыграть на одном из больших кортов, поэтому я просто выходила на матч с целью делать всё, что я могу, бороться за каждый мяч и пытаться играть агрессивно, строить розыгрыш под себя. У меня была одна цель — я старалась её придерживаться до конца матча.

— Брейк соперницы во втором сете чем объясните?

— Да, она брейканула меня, по-моему, всего один раз, однако этого было достаточно, чтобы она прямо с хорошим запасом вырвалась вперёд. Но такое бывает. Конечно, я была бы, наверное, более грустная, если бы она брейканула меня побольше раз, однако она взяла только одну мою подачу, такое бывает. Там ещё розыгрыш такой был, гейм был долгий на «больше-меньше» постоянно, поэтому просто так сложилось. Потом я просто пыталась фокусироваться, чтобы брейкануть её обратно и сравнять счёт.

— Следующая соперница у вас будет Клара Таусон. Что про неё скажете? Она тоже из довольно молодого поколения.

— Да, я с ней уже два раза играла на харде в этом году — в Дубае и в Индиан-Уэллсе. Конечно, здесь условия совершенно другие. Мы с Дианой играли против них обеих с Линдой как раз пару вчера, поэтому я примерно её знаю. По паре, конечно, сложно сказать, но я уже понимаю, в каком примерно ритме она будет играть, и тоже знаю, чего от неё ждать. Посмотрим. Завтра я играю на красивом корте (Пьетранджели. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, на одном из самых красивых здесь, на этом турнире, поэтому матч, я думаю, 100% будет очень интересный.

— То, что в понедельник склеиваются две половины сетки и завтра вы уже второй день подряд будете играть, как к этому относитесь?

— Да, я играю четвёртым запуском. В целом я не очень такой конфликтный человек в этом плане, то есть раз меня поставили… Если бы меня поставили первым запуском, я бы, наверное, пошла и что-нибудь им сказала. А так будет время отдохнуть, восстановиться. Не знаю, мне как-то всё равно… Какая-то половина сетки в любом случае должна была бы играть два дня подряд. Так на таких больших турнирах и происходит. В Мадриде я не играла два дня подряд, здесь играю. Так что мы как-то так чередуемся.