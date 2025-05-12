Даниил дважды обыгрывал Лоренцо Музетти, но это было почти два года назад. Как теперь сложится их матч?

Медведева в Риме ждёт испытание. Его соперник взял медаль на ОИ и чуть не одолел Алькараса

Итальянцы – настоящие любители тенниса и преданные фанаты своих игроков. Вспомните только, как публика встретила Янника Синнера во время его первой открытой тренировки в Риме. С таким же теплом местные относятся и к девятой ракетке мира Лоренцо Музетти. Именно с ним в четвёртом круге предстоит сыграть 11-му номеру рейтинга россиянину Даниилу Медведеву.

История личных встреч Даниила и Лоренцо невелика, но позитивна для нашего теннисиста: он ведёт со счётом 2-0.

Оба поединка состоялись во время американской серии в 2023 году. Тогда и в Цинциннати, и в Торонто Медведев одержал победу в двух сетах. Правда, с тех пор многое поменялось. Как минимум Музетти окончательно закрепился в двадцатке лучших, дебютировал в топ-10, взял бронзу на Олимпийских играх — 2024 и вжился в роль одного из самых опасных соперников в туре.

Лоренцо Музетти Фото: Adelchi Fioriti, Foto FITP

Чем же хорош 23-летний итальянец? Во-первых, своей универсальностью и гибкостью: он умеет играть на любом покрытии и знает, что это его сильная сторона. Во-вторых, вариативностью и достойной технической оснащённостью. В-третьих, умением варьировать темп розыгрыша и вращение мяча. К тому же Лоренцо хорош собой: здорово выглядеть на корте ему помогают спонсор, предоставляющий форму, и итальянские корни.

С начала 2025 года Музетти только прибавляет в игре и результатах. Он поднялся с 16-й строчки рейтинга на девятую, сыграл в четвёртом круге «Мастерса» в Майами, дошёл до финала в Монте-Карло и полуфинала в Мадриде. За это время Лоренцо одержал несколько крупных побед: дважды пострадал Стефанос Циципас (один раз – на любимом турнире грека в Монако) и ещё два раза – Алекс де Минор.

Здорово итальянец сыграл и в решающем матче в Монте-Карло с Карлосом Алькарасом. Только из-за судорог довести дело до конца не смог и в трёх сетах потерпел поражение.

На прошлой неделе в Риме Музетти одержал две победы: над квалифаером Отто Виртаненом (6:3, 6:2) и 28-м сеяным Брэндоном Накашимой (6:4, 6:3). В сумме за это время итальянец провёл на корте 2 часа 48 минут.

А вот что сказал Лоренцо перед встречей с Даниилом Медведевым в интервью на корте:

«Думаю, у меня есть хорошие шансы на победу. Даниил — всегда сложный соперник. Никогда не играл против него на грунте, первая встреча на этом покрытии. Ему нравятся здешние условия в этом году. Это будет матч для публики. Для шоу. Я подхожу к этой встрече с отличным настроем и отличным теннисом».

Медведев лаконично поделился ожиданиями от встречи с Музетти. Правда, стоит сделать отступление: на момент интервью Даниил ещё не знал, с кем точно сыграет в следующем круге.

«Он в форме. Чистый грунтовик, поэтому будет интересно. Надо показать лучший теннис, чтобы постараться победить», — сказал россиянин в интервью «Чемпионату».

Перед этим Медведев провёл две игры: с Кэмероном Норри (6:4, 6:2) и Алексеем Попыриным (6:4, 6:1). Даниил в этих матчах выглядел уверенно и действовал активно, был первым номером, что для него немного несвойственно. Будет любопытно посмотреть, как тактика, которая сработала с Норри и Попыриным, покажет себя в противостоянии с Музетти.

Поединок Даниила и Лоренцо состоится во вторник, 13 мая. За всеми событиями Рима следите на «Чемпионате»!