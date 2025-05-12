«Она меня сбила». Радукану накинулась на россиянку в Риме, хотя сама нарушила правила

Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла россиянку Веронику Кудерметову (5:7, 6:0, 6:1) в третьем круге «тысячника» в Риме.

49-я ракетка мира Радукану дожала 50-ю в мировом рейтинге Кудерметову за три сета, забрав решающие партии практически без борьбы. Но у Эммы всё равно нашлись претензии к сопернице после матча.

Радукану очень не понравился медицинский тайм-аут Кудерметовой, который та взяла при счёте 5:0 в пользу британки во втором сете. Эмма считает, что Вероника пыталась сбить ёё игровой ритм.

«Это было сложно. К счастью, я вела 5:0. Знала, что она взяла перерыв в расчёте на то, что сбила меня с толку, однако я сохраняла спокойствие. К счастью, у меня был хороший запас, работала подача. С третьего сета я действительно была в ударе. Было непросто после упущенной подачи на сет в первой партии, это не так легко выбросить из головы. Я очень довольна тем, как сместила фокус», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Вероника Кудерметова на турнире в Риме Фото: Clive Mason/Getty Images

Обвинения со стороны Радукану выглядят довольно странно, с учётом того, что при счёте 5:0 сбивать соперницу с толку, по сути, бессмысленно. Совершить камбэк при таком отставании практически нереально. Особенно если учитывать то, что Радукану вела с тремя брейками и подавала на сет в шестом гейме, а не принимала.

У судьи не было каких-либо претензий к действиям Кудерметовой, чего не скажешь о Радукану. Эмма в момент паузы в конце второго сета нарушила правила. Британка у задней линии активно общалась со своими тренерами Марком Петчи и Джейн О'Донохью, желая выработать стратегию на решающий отрезок матча. С этого года в теннисе допускается коучинг, но подсказки наставников должны длиться недолго. Судье на вышке пришлось напомнить Радукану о строгом правиле, запрещающем игрокам продолжительные разговоры со своими тренерами во время смены сторон и других перерывов.

Радукану извинилась за своё поведение и довела встречу с Кудерметовой до победы, выйдя в четвёртый круг Рима на третью ракетку мира Кори Гауфф. Возможно, Эмме стоит более сдержанно воспринимать некоторые моменты на корте, чтобы добиваться лучшего результата. Хотя дела у Радукану всё равно постепенно улучшаются.

Эмма Радукану на турнире в Риме Фото: Robert Prange/Getty Images

В марте Эмма вернулась в топ-50 рейтинга WTA впервые с августа 2022 года, когда держалась там благодаря своей сенсационной и сказочной победе на турнире «Большого шлема» US Open – 2021. После этого она из-за травм и общего падения игрового уровня не выиграла ни одного титула даже на мелких соревнованиях и выпадала из топ-300. Только во второй половине 2024 года британка постепенно начала восстанавливать позиции.

Проседание в рейтинге привело к потере ряда крупных спонсоров, которые пришли к Радукану после триумфа на «Шлеме». В апреле от неё ушёл оператор сотовой связи Vodafone. Компанию перестали удовлетворять финансовые запросы спортсменки, которая за сотрудничество получала £ 3 млн в год. Ранее поддержку Эммы урезал автомобильный гигант Porsche. Dior, Tiffany, British Airlines и Evian всё ещё остаются с Радукану и позволяют ей ежегодно входить в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира, однако без улучшения результатов рано или поздно они тоже уйдут или как минимум сократят финансирование.

Прорыв в топ-50 – неплохое начало, но Эмме нужно стремиться к большему. Полтора месяца назад тренером Радукану стал Марк Петчи, ранее работавший с легендарным Энди Марреем. С ним она уже добилась неплохих по своим меркам результатов на грунте и ещё выше поднимется в рейтинге по итогам Рима. А дальше Эмму ждёт ТБШ «Роллан Гаррос», где она вряд ли сможет претендовать на победу, однако показать хороший результат однозначно способна. Особенно если не будет поддаваться на отвлекающие факторы и делать выпады в адрес соперниц.