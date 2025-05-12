Скандал в Риме! Мирра плакала, но вышла в 1/4 финала, а соперница жаловалась на свет

В понедельник, 12 мая, на супертурнире в Риме проходили встречи четвёртого круга в женском одиночном разряде. В двух матчах 1/8 финала принимали участие российские теннисистки, и первой из них вышла на корт Диана Шнайдер, посеянная под 13-м номером. Её соперницей была бельгийка Элисе Мертенс (25). Присутствие Шнайдер на этой стадии не стало неожиданностью. Россиянка, начавшая турнир со второго раунда, в первом матче повесила две «баранки» Кэролайн Доулхайд, а затем победила Жаклин Кристиан (6:3, 6:3).

А вот Мертенс стала автором одной из главных неожиданностей третьего круга. Бельгийская теннисистка обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу — 7:5, 6:1. Несмотря на это, фаворитом отчётной встречи, пусть и с небольшим перевесом, считалась Шнайдер, которой давали 54% шансов на победу.

Первый сет Шнайдер выиграла вроде бы уверенно по счёту. Однако нельзя сказать, что россиянке легко далась эта партия. До счёта 2:2 теннисистки дошли без брейков, но с пятью упущенными брейк-пойнтами на двоих. Мертенс в одном из своих геймов допустила две двойные ошибки подряд, но Диана не воспользовалась этим подарком.

В пятом гейме, в котором также несколько раз было «ровно», Шнайдер отыграла ещё два брейк-пойнта. Начиная с этого момента Диана перехватила инициативу, стала лучше попадать, а у Мертенс всё чаще и чаще проскакивали ошибки. И вторая половина партии закончилась быстро: Шнайдер добилась брейка, затем подтвердила его, после чего приняла на сет — 6:2 за 39 минут.

Во второй партии напряжения было куда меньше. Обе теннисистки без брейк-пойнтов держали подачу, за одним-единственным исключением. В восьмом гейме Шнайдер удачно отработала на приёме и со второго брейк-пойнта взяла подачу соперницы. А в девятом гейме Диана спокойно подала на матч, реализовав второй матчбол, — 6:2, 6:3 за 1 час 17 минут.

В четвертьфинале Шнайдер, впервые дошедшая в Риме до этой стадии (в 2024-м она уступила в первом круге), сыграет с Жасмин Паолини (6), победившей Елену Остапенко — 7:5, 6:2.

Мирра Андреева (7) играла с Кларой Таусон (22). Датская теннисистка в третьем круге отметилась тем, что одержала волевую победу над Эммой Наварро (10) — 3:6, 6:0, 6:4. А 18-летняя Андреева тоже не без проблем, зато в двух сетах обыграла Линду Носкову (30), которая всего на два года старше, — 6:1, 7:5.

Мирра и Таусон уже в третий раз играли друг с другом, причём обе предыдущие встречи проходили в 2025 году и обе закончились победой россиянки. В Дубае это был титульный матч, который россиянка выиграла со счётом 7:6 (7:1), 6:1. А в Индиан-Уэллсе в третьем круге Андреева победила с «баранкой» — 6:3, 6:0.

Клара Таусон и Мирра Андреева в Дубае-2025 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Перед новой встречей Мирра, которую эксперты считали фаворитом (73% шансов на победу против 27% у Таусон), вспомнила те поединки. «Я с ней уже два раза играла на харде в этом году — в Дубае и в Индиан-Уэллсе. Конечно, здесь условия совершенно другие. Мы с Дианой играли против них обеих с Линдой как раз пару вчера, поэтому я примерно её знаю. По паре, конечно, сложно сказать, но я уже понимаю, в каком примерно ритме она будет играть, и тоже знаю, чего от неё ждать. Посмотрим.

Завтра я играю на красивом корте (Пьетранджели. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, на одном из самых красивых здесь, на этом турнире, поэтому матч, я думаю, 100% будет очень интересный», — говорила она в интервью «Чемпионату» после выхода в четвёртый круг.

Корт Пьетранджели в Риме Фото: Dan Istitene/Getty Images

В первых геймах сильнее смотрелась Андреева, которая во втором гейме отподавала под ноль, а в третьем активно играла на приёме и добилась брейка, отдав лишь одно очко. Россиянка смогла подтвердить брейк, но как же сложно ей пришлось! В начале гейма у Мирры на какое-то время разладилась подача, и она допустила три двойные ошибки — не подряд, но довольно быстро. Затем Таусон регулярно выходила на брейк-пойнт, но не использовала ни одного из шести (!) шансов. После этого Андреева наконец-то сама добралась до геймболов и дожала этот 11-минутный гейм — 3:1.

На этом отрезке у Мирры не всё получалось, и в шестом гейме Таусон, которая не собиралась отсиживаться в обороне, отыграла брейк — 3:3. В седьмом гейме россиянка, отдав первый розыгрыш, в сердцах стукнула ракеткой по корту. Во второй половине партии Таусон играла чуть лучше и легче забирала свои геймы, чем Андреева — свои.

Концовка прошла напряжённо: в 11-м гейме Мирра имела два брейк-пойнта, но не использовала их, а в 12-м гейме потеряла сет. Таусон, заполучившая сетбол на приёме, дождалась ошибки от соперницы и забрала партию — 7:5 за 1 час 10 минут. После этого россиянка запустила мяч куда-то в небеса и швырнула ракетку на корт.

Клара Таусон Фото: Clive Mason/Getty Images

На второй сет вышла совсем другая Мирра. Немного помогла и Таусон, которая в первом гейме допустила две двойные ошибки; как бы то ни было, в первых двух геймах Андреева не потеряла ни очка и быстро повела 2:0. А вообще в геймах со второго по пятый включительно подающая сторона не отдала ни одного розыгрыша! Учитывая брейк в первом гейме, россиянка могла быть довольна таким раскладом.

К счастью, никаких неприятных неожиданностей в этой партии не случилось. Мирра на своей подаче лишь раз позволила Кларе добраться до «ровно», не более того. А в девятом гейме воспользовалась неточностями соперницы и приняла на сет — 6:3 за 39 минут.

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

В начале решающего сета случился скандал — в третьем гейме при счёте 1:1 на подаче Андреевой. Таусон при 15:0 в пользу Мирры проиграла очко и пожаловалась судье, что ей помешало искусственное освещение, включившееся как раз непосредственно во время розыгрыша. Судья пересмотрела видео и решила, что свет действительно попал в глаза Таусон до удара Андреевой, а значит, надо переиграть очко. Россиянка возмутилась, пошла спорить с судьей, а потом расплакалась.

Слёзы Мирры Андреевой Фото: кадр из трансляции

В этом конфликте зрители явно встали на сторону Андреевой — радостных криков было ощутимо больше, когда очки брала россиянка. После этого скандала Мирра отдала три розыгрыша подряд, но отыграла двойной брейк-пойнт и удержала подачу, а в следующем гейме нашла в себе силы на брейк — 3:1.

Был и ещё скандал: Таусон жаловалась на болельщика, который болел против неё и мешал своими криками.

Клара Таусон жалуется на болельщика Фото: кадр из трансляции

Если Андреевой этот инцидент добавил хорошей спортивной злости, то Таусон, наоборот, расклеилась. Из оставшихся геймов датчанка выиграла всего один. Мирра закончила матч очередным брейком, приняв навылет, и зафиксировала тяжёлую, по-настоящему волевую победу — 5:7, 6:3, 6:2 за 2 часа 36 минут.

Андреева, которая год назад проиграла в первом круге в Риме, впервые вышла в 1/4 финала в столице Италии. В четвертьфинале Мирра сразится с чемпионкой US Open — 2023 Кори Гауфф (4), которая обыграла Эмму Радукану — 6:1, 6:2.

А во вторник, 13 мая, свои матчи 1/8 финала проведут Даниил Медведев и Карен Хачанов. Их соперниками будут Лоренцо Музетти и Карлос Алькарас соответственно.

Супертурнир в Риме закончится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».