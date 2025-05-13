«Она откровенно солгала». Бурная реакция на судейский произвол против Мирры в Риме

Россиянка Мирра Андреева обыграла датчанку Клару Таусон (5:7, 6:3, 6:2) в чётвертом круге «тысячника» в Риме.

По счёту ясно, что Мирре пришлось проявить волевые усилия ради победы, но ещё 18-летняя теннисистка выплеснула много эмоций из-за неоднозначного судейского решения.

В третьем сете при счёте 1:1, 15:0 на подаче Андреевой на корте во время розыгрыша включилось освещение. Таусон запросила видеоповтор – после него судья на вышке из Аргентины Ямила Галле объявила, что освещение включилось до того, как россиянка ударила по мячу, из-за чего очко необходимо переиграть.

Мирра была не согласна с решением судьи на вышке и начала с ней спорить.

Андреева: У Таусон было ноль шансов, ноль. И ты говоришь переигрывать очко, потому что у неё якобы была возможность ударить по мячу.

Судья: Я отвечу тебе, если ты дашь мне сказать. Свет включился до того, как ты ударила по мячу. Когда ты по нему била, она уже спрашивала меня об освещении.

Андреева: Да, потому что она понимала, что проиграет очко! Я была на середине корта – конечно, она остановила бы розыгрыш. Ты сама понимаешь, насколько это нелепое решение.

Судья: Мяч должны переиграть.

Андреева: Оштрафуют ли тебя за ошибки? Я так не думаю. Потому что…

Судья: Если я ошиблась, мы поговорим об этом после матча, без проблем.

Андреева: Окей.

Мирра Андреева Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во время спора Андреева заплакала. Но после этого уверенно довела матч до победы, в том числе отыграв два брейк-пойнта в злополучном третьем гейме, и вышла в четвертьфинал Рима на американку Кори Гауфф.

Решение судьи, мягко говоря, удивляет. Таусон откровенно не успевала за мячом и предъявляла претензии из-за света уже после удара Мирры, а не до него, как говорит судья. Андреева пробивала с середины корта, датчанка же вообще двигалась в другую сторону и действительно не имела шансов принять. Галле утверждает о включении света до удара Мирры. Логично предположить, что россиянка в таком случае находилась не в оптимальных условиях для удара или как минимум в одинаково невыгодных условиях с соперницей. Хотя, опять же, на повторе в динамике эпизода видно, что Таусон реально никак не могла отбить мяч, и свет здесь не играл никакой роли. Примечательно, что трибуны в Риме в момент спора активно поддерживали Андрееву.

Клара Таусон Фото: Robert Prange/Getty Images

В данной ситуации уместно говорить о не слишком спортивном поведении Таусон, которая пыталась использовать фактор внезапного включения света, чтобы зацепиться за очко на чужой подаче. Однако судья должна была разобраться в эпизоде, что ей не особо удалось сделать. Хорошо, хоть не дала Мирре второе предупреждение – у юной россиянки уже было одно в конце неудачного первого сета за то, что она выбила мяч за пределы корта и бросила ракетку.

Теннисное сообщество преимущественно согласно с тем, что претензии Мирры были обоснованными, а судья плохо разобралась в моменте.

«LOL. Единственная теннисистка, кому здесь могли помешать, – та, которая выиграла очко. Это какое-то безумие, что такой момент переиграли...» — написал известный теннисный журналист Моргаду на своей странице в социальных сетях.

«Это правда, что судья не разобралась в моменте, но было бы так здорово, если бы Таусон признала проигранное очко, ведь она откровенно солгала о помехе из-за света. Как же сейчас не хватает спортивных манер игроков старой школы», — отмечает аккаунт Tennis Tonic.

«Судья неправильно сказала, что Таусон уже подала сигнал о свете до удара Мирры. Это просто неправда. У всех есть глаза. Может, всякий раз, когда игрок собирается забить виннер, болельщики соперника должны просто выскочить на площадку, и тогда состоится переигровка очка, или моя логика глупая?» — отметил фотограф Tennic Channel под ником MyLifeFrAiur.

«То, что могло быть 30:0 для Андреевой, стало переигрыванием очка, после чего она уступала 15:40. Всё на судье, но Таусон действительно не имела шансов дотянуться до мяча», — отметил аккаунт разработчиков программного обеспечения для тенниса edgeAI.

«Глупейшее решение переиграть очко. Они вообще не должны включать свет во время игры, но как только они это сделают, что бы ни случилось, данный момент должен остаться в памяти. Очко нельзя переигрывать. Я помню, что подобное было в матче Хольгера Руне и Райлли Опелки в Майами», — ответил в комментариях израильский обозреватель под ником НМХ.