На грунтовом супертурнире в Италии у мужчин пройдёт четвёртый круг, а женщины начнут четвертьфиналы. На кортах появятся и четверо россиян.

Хачанов сравнял счёт в битве с Алькарасом за 1/4 финала Рима! Ещё сыграет Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «тысячнике» в столице Италии. У мужчин полностью пройдёт четвёртый круг, а у женщин стартуют четвертьфиналы. На кортах появятся четыре представителя России – Даниил Медведев (10-й номер посева), Карен Хачанов (23) и Диана Шнайдер (13), которая ещё сыграет и в паре с Миррой Андреевой. Даниил сразится с итальянцем Лоренцо Музетти, Карен – с испанцем Карлосом Алькарасом, а Диана – с итальянкой Жасмин Паолини. Следите за подробностями матчей в Риме в нашем лайве дня.