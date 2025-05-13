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Рим-2025: онлайн-трансляция – Медведев, Хачанов, Диана Шнайдер: расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Хачанов сравнял счёт в битве с Алькарасом за 1/4 финала Рима! Ещё сыграет Медведев. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция, Рим-2025
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Италии у мужчин пройдёт четвёртый круг, а женщины начнут четвертьфиналы. На кортах появятся и четверо россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «тысячнике» в столице Италии. У мужчин полностью пройдёт четвёртый круг, а у женщин стартуют четвертьфиналы. На кортах появятся четыре представителя России – Даниил Медведев (10-й номер посева), Карен Хачанов (23) и Диана Шнайдер (13), которая ещё сыграет и в паре с Миррой Андреевой. Даниил сразится с итальянцем Лоренцо Музетти, Карен – с испанцем Карлосом Алькарасом, а Диана – с итальянкой Жасмин Паолини. Следите за подробностями матчей в Риме в нашем лайве дня.

WTA-1000. Рим. Сетка
ATP Masters 1000. Рим. Сетка
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 1
6 		3 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 14:25 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 15:25 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2025, вторник. 17:30 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Ч. Хаочин Д. Олмос
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Хачанов сравнял счёт — 1:1 Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Всё-таки Карлос Алькарас смог забрать подачу Карена Хачанова и повести в матче — 3:1.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Dan Istitene/Getty Images

14:02 Даниил Сальников

Не удалось Карену Хачанову реализовать два брейк-пойнта на подаче Карлоса Алькараса — 1:2.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Скриншот трансляции

14:00 Даниил Сальников

Во 2-м гейме 3-го сета на подаче Карена Хачанова Карлос Алькарас заработал один брейк-пойнт, но россиянину удалось отвести угрозу — 1:1.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Скриншот трансляции

13:39 Даниил Сальников

Хачанов сравнял счёт — 1:1

За 47 минут Хачанов отыграл сет у Карлоса Алькараса — 6:3. Карен, верим в тебя!

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 1
6 		3 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
13:37 Даниил Сальников

Увеличивает преимущество Карен Хачанов и делает ещё один брейк — 5:3.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Скриншот трансляции

13:27 Даниил Сальников

Добивается обратного брейка Карен Хачанов и сравнивает счёт — 3:3.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

13:20 Даниил Сальников

В 5-м гейме 2-го сета Карлосу Алькарасу удалось забрать подачу соперника и вырваться вперёд — 3:2.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Скриншот трансляции

13:05 Даниил Сальников

Во втором сете теннисисты пока берут только свои подачи — 1:1. Хачанову уже удавалось добиться брейка в первых геймах, так что верим в Карена!

12:55 Даниил Сальников

За 40 минут Карлос Алькарас выиграл первый сет у Хачанова — 6:3. Карен, соберись!

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 1
6 		3 4
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
12:49 Даниил Сальников

Расписание вторника

Во вторник на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиян. Вот за кем сегодня будем следить.

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