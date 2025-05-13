Хачанов сравнял счёт в битве с Алькарасом за 1/4 финала Рима! Ещё сыграет Медведев. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «тысячнике» в столице Италии. У мужчин полностью пройдёт четвёртый круг, а у женщин стартуют четвертьфиналы. На кортах появятся четыре представителя России – Даниил Медведев (10-й номер посева), Карен Хачанов (23) и Диана Шнайдер (13), которая ещё сыграет и в паре с Миррой Андреевой. Даниил сразится с итальянцем Лоренцо Музетти, Карен – с испанцем Карлосом Алькарасом, а Диана – с итальянкой Жасмин Паолини. Следите за подробностями матчей в Риме в нашем лайве дня.
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Всё-таки Карлос Алькарас смог забрать подачу Карена Хачанова и повести в матче — 3:1.
Карлос Алькарас
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Не удалось Карену Хачанову реализовать два брейк-пойнта на подаче Карлоса Алькараса — 1:2.
Карлос Алькарас
Фото: Скриншот трансляции
Во 2-м гейме 3-го сета на подаче Карена Хачанова Карлос Алькарас заработал один брейк-пойнт, но россиянину удалось отвести угрозу — 1:1.
Карен Хачанов
Фото: Скриншот трансляции
Хачанов сравнял счёт — 1:1
За 47 минут Хачанов отыграл сет у Карлоса Алькараса — 6:3. Карен, верим в тебя!
Увеличивает преимущество Карен Хачанов и делает ещё один брейк — 5:3.
Карен Хачанов
Фото: Скриншот трансляции
Добивается обратного брейка Карен Хачанов и сравнивает счёт — 3:3.
Карен Хачанов
Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images
В 5-м гейме 2-го сета Карлосу Алькарасу удалось забрать подачу соперника и вырваться вперёд — 3:2.
Карлос Алькарас
Фото: Скриншот трансляции
Во втором сете теннисисты пока берут только свои подачи — 1:1. Хачанову уже удавалось добиться брейка в первых геймах, так что верим в Карена!
За 40 минут Карлос Алькарас выиграл первый сет у Хачанова — 6:3. Карен, соберись!
Расписание вторника
Во вторник на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиян. Вот за кем сегодня будем следить.
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