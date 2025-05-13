«Человек с большим сердцем!» Синнер поразил всех благородным поступком на матче в Риме

Первая ракетка мира Янник Синнер постепенно набирает игровой ритм после трёхмесячной дисквалификации за допинг.

Итальянец обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (6:4, 6:2) в третьем круге «Мастерса» в Риме и ждёт встречи с аргентинцем Франсиско Серундоло на следующей стадии. По ходу матча Синнер проявил благородство по отношению к травмированному сопернику, заслужив всеобщую похвалу.

В пятом гейме второго сета де Йонг поскользнулся на корте и упал. Немногим ранее Йеспер тоже неудачно приземлялся на поверхность и менял загрязнённую форму, однако на этот раз всё выглядело очень серьёзно.

Синнер выиграл очко в результате падения де Йонга и сразу же помчался на другую сторону корта, чтобы убедиться, что с соперником всё в порядке. Янник сидел рядом с Йеспером, пока не появились медики, Де Йонг получил повреждение правого запястья. Синнер сам настоял на паузе в поединке, чтобы 93-й ракетке мира оказали нормальную помощь.

Янник Синнер бросился на помощь Йесперу де Йонгу во время матча в Риме Фото: кадр из трансляции

Янник также заметил, что никто не забрал ракетку де Йонга с корта. Он взял её и отряхнул от грязи, прежде чем вернуть Йесперу.

Де Йонг уже уступал Синнеру с брейком на момент падения (1:3). Янник не стал особо упорствовать в пятом гейме и не слишком активно за него боролся. Как ни крути, после получения повреждения Йеспер не мог оказывать первой ракетке мира полноценное сопротивление. Синнер забрал шестой, седьмой и восьмой геймы, не отдав ни одного очка.

Янник не хотел побеждать таким образом. В своём комментарии после матча он выразил поддержку де Йонгу.

«Второй сет прошёл так, как прошёл. Йеспер травмировался и не мог играть в полную силу, это было очевидно. Он потрясающий игрок, но ещё болеё потрясающий человек, поэтому я желаю ему только всего наилучшего. Мы все надеемся, что его травма не слишком серьёзная», — заявил Синнер во время интервью на корте.

Синнер не впервые проявляет спортивное благородство. В прошлом году на «Мастерсе» в Майами он оперативно отдал свою холодную воду и полотенце болельщику, которому стало плохо на трибунах. В этот раз Янник помог сопернику, чем заслужил комплименты в свой адрес.

«Янник Синнер подошёл проверить состояние Йеспера де Йонга после того, как тот упал на корт во время их матча в Риме. Янник принес Йесперу полотенце, отнёс его ракетку обратно на скамейку и отряхнул с неё глину. Очень крутой поступок», — отмечает популярный аккаунт The Tennis Letter.

«Дело не только в беспокойстве Синнера о де Йонге, но и в том, как он это сделал. Мне это нравится. Знаю, что высказываю не очень популярное мнение, но я восхищаюсь Янником Синнером», — написал в соцсетях испанский теннисный журналист Хавьер Гассо.

«Человек с большим сердцем! Йеспер де Йонг травмировался, а Янник Синнер не колеблясь помог ему. Настоящее спортивное поведение и максимальная доброта. Какой классный парень! Респект, Янник!» — подчеркнул производитель спортивной одежды из Италии Gibi Merch.

«Янник продолжает показывать себя с наилучшей стороны. Травма де Йонга повлияла на ход матча, полного взлётов и падений. Янник ещё не играет на желаемом уровне, но всегда остаётся прекрасным человеком. Благородство Янника наилучшим образом отражено не столько в самом факте помощи Йесперу, сколько в детали с чисткой ракетки соперника», — пишет портал Tuttо Sport.

«Синнер — чемпион не только в игре, но и в таком типе отношения», — констатирует Rai Sport.

Янник Синнер помогает Йесперу де Йонгу Фото: Пресс-служба турнира в Риме

«Первый номер в рейтинге — и по спортивному поведению тоже», — написал официальный аккаунт «Мастерса» в Риме.

«Янник всегда остаётся человеком. Благородный поступок Синнера, который после падения де Йонга не колеблясь ни секунды побежал проверять его состояние, а потом отнёс ракетку соперника на скамейку и почистил её», — пишет Eurosport.

«Йеспер Де Йонг получил травму после падения во время матча с Янником Синнером в Риме. Янник моментально подбежал, принёс ему полотенце, отнес ракетку ракетку назад и даже отряхнул с неё глину — образцовый поступок любимца публики», — пишет издание Sportskeeda.