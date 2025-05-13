Мирра хочет реванша в Риме. Спустя две недели после поражения она вновь сыграет с Гауфф

Андреева трижды в карьере уступила американке. Теперь же всё должно сложиться в пользу российской теннисистки.

Четвертьфиналы в Риме не щадят теннисисток, но так радуют теннисных болельщиков яркими и интригующими афишами. Как, например, Мирра Андреева (7) – Кори Гауфф (3). Этот поединок мы увидим в среду, 14 мая. А пока вспомним, как девушки играли друг с другом раньше.

На данный момент счёт личных встреч 3-0 в пользу американки. Вот история того, как и где девушки играли друг с другом.

Турнир Счёт Победитель «Ролан Гаррос» – 2023, грунт, третий круг 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 Кори Гауфф US Open – 2023, хард, второй круг 6:3, 6:2 Кори Гауфф Мадрид-2025, WTA-1000, грунт, четвертьфинал 7:5, 6:1 Кори Гауфф

Прошлая встреча состоялась две недели назад, в Мадриде, на той же стадии 1/4 финала. В первом сете всё складывалось удачно для Андреевой. Но только до 10-го гейма, в котором она при счёте 5:4 не реализовала два сетбола. Мирра так и не смогла отпустить эту неудачу, отдала стартовую партию, а во втором сете взяла только один гейм. За весь матч россиянка набрала 48 невынужденных ошибок, что довольно много для игры на грунте.

Есть один фактор, который отличает настоящих чемпионов – это стремление обнаружить причину проблем, найти решение и как можно реже сетовать на обстоятельства. К счастью, Мирре присущ такой подход.

После поражения от Гауфф в Мадриде Андреева заявила, что для поиска ключиков к игре американки им необходимо чаще спарринговаться. Так россиянка и поступила. Уже в Риме они с Коко провели совместную тренировку.

«Да, я хотела с ней потренироваться, мне кажется, она тоже хотела, потому для меня это было хорошей возможностью понять и посмотреть, может быть, чего мне не хватило в Мадриде в матче с ней. Для меня это тоже был небольшой урок, и я, наверное, больше пыталась понять, как она играет, чтобы уже в следующие разы было, возможно, полегче», — сказала Мирра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Коко Гауфф и Мирра Андреева Фото: Manu Fernandez/AP Photo/ТАСС

Наверняка совместная тренировка в Риме пошла Мирре на пользу. Всё же одно из самых уязвимых мест Коко прямо сейчас – это подача и зависимость психологического состояния от неё. С начала сезона и до старта итальянского «тысячника» Гауфф набрала 151 двойную ошибку и вышла по их количеству на первое место в топ-100 рейтинга.

Как только у Коко начинает барахлить подача – появляются нервы и на их фоне – невынужденные ошибки. А во время тренировки россиянка наверняка попробовала прощупать качество подачи американки и понаблюдать за тем, какие варианты исполнения этого удара есть у её соперницы в запасе. И это точно может помочь Андреевой взять у Гауфф долгожданный реванш.

И у Мирры, и у Коко вторник станет днём, в котором можно будет отдохнуть от одиночки, но при этом для поддержания формы сыграть парные матчи. Так, Андреева в дуэте с Дианой Шнайдер встретится с Чань Хаочин/Джулианой Олмос, а Гауфф в тандеме с Александрой Эалой сразится с Тайрой Катериной Грант/Лизой Пигато.

Наблюдаем за выступлением девушек в парном разряде и ждём их жаркого одиночного поединка, который, напомним, запланирован на 14 мая.

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