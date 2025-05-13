Джокович внезапно убрал Маррея из своей команды. Новак решил завязывать с теннисом?

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и его тренер Энди Маррей завершили сотрудничество.

Партнёрство некогда принципиальных соперников выглядело многообещающе, но длилось всего полгода и получилось не слишком плодотворным.

«Спасибо, тренер Энди, за всю упорную работу, веселье и поддержку на корте и за его пределами в последние полгода. Я очень рад укрепить нашу дружбу», – написал Джокович в соцсетях.

«Благодарен Новаку за невероятную возможность поработать вместе. Спасибо его команде за всю их тяжёлую работу в течение последних шести месяцев. Желаю Новаку всего наилучшего в оставшейся части сезона», — ответил Маррей.

Новак Джокович и Энди Маррей Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Новак Джокович и Энди Маррей – одногодки. Обоим сейчас по 37 лет. Энди из-за регулярных травм был вынужден зачехлить ракетку раньше, попрощавшись с теннисом на Олимпиаде-2024. Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» недолго оставался вне пристального внимания СМИ. Британец присоединился к команде Джоковича в конце прошлого года, чем удивил теннисное сообщество.

Маррей не являлся для Джоковича столь принципиальным соперником, как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Но на пике карьеры Энди создавал серьёзные проблемы «Большой тройке». Маррей был первой ракеткой мира в течение 41 недели и выиграл две золотых медали ОИ, чего не делали даже Роджер, Рафа и Новак. Конкретно с Джоковичем он провёл 36 матчей, что впечатляет, по теннисным меркам. Да, Энди серьёзно уступал Новаку по личным встречам (11-25), однако в финалах статистика у британца вполне достойная (8-11). Среди прочего, Маррей побеждал Новака в решающих матчах US Open – 2012 и Уимблдона-2013.

Возможно, звучит утрированно, но Энди в значительной степени помешал Новаку выиграть 100 титулов за карьеру. У серба в коллекции до сих пор остаётся 99 трофеев. Маррей пытался помочь Джоковичу пробить вожделенную отметку в качестве его тренера.

Сезон-2024 Джокович посвятил цели наконец-то выиграть Олимпиаду, с чем успешно справился. Казалось, что в 2025-м Новак снова сосредоточится на ТБШ, мешая молодым Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу пополнять своё резюме новыми титулами мэйджоров. Ради этого он нанял тренером Маррея. Новак небезосновательно считал, что бывший принципиальный соперник отлично разбирается в теннисе и может дать ему дельные советы на пути к новым свершениям.

Маррей ездил с Джоковичем не на все турниры, поскольку после завершения карьеры хотел больше времени проводить с семьёй. Но на самых крупных соревнованиях он появлялся и вроде как действенно помогал Новаку своими подсказками, что признавал сам серб.

Энди Маррей помогает Новаку Джоковичу на Australian Open Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Джокович показал приличный уровень игры на Australian Open – 2025. Серб довольно легко выбил Карлоса Алькараса в четвертьфинале, чего от него мало кто ожидал. В полуфинале с Александром Зверевым Новак смотрелся достойно, однако был вынужден сняться из-за травмы колена после первого сета.

Далее Джокович без особого настроя провёл «пятисотник» в Дохе и «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, вылетая в первых же встречах с Маттео Берреттини и Ботиком ван де Зандсхулпом соответственно. Но затем под руководством Маррея настроился на «Мастерс» в Майами, где дошёл до финала. Джокович уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику в решающем матче. Отчасти Новаку мешали проблемы с глазом. 100-й титул во Флориде он не взял, однако выступил на таком уровне, что это казалось лишь вопросом времени.

В игре Новака что-то разладилось после старта грунтовой части сезона, причём очень серьёзно. Он сразу же уступил чилийцу Алехандро Табило в Монте-Карло, а затем отдал стартовый матч итальянцу Маттео Арнальди в Мадриде.

В столице Испании также стало ясно, что ментальное состояние Джоковича далеко от идеального. На вступительной пресс-конференции он прямо заявил, что ничего не ожидает от себя на этом турнире. Чуть позже на тренировке с Марреем он в очень грубой форме кричал ему, что устал от тенниса. А далее последовало вышеупомянутое невзрачное поражение от середняка Арнальди.

Джокович намекнул, что в этом году в последний раз приехал в Мадрид в качестве игрока. Затем он снялся с ныне проходящего «Мастерса» в Риме. Новак собирается выступить на «Ролан Гаррос», но уже не с Энди Марреем в качестве тренера. На Уимблдоне их тандем тоже не доведётся увидеть, хотя это было бы очень интересно.

Вряд ли Джокович расстался с Марреем из-за недовольства его работой как тренера. Вероятно, дело в эмоциональном выгорании 37-летнего серба. Складывается ощущение, что Новак действительно устал от тенниса. Да, прямо сейчас он шестая ракетка, однако это не соответствует стандартам Джоковича. Новак словно понял, что больше не способен претендовать на выигрыш «Шлемов». Даже завоевание 100-го титула на «Мастерсе» выглядит проблематичным.

Будет не так уж удивительно, если Джокович уйдёт из тенниса в конце сезона-2025. Конечно, он ещё попытает силы на оставшихся ТБШ «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open, но в случае неудачи наверняка решит завязать с видом спорта, занятие которым уже не приносит прежнего удовольствия.

Энди Маррей при этом получил ценный первый опыт как тренер, причём в команде величайшего теннисиста всех времён. Ближайшее время он наверняка намерен проводить с семьёй и за игрой в гольф, однако позже вполне может вернуться к работе наставника. Например, решит помогать соотечественнику Джеку Дрейперу, который недавно ворвался в топ-5 рейтинга ATP и продолжает стремительно прогрессировать.