Дождь прервал игру на матчболе — Медведев уступил в Риме. А Шнайдер проиграла итальянке

Во вторник, 13 мая, на супертурнире в Риме проходили матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Первым запуском поставили игру с участием россиянина Карена Хачанова, у которого был 23-й номер посева. В соперниках у него оказался четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас (3). В первых двух поединках в Риме Хачанов и Алькарас обошлись без потери сетов. Россиянин обыграл Романа Андреса Бурручагу и Франческо Пассаро (последнего — с «баранкой»), а испанец прошёл Алекса Михельсена и Ласло Джере.

Перед матчем всё говорило не в пользу Хачанова. По личным встречам россиянин уступал Алькарасу со счётом 0-4 (в том числе 0-3 на грунте), не взяв во всех этих играх ни сета; в поединках с представителями первой тройки мирового рейтинга у Карена было две победы и 20 поражений. Учитывая это, эксперты отводили Хачанову всего 14% шансов на победу.

Хачанов понимал, что перед ним стоит нелёгкая задача. «У Карлоса Алькараса, можно так сказать, — у него всё есть. Это топ-топ-игрок — микст Надаля и Джоковича, это ощущается, когда он играет. Но, опять же, когда он именно в фокусе, в игре и в форме, очень тяжело играть с ним. По факту у него есть всё.

Однако надо будет смотреть, что я могу предпринять, что от себя могу сделать, как его поставить в тяжёлую ситуацию. Опять же, вопрос в игре, вопрос в уровне, вопрос в интенсивности также, чтобы держать эту интенсивность, держать эту концентрацию и фокус на протяжении всего матча, чтобы обыгрывать такого игрока», — говорил он в интервью «Чемпионату» после выхода в четвёртый круг.

Карлос Алькарас Фото: Dan Istitene/Getty Images

Матч начался с приятной неожиданности — с брейка, который сделал Хачанов. В розыгрыше на 30:30 россиянину помог трос, а на брейк-пойнте Алькарас в обмене средней продолжительности пробил в коридор. Вообще, в начале игры испанец сыпал невынужденными ошибками (в равной степени как справа, так и слева), а его соперник, напротив, был безупречен и, сделав два эйса, подтвердил брейк — 2:0. Третий гейм Карлос начал с 0:30, потом подарил Хачанову брейк-пойнт, неудачно исполнив укороченный, но тут уже Карену немного не хватило, чтобы дожать оппонента.

Постепенно Алькарас нащупал свою игру с фирменными укороченными и, отдав только одно очко в шестом гейме, отыграл брейк — 3:3. Хачанов стал чаще ошибаться под давлением и больше не взял ни одного гейма в первом сете. Свой второй брейк Карлос сделал после того, как Карен, подавая в восьмом гейме, допустил двойную ошибку, а на брейк-пойнте пропустил атаку. В девятом гейме Алькарас реализовал первый же сетбол — 6:3 за 40 минут. Хачанов же, начиная с 3:1 в свою пользу, проиграл пять геймов подряд.

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второго сета Алькарас не стал снижать свой высочайший уровень, и с ним сложно было что-то поделать. Но Хачанов не сдавался, несмотря на то что пятый гейм он проиграл с 30:0 на подаче. Всё началось с двойной ошибки от россиянина, потом Карлос удачно укоротил, а вслед за этим дважды идеально отработал на приёме и сделал брейк — 3:2. А вот в концовке шестого гейма наошибался уже Алькарас, и Карен сделал обратный брейк — 3:3.

Получив заряд уверенности, Хачанов мощно отподавал в седьмом гейме, а в восьмом сделал второй брейк подряд! Удары Алькараса перестали лететь туда, куда ему нужно, так что грех было этим не воспользоваться. Подавая на партию при 5:3, Карен реализовал третий сетбол — 6:3 за 47 минут.

Карлос Алькарас Фото: Dan Istitene/Getty Images

В решающем сете первым на брейк-пойнт вышел Алькарас, однако Хачанов отыграл его — 1:1. В третьем гейме шансы взять чужую подачу были уже у россиянина, но и он ими не воспользовался. Поворотной точкой мог стать четвёртый гейм, который Карен начал с 0:40 на подаче, затем отыграл тройной брейк-пойнт, однако после «ровно» Карлос дожал его — 3:1.

Когда Алькарас подтвердил брейк (4:1), казалось, Хачанов уже не спасётся. Но Карен нашёл в себе силы на ответный брейк! Причём нельзя сказать, что испанец играл плохо, — просто россиянин переигрывал его в затяжных перестрелках. В восьмом гейме Хачанов ещё раз удержал подачу и сравнял счёт — 4:4. Далее три гейма остались за подающим — Алькарас на 12-й гейм выходил принимать, имея 6:5 в свою пользу. Увы, Хачанов дрогнул, и испанец дожал его, реализовав второй матчбол на приёме — 6:3, 3:6, 7:5 за 2 часа 30 минут.

«Просто невероятно выиграть в концовке у такого серьёзного соперника, как Карен Хачанов. Мне было тяжело физически. Ничего не болело, просто была усталость. Это был изнуряющий матч. Пришлось много бегать. Я очень горжусь тем, как боролся за каждый мяч. Во втором сете вёл с брейком, однако потом, наверное, немного потерял концентрацию. Он начал играть отлично. Я очень рад, что смог забыть об этом и постарался начать третий сет намного лучше. Думаю, у меня это получилось. Я просто боролся и доволен этим», — сказал Алькарас в интервью на корте.

* * *

Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев (10) вышел на корт с итальянцем Лоренцо Музетти (8). Эти теннисисты тоже не потеряли ни партии в первых двух матчах на турнире. Медведев остановил Кэмерона Норри и Алексея Попырина, а Музетти справился с Отто Виртаненом и Брэндоном Накашимой.

В противостоянии с Музетти Медведев вёл со счётом 2-0. Но обе те встречи состоялись в 2023 году и проходили на харде — на грунте они впервые играли друг с другом. После выхода в 1/8 финала Даниил отметил силу соперника на этом покрытии. «Он в форме. Чистый грунтовик, поэтому будет интересно. Надо показать лучший теннис, чтобы постараться победить», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Музетти, со своей стороны, предпочёл не давать прогнозов. «Не знаю, являюсь ли я фаворитом. Предпочитаю ничего не говорить. Нужно очень серьёзно относиться к Даниилу, он всегда сложный соперник. Да, это правда, что наши предыдущие матчи проходили на другом покрытии. С тех пор прошло немало времени. В нашей жизни многое изменилось. Я буду думать о том, что зависит от меня, — о том, чтобы выйти на корт с полной решимостью и другим настроем», — говорил он на пресс-конференции после победы в третьем круге.

Лоренцо Музетти Фото: Clive Mason/Getty Images

На протяжении большей части первого сета теннисисты доминировали в своих геймах — настолько, что ни в одном из первых восьми геймов принимающий не взял хотя бы два очка, в лучшем случае добираясь до 40:15. После 4:4 ход игры резко изменился: Музетти поймал Медведева на ошибках и добился брейка, но подать на сет не смог — россиянин вовремя включил приём. А вот повторить этот трюк во второй раз Даниил не сумел, допустив серию ошибок со своей стороны. В 11-м гейме он позволил сопернику сделать второй брейк подряд, после чего Музетти закрыл партию — 7:5 за 48 минут.

Даниил Медведев Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во второй партии Музетти сразу же сделал брейк, обеспечив себе стратегическое преимущество. В дальнейшем брейк-пойнтов ни у кого не было, что полностью устраивало итальянца. Лоренцо пользовался любовью местной публики, чего нельзя было сказать о Медведеве. Даниил даже призывал замолчать освистывавших его зрителей.

Даниил Медведев дразнит зрителей Фото: Кадр из трансляции

В 10-м гейме, когда Музетти подавал на матч при 5:4, над ареной пошёл дождь, который быстро превратился в ливень. Игру пришлось остановить при счёте 40:30 в пользу Музетти, то есть перед розыгрышем на матчболе!

Дождь в Риме Фото: Кадр из трансляции

В итоге пауза в игре составила без малого три часа. Ближе к половине восьмого по местному времени теннисисты вернулись на корт, размялись — и приступили к розыгрышу, который мог стать последним. К сожалению, так и вышло: Музетти не подал первым мячом, однако на втором в ралли средней продолжительности пробил в угол, а Медведев до мяча не дотянулся — 7:5, 6:4 в пользу Лоренцо за 1 час 33 минуты чистого времени.

А в женском одиночном разряде в Риме состоялись первые четвертьфиналы. Россиянка Диана Шнайдер (13) противостояла итальянке Жасмин Паолини (6). Обе теннисистки не проиграли ни сета на пути к очной встрече. Шнайдер начала с двух «баранок» для Кэролайн Доулхайд, а затем победила Жаклин Кристиан и Элисе Мертенс. Паолини во втором круге прошла Лулу Сун, после чего взяла верх над Онс Жабер и Еленой Остапенко.

Шнайдер и Паолини второй раз встречались друг с другом. В первом матче, состоявшемся на Australian Open — 2024, итальянка победила со счётом 6:3, 6:4. Жасмин считалась фаворитом и в отчётной встрече — ей давали 56% шансов на победу против 44% у Дианы.

Начало матча выдалось провальным для Шнайдер. Россиянка в первом же гейме допустила две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте. У Паолини получалось многое, а у Дианы — почти ничего. Хоть какое-то сопротивление Шнайдер смогла оказать лишь в четвёртом гейме, но и там упустила брейк-пойнт.

После этого теннисистки словно бы поменялись ролями. Всё, что Шнайдер не взяла в первых геймах, она забрала во второй половине партии. Диана выиграла пять геймов подряд, отдав лишь считаное количество розыгрышей (в том числе из-за двух двойных ошибок подряд в девятом гейме), а в 10-м гейме оказалась в двух очках от победы в партии, но Паолини смогла прервать неудачную для себя серию и сравняла счёт — 5:5.

В 11-м гейме Паолини вновь сделала брейк, однако не смогла подать на сет — Шнайдер тоже использовала первый же брейк-пойнт и перевела игру в тай-брейк. Там Диана действовала великолепно, за исключением одной ошибки, которая привела к потере очка, и победила в сете — 7:6 (7:1) за 51 минуту. Вполне заслуженно, ведь Шнайдер оказалась сильнее соперницы и по виннерам (12 на 10), и по невынужденным ошибкам (10 на 20), хотя баланс у обеих теннисисток оказался отрицательный.

Диана Шнайдер Фото: Dan Istitene/Getty Images

В начале второй партии Шнайдер продолжила громить Паолини, забирая геймы один за другим. Итальянка не могла остановить россиянку, а вот дождь — смог. При счёте 3:0, 30:0 на подаче Дианы игру пришлось прервать — ненадолго, минут на 10.

По возобновлении встречи Шнайдер дожала соперницу в четвёртом гейме — 4:0. После этого включилась и Паолини, старавшаяся грузить мячи под бэкхенд соперницы (то есть под правую руку Дианы). Особенно ярко это проявилось в шестом гейме, который Жасмин взяла с пятого брейк-пойнта, в результате чего сократила отставание до 2:4. Погоня итальянки, которую неистово поддерживала публика, увенчалась успехом. В восьмом гейме Паолини ещё раз взяла подачу Шнайдер и восстановила равенство — 4:4.

Концовка партии тоже осталась за итальянкой. Шнайдер срывала удары, с которыми в другое время у неё не было бы проблем, и отдала ещё два гейма — Паолини, соответственно, повесила ей скрытую «баранку», превратив 0:4 в 6:4 за 47 минут чистого времени.

Жасмин Паолини Фото: Dan Istitene/Getty Images

На решающий сет Шнайдер вышла с нужным настроем и, проявив должную выдержку, начала партию с брейка, погоняв Паолини по корту и добившись от неё ошибки — 2:0. Преимущество Диана не удержала: в четвёртом гейме Жасмин додавила её с пятого брейк-пойнта и сравняла счёт — 2:2. Арена вновь радостно зашумела, а россиянка после этого ещё и принялась дразнить зрителей, взмахивая руками — вероятно, иронично.

Диана Шнайдер дразнит зрителей Фото: Кадр из трансляции

Увы, итальянка вошла во вкус, и Диана не смогла её остановить. Вскоре Паолини ещё раз взяла её подачу, на что ей потребовалось четыре брейк-пойнта. В седьмом гейме, правда, у Шнайдер был брейк-пойнт, но она его не использовала. А в восьмом гейме всё было кончено: на «ровно» россиянка пропустила атаку от итальянки, после чего отдала очко и на матчболе — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2 в пользу Паолини за 2 часа 25 минут чистого времени. В итоге Жасмин повесила Диане две скрытые «баранки» — нечасто такое встретишь.

«Я не знаю, что сказать! Мой бокс во многом помог мне сегодня. Я действительно была в замешательстве. Публика мне тоже очень помогла. В самые тяжёлые моменты матча мы были вместе, терпеливо боролись и забрали эту победу. Я взволнована и счастлива», — сказала Паолини после поединка.

Жасмин Паолини Фото: Dan Istitene/Getty Images

В среду, 14 мая, в четвертьфинале сыграет Мирра Андреева, чьей соперницей будет Кори Гауфф. А в мужской сетке россиян не осталось.

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».