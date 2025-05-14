«Они заморили парней». Жуткий скандал из-за переноса матча соперников Синнера в Риме

На «Мастерсе» в Риме определились все четвертьфинальные пары, за исключением одной. Только первая ракетка мира Янник Синнер ждёт своего соперника по итогам противостояния норвежца Каспера Рууда и испанца Хауме Мунара, которые 13 мая не смогли провести свой матч из-за дождя в столице Италии.

Синнер получит на день больше отдыха, чем Рууд или Мунар. На двухнедельных «Мастерсах» это не столь критично, но всё равно является определённым преимуществом. В связи с этим к организаторам турнира в Риме есть вопросы по поводу составления расписания.

Обычно на «Мастерсах» матчи теннисистов, которые выходят друг на друга в следующей стадии проходят параллельно или друг за другом. В том же Риме Карлос Алькарас и Джек Дрейпер первыми сформировали четвертьфинальную пару, начав свои победные встречи 1/8 финала с Кареном Хачановым и Корентеном Муте соответственно в 11:00 по местному времени. Игры Лоренцо Музетти – Даниил Медведев (7:5, 6:4), Александр Зверев – Артюр Фис (7:6, 6:1), Хуберт Хуркач – Якуб Меншик (7:6, 4:6, 7:6), Томми Пол – Алекс де Минор (7:5, 6:3) следовали одна за другой.

Только пары 1/8 финала Янник Синнер – Франсиско Серундоло и Каспер Рууд – Хауме Мунар серьёзно развели по времени. Синнер должен был начать матч с Серундоло в 15:00 по местному времени, а Рууд – выйти на корт с Мунаром как минимум через пять с половиной часов, при условии если в женской сетке Элина Свитолина и Питон Стирнс в своём противостоянии уложатся в 90 минут.

Расписание игрового дня 13 мая в Риме изначально выглядело странно Фото: Пресс-служба турнира в Риме

Изначальный вариант расписания игрового дня в Риме выглядел сомнительно, а с учётом дождя в прогнозах всё кажется совсем странным. Матч Рууда и Мунара не просто стоял заметно позже встречи Синнера и Серундоло, но ещё и был поставлен на центральный корт. При том что вторая ракетка мира и действующий чемпион итальянского «Мастерса» Александр Зверев сражался с французом Артюром Фисом на второстепенной площадке Grand Stand.

Вывеска Зверев – Фис по всем статьям привлекательнее игры Рууд – Мунар. Александр и Каспер – топ-теннисисты последних лет, но всё-таки немец именитее норвежца, который сейчас №7 в мире. Это же касается и их соперников. 20-летний Артюр Фис является 14-й ракеткой мира и уже успел выиграть три титула ATP за карьеру. Француз вот-вот должен ворваться в первую десятку мирового рейтинга. 28-летний Хауме Мунар не брал ни одного трофея в мужском туре и даже никогда не входил в топ-50 – сейчас испанец 66-я ракетка мира и максимум был 52-м.

Хауме Мунар и Каспер Рууд Фото: Sam Hodde/Getty Images

После обеда в Риме пошёл обильный дождь, что прервало матчи примерно на три часа. Расписание изменилось по времени, но не по кортам, на которые изначально поставили все пары. Игру Рууд – Мунар поставили в пограничное по правилам ATP время до 00:00 на той же центральной арене. При том что Синнер начал встречу с Серундоло (7:6, 6:3) в 19:30 по Риму. Уже по первому сету длительностью 1 час 20 минут стало ясно, что быстро Янник и Франсиско не закончат. Вторая партия длилась ровно час, что сократило вероятность проведения матча Рууд – Мунар 13 мая практически до нуля.

До норвежца и испанца на центральном корте предстояло сыграть украинце Элине Свитолиной и американке Питон Стирнс. Только два быстрых сета в этой встрече предоставляли Касперу и Хауме хоть какой-то шанс сразиться в запланированную дату. Но Свитолина и Стирнс зарубились не на шутку. Американка дожала украинку на тай-брейке третьего сета (6:2, 4:6, 7:6) за 2 часа 36 минут.

Питон и Элина освободили корт только в 1:00 по Риму, что привело к переносу матча Рууд – Мунар на 14 мая. Старт встречи назначен на 14:00. При этом Каспер и Хауме сыграют на Grand Stand, а не на центральной арене. 13 мая Томми Пол и Алекс де Минор закончили выяснять отношения на этой площадке впритык к 00:00, то есть при желании Рууду у Мунару могли разрешить выйти на корт без нарушения правил ATP. В крайнем случае перенести встречу Каспера на ещё менее значимые площадки Pietrangeli или Supertennis Arena, если, как оказалось в итоге, организаторам не так принципиально, чтобы они сражались именно на главной арене турнира в столице Италии.

Сложившаяся ситуация выглядит как легальное, но всё-таки не совсем этичное благоприятствование Синнеру. Янник выйдет более свежим на матч с Руудом или Мунаром. Более вероятным соперником итальянца является грунтовый специалист Каспер, недавно взявший «Мастерс» в Мадриде.

У Рууда перед потенциальной битвой с Синнером будет меньше времени на восстановление, что отчасти нивелирует фактор долгого простоя первой ракетки мира без игровой практики из-за трёхмесячной дисквалификации за допинг. Да, Янник в Риме в двух сетах успел обыграть Мариано Навоне, Йеспера де Йонга и Франсиско Серундоло, но действовал далеко не идеально и наделал ошибок заметно больше привычного по своим стандартам. Видно, что итальянцу ещё нужно набраться побольше опыта в официальных матчах, а для этого нельзя вылетать с турнира на ранней стадии – для Синнера таковой является даже четвертьфинал.

Янник Синнер на турнире в Риме Фото: Dan Istitene/Getty Images

Представители теннисного сообщества, не являющиеся фанатами Янника Синнера, жёстко раскритиковали организаторов турнира в Риме. Рууд и Мунар не просто не провели матч в назначенную дату. Они явились на арену и часами ждали решения, позволят ли им играть, а не сидели где-нибудь в отеле и отдыхали.

Бывшая девятая ракетка мира ныне комментатор Tennis Channel Коко Вандевей назвала отношение к Касперу и Хауме позором для «Мастерса» в Риме.

«Нужно было принять решение не только перенести эту игру на другой корт, но и начать её в то время, которое было указано в расписании изначально. Вместо этого они просто заморили парней и держали их в подвешенном состоянии максимально долго и допоздна. Это настоящий позор. Рууд и Мунар должны играть в нормальных условиях. Им ведь ещё нужно будет восстановиться к следующему матчу», — сказала Вандевей в эфире.

Tennis Channel в соцсетях опубликовал видео с заявлением Вандевей, которое собрало десятки тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев. Не все из них были столь дипломатичными, как у американки. Некоторые любители тенниса прямо обвиняли организаторов «Мастерса» в Риме в лоббировании интересов Синнера, чтобы тот имел лучшие шансы как минимум пройти непростого Рууда в четвертьфинале, а в идеале вообще взять титул.

Конечно, никаких последствий для боссов турнира не будет. Рууд и Мунар вряд ли подадут протест или хотя бы публично выскажут претензии. Но некоторую обиду и разочарование в душе могут накопить, что сделает настрой кого-то из них на матч с Синнером максимально боевым.