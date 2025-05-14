Мирра сражается с Гауфф за 1/2 финала Рима! Ещё сыграет российский дуэт МиДи. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин будет доигран четвёртый круг и начнутся четвертьфиналы, а у женщин завершится эта стадия соревнований. На кортах появится и последняя представительница России в одиночных сетках – Мирра Андреева (седьмой номер посева), которая сразится с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США. Девушки до этого встречались трижды – на «Ролан Гаррос» — 2023, US Open – 2023 и в Мадриде-2025, и во всех случаях сильнее была американка. Также в этот день сыграет и наш дуэт МиДи.
Все подробности о сопернице Мирры Андреевой вы можете узнать в нашем материале.
Прочитать обзор вчерашних драматичных матчей россиян — можно тут.
Расписание среды
В среду на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиян. Вот за кем сегодня будем следить.