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Рим-2025: онлайн-трансляция – Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Гауфф: расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Мирра сражается с Гауфф за 1/2 финала Рима! Ещё сыграет российский дуэт МиДи. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Риме. LIVE!
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На грунтовом супертурнире в Италии у женщин завершатся четвертьфиналы. На кортах появятся и наши теннисистки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин будет доигран четвёртый круг и начнутся четвертьфиналы, а у женщин завершится эта стадия соревнований. На кортах появится и последняя представительница России в одиночных сетках – Мирра Андреева (седьмой номер посева), которая сразится с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США. Девушки до этого встречались трижды – на «Ролан Гаррос» — 2023, US Open – 2023 и в Мадриде-2025, и во всех случаях сильнее была американка. Также в этот день сыграет и наш дуэт МиДи.

WTA-1000. Рим. Сетка
ATP Masters 1000. Рим. Сетка
WTA-1000. Рим. Парный разряд. Сетка
Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 15:30 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Все подробности о сопернице Мирры Андреевой вы можете узнать в нашем материале.

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Расписание среды

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