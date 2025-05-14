Мирра — мимо полуфинала Рима. Андреева в четвёртый раз подряд уступила неудобной Гауфф

В среду, 14 мая, на супертурнире в Риме, завершались четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. На корт сегодня выходила последняя представительница России в одиночных сетках – Мирра Андреева (седьмой номер посева), которая сражалась с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США.

На старте престижных итальянских соревнований Мирра разгромила колумбийку Эмилиано Аранго со счётом 6:2, 6:4. Затем 18-летняя россиянка в двух сетах обыграла чешку Линду Носкову (30), которая всего на два года старше, — 6:1, 7:5. А в четвёртом круге Рима Андреева-младшая одержала волевую победу над 22-й сеяной Кларой Таусон из Дании — 5:7, 6:3, 6:2. Таким образом, наша юная соотечественница стала самой молодой теннисисткой, дошедшей до семи четвертьфиналов на турнирах категории WTA-1000. А ещё Мирра стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четыре четвертьфинала «тысячников» в одном сезоне после американки Серены Уильямс в 1999 году!

А что же Кори Гауфф? На пути к четвертьфиналу турнира в Риме 21-летняя американка последовательно обыграла канадку Викторию Мбоко (3:6, 6:2, 6:1), польку Магду Линетт (7:5, 6:3) и британку Эмму Радукану (6:1, 6:2). В этом году Гауфф стала второй самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал на турнирах WTA-1000 в Мадриде (Испания) и Риме (Италия) в одном сезоне. Отметим, что Коко стала первой представительницей США со времён Винус Уильямс (2006), которая как минимум трижды пробивалась в 1/4 финала «тысячника» в столице Италии.

Кори Гауфф Фото: FABIO FRUSTACI/EPA/ТАСС

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Кори. Первые два поединка прошли ещё в 2023 году, когда Мирре было 16 лет. В третьем круге «Ролан Гаррос» Гауфф победила со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1, а во втором круге US Open — 6:3, 6:2. А последний матч состоялся две недели назад, на аналогичной стадии Мадрида. Там американка выиграла со счётом 7:5, 6:1.

После поражения от Гауфф в Мадриде Андреева заявила, что для поиска ключиков к игре американки им необходимо чаще спарринговаться. Так россиянка и поступила. Уже в Риме они с Коко провели совместную тренировку.

«Да, я хотела с ней потренироваться, мне кажется, она тоже хотела, потому для меня это было хорошей возможностью понять и посмотреть, может быть, чего мне не хватило в Мадриде в матче с ней. Для меня это тоже был небольшой урок, и я, наверное, больше пыталась понять, как она играет, чтобы уже в следующие разы было, возможно, полегче», — сказала Мирра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

А ещё серебряный призёр ОИ-2024 в парном разряде поделилась ожиданиями от новой очной битвы с неудобной противницей.

«В Мадриде был непростой матч. У меня было два сетбола на моей подаче, которые я не смогла реализовать. И мне кажется, после них я стала сильно много думать про то, что не смогла выиграть, но сейчас другие условия, другой матч, поэтому я с самого начала буду стараться что-то поменять в тактике, играть агрессивно, делать свою игру, бороться за каждый мяч. Надеюсь, что результат сложится чуть-чуть по-другому, но мы посмотрим», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

В новом очном сражении сначала теннисистки поочерёдно брали геймы на своих подачах — 3:3. При этом Кори, являющаяся чемпионкой US Open 2023 года в женском одиночном разряде, делала это легче своей соперницы, хоть и обе девушки немного нервничали. Седьмой гейм остался за Гауфф, его она завершила эйсом по центру — 4:3. А далее Мирра провалилась. В восьмом гейме наша соотечественница допустила несколько ошибок. На первом же брейк-пойнте Кори успела к укороченному и со второй попытки переправила мяч в пустую часть корта, оформив дебютный брейк в этой встрече — 5:3 в пользу Гауфф. Но Андреева не сдалась и не дала подать оппонентке на сет — 5:4. При этом уже в следующем гейме американка дожала Мирру. В концовке партии россиянки стало много брака в розыгрышах, и в результате Кори забрала её со счётом 6:4 за 41 минуту. Статистика: 12/14 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Гауфф, 6/20 – у Андреевой.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Начало следующего сета также не сложилось для Мирры. Кори быстро оторвалась в счёте — 2:0. Стоит отметить, что чемпионка нью-йоркского ТБШ оформила брейк под ноль. Но Андреева, известная своим бойцовским характером, не сдалась. Сначала она сумела восстановить статус-кво (2:2), а затем и вовсе впервые в партии вышла вперёд — 3:2. Безусловно, большой подарок Мирре сделала американка, которая допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. После этого наша именитая соотечественница, к сожалению, не сумела развить преимущество. Андреева отдала свою подачу — 3:3. В следующих шести геймах зрители этого противостояния брейков не увидели, и в итоге спортсменки дошли до тай-брейка — 6:6.

На «теннисном пенальти» обе девушки как допускали ошибки в простейших ситуациях, так и демонстрировали качественную игру. В итоге чуть удачливее оказалась именно Гауфф, которая одолела Мирру Андрееву со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Статистика противостояния: 22/28 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у американки, 23/47 – у россиянки.

Таким образом, Кори в третий раз в карьере шагнула в полуфинал турнира в Риме и одержала 23-ю победу в сезоне. За выход в титульный поединок Гауфф сразится с лучшей из пары Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь.

Супертурнир в Риме завершится 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».