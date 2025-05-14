Синнер пришёл к Папе Римскому, несмотря на «запрет». Они решили вместе зарубиться на корте

Первая ракетка мира Янник Синнер встретился с Папой Римским Львом XIV. На приёме Синнера сопровождали родители и президент Федерации тенниса и падела Италии Анджело Бинаги.

Теннис – любимый вид спорта Льва XIV, в миру Роберта Прево. Священнослужитель с молодых лет выходил на корт и до сих пор делает это, считая себя игроком-любителем.

В 2023 году Прево признавался, что является поклонником Карлоса Алькараса. Это было после завоевания Карлосом титула на Уимблдоне, когда он в эпичном пятисетовом финале дожал Новака Джоковича. Тогда испанец действительно задавал тон в теннисе, но сейчас бесспорным номером один является Янник Синнер. Он итальянец и на ныне проходящем «Мастерсе» в Риме вернулся в игру после трёхмесячной дисквалификации за допинг, попавший в его организм по вине команды. Неудивительно, что именно Синнер стал первым теннисистом, которого принял Папа после избрания.

Встрече предшествовал один интересный нюанс. Фамилия Янника с английского переводится как «грешник». Пару дней назад Лев XIV попросил не приводить к нему на приём Синнера. Это случилось на встрече с журналистами, когда Папе предложили устроить теннисный матч в поддержку миссионерских обществ. Он согласился сыграть с восьмикратным чемпионом турниров «Большого шлема» и своим соотечественником американцем Андре Агасси, уточнив: «Только не приводите Синнера».

Янник Синнер представил Папе Римскому трофеи сборной Италии по теннису Фото: Francesco Sforza/Getty Images

Конечно, всё это было сказано не всерьёз. Синнер нарушил «запрет», придя к Льву XIV 14 мая. Папа Римский первым делом спросил у Янника о его последней встрече с аргентинцем Франсиско Серундоло (7:6, 6:3) в четвёртом круге Рима. Синнер ответил, что добыл в нём победу и за три матча на турнире набрал неплохую форму. А затем беседа приобрела шутливый характер, когда спортсмен подарил понтифику ракетку и мяч.

Лев XIV: Это твоя ракетка?

Синнер: Она очень, очень похожа. Чуть-чуть отличается цветом.

Лев XIV: Я бы мог играть на Уимблдоне (смеётся)?

Синнер: Вот мяч, если хотите поиграть.

Лев XIV: Здесь мы точно что-нибудь сломаем! Не стоит.

Во время частной аудиенции Синнер и Бинаги представили Папе Римскому трофеи, завоёванные в Малаге мужской и женской сборными Италии по теннису на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2024 году. Итальянские СМИ сообщают, что они действительно обсуждали идею проведения выставочного матча в поддержку миссионерских сообществ. Идея с привлечением Агасси является одним из вариантов, но 69-летний Лев XIV в случае чего готов выйти на корт вместе с Синнером. Папа Римский является достаточно бодрым для своего возраста – занятия теннисом этому прямо способствуют.

«Встреча с Папой Римским, которая состоялась сегодня в Ватикане, была очень эмоциональной. Для меня, Янника и всей нашей федерации это была большая честь. День, который мы никогда не забудем. Мы вдохнули всю страсть, которую Лев XIV питает к нашему виду спорта, и это наполнило нас гордостью. Надеемся, что сможем снова обнять Святейшего Отца как можно скорее. Вполне вероятно, сделаем это прямо на теннисном корте», — сказал Бинаги в комментарии медиа по итогам визита, подтвердив возможность проведения выставочного поединка с Папой.

Янник Синнер и Анджело Бинаги вместе с Папой Римским Фото: Francesco Sforza/Getty Images

В распоряжении Льва XIV есть грунтовый корт в Ватикане, где он периодически тренируется и отрабатывает свой коронный удар слева. Возможно, скоро он во всей красе продемонстрирует его широкой публике.

Синнер констатировал, что любовь Папы Римского к теннису является отличным моментом для вида спорта, с чем сложно не согласиться. Янник приятно провёл время в Ватикане, который находится совсем рядом с грунтовыми кортами «Мастерса». 15 мая его ждёт непростое сражение с норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале. Не исключено, что полученный на приёме у Льва XIV заряд положительных эмоций поможет Синнеру показать более качественную игру по сравнению с тремя предыдущими в Риме, когда первая ракетка мира допускал довольно много ошибок, по своим меркам.