Соболенко не вышла в полуфинал в Риме. Арина впервые проиграла китайской чемпионке ОИ

А в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в 1/2 финала. И встретятся с итальянками, победившими их в матче за золото Игр.

В среду, 14 мая, на супертурнире в Риме состоялся последний матч четвёртого круга в мужской сетке, а также прошли первые четвертьфиналы. «Долг» по встречам 1/8 финала образовался из-за того, что в предыдущий игровой день из-за дождя удалось сыграть не все встречи. Во вторник своей очереди так и не дождались испанец Хауме Мунар и норвежец Каспер Рууд, шестой сеяный.

Рууд, большой любитель грунта, доказал, что его не зря считали явным фаворитом встречи. В первом сете у Мунара не было ни единого брейк-пойнта. В напряжённой борьбе во втором гейме норвежец добился брейка, который позволил ему подать на матч в девятом гейме — 6:3. Партия могла закончиться и раньше, но в восьмом гейме Каспер упустил три сетбола на приёме.

Во втором сете Рууд тоже сделал ранний брейк, но тут уже у Мунара были шансы отыграться — правда, шансов этих было немного. В восьмом гейме испанец не использовал двойной брейк-пойнт, после чего Каспер быстро закончил матч — 6:3, 6:4 за 1 час 39 минут.

Победив в 1/8 финала, Рууд попал на Янника Синнера. В послематчевом интервью на корте Каспер сказал: «На грунте я чувствую себя как дома. Но это не значит, что я не проигрываю поединки на этом покрытии. Уже проиграл несколько в этом году.

Я на хорошей волне. Но завтра, вероятно, будет один из самых сложных матчей года. Янник уверенно одолел меня в Турине. На этот раз мы снова играем в Италии, однако это другое покрытие, другой турнир. Так что посмотрим. Он выглядит хорошо с первой встречи. Я тоже чувствую себя довольно хорошо. Завтра будет отличный матч».

Каспер Рууд Фото: Clive Mason/Getty Images

Затем настало время первых четвертьфиналов. Британец Джек Дрейпер (5) вышел на корт с четырёхкратным чемпионом мэйджоров Карлосом Алькарасом (3). Победа Дрейпера стала бы неожиданностью, если не сказать сенсацией. И по ходу матча возникали мысли, что Джек её устроит. В первом сете после относительно спокойного начала британец в шестом гейме сделал брейк, но потом, словно испугавшись собственной смелости, отдал четыре гейма подряд — 6:4 в пользу Алькараса.

Во второй партии уровень игры Карлоса резко упал, посыпались невынужденные ошибки, и казалось, что тут-то уж Дрейпер как минимум сравняет счёт по сетам. После раннего обмена брейками британец контролировал ход игры, уверенно держал подачу, а на приёме добирался до брейк-пойнтов. Но использовать эти шансы он не сумел, за что последовала расплата. В девятом гейме Алькарас сделал брейк под ноль, после чего подал на матч и одержал победу с гроссмейстерским счётом — 6:4, 6:4 за 1 час 38 минут.

«Думаю, самое важное, что я сделал сегодня, — не думал о том, хорошо или плохо я играю, а просто старался делать то, что делает меня счастливым на корте. Старался играть агрессивно, наносить хорошие удары, укороченные, идти к сетке. Это то, что мне нравится делать на корте. Думаю, именно это сыграло сегодня решающую роль.

Я играл в таком высоком ритме в течение всего матча. Не позволял ему доминировать или долго оставаться в розыгрышах. Я думаю, что это было действительно хорошим оружием сегодня для меня. Горжусь тем, как я провёл матч», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Карлос Алькарас Фото: Dan Istitene/Getty Images

А итальянец Лоренцо Музетти (8), обидчик Даниила Медведева, сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (2). Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с Алькарасом.

Участники другого полуфинала определятся после завтрашних четвертьфиналов. В одном из них, как уже говорилось, сразятся Синнер и Рууд, а в другом — Хуберт Хуркач и Томми Пол.

В женской сетке завершились матчи 1/4 финала. В первой встрече дня Мирра Андреева проиграла Кори Гауфф — 4:6, 6:7 (5:7). Об этом поединке читайте в отдельном материале.

В заключительном четвертьфинале трёхкратная победительница ТБШ Арина Соболенко (1) играла с чемпионкой Олимпиады-2024 Чжэн Циньвэнь (8). За весь матч Соболенко ни разу не взяла подачу соперницы. В первом сете брейк-пойнты у неё были только в четвёртом гейме — Арина упустила оба шанса. А Чжэн сделала брейк под ноль в пятом гейме — это был единственный брейк-пойнт китаянки в первой партии. В 10-м гейме китаянка подала на сет — 6:4.

Вторую партию Соболенко начала с того, что проиграла подачу. Вскоре после этого белоруска матом выругалась в адрес болельщика, призвавшего её прибавить, и получила предупреждение от судьи. Шанс спасти хотя бы сет у Арины появился лишь в восьмом гейме, но она упустила тот двойной брейк-пойнт. (Не говоря уже о том, что к тому времени Соболенко могла уступать с двумя брейками; но в предыдущих геймах она отыграла все шесть брейк-пойнтов.) В довершение всего Чжэн даже подавать на матч не пришлось. В девятом гейме китаянка реализовала второй матчбол на приёме — 6:4, 6:3 за 1 час 38 минут. Остаётся добавить, что Соболенко впервые проиграла Чжэн. Теперь у них в личных встречах 6-1 в пользу белоруски.

В полуфинале Чжэн и Гауфф сразятся друг с другом. А в другом полуфинале Жасмин Паолини сыграет с Питон Стирнс.

В женском парном разряде состоялись первые четвертьфинальные встречи. Мирра Андреева и Диана Шнайдер, посеянные под шестым номером, играли с канадско-новозеландским дуэтом Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (1). В первом сете Андреева и Шнайдер в своих геймах предоставляли соперницам минимум шансов. У Дабровски и Рутлифф не было брейк-пойнтов, а россиянки дважды брали их подачу и взяли первую партию — 6:2.

Второй сет начался с парада брейков, победительницами из которых вышли Дабровски и Рутлифф, трижды бравшие чужую подачу. Два гейма после 4:3 заканчивались на решающем очке, которое в обоих случаях брала подающая сторона. А в 10-м гейме канадка и новозеландка подали на партию — 6:4. На тай-брейке до 10 очков Андреева и Шнайдер оказались перед необходимостью отыгрывать тройной матчбол (6:9). Мирра и Диана с честью вышли из ситуации и, взяв пять очков подряд, вышли в полуфинал — 6:2, 4:6, [11:9] за 1 час 28 минут.

В полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют со своими старыми знакомыми Сарой Эррани и Жасмин Паолини, которые победили Александру Эалу и Кори Гауфф — 7:5, 3:6, [10:7]. Напомним, итальянки одолели россиянок в финале ОИ-2024 (2:6, 6:1, [10:7]), на Australian Open — 2025 Мирра и Диана взяли реванш (7:5, 7:5), а в полуфинале Дохи-2025 Эррани и Паолини вновь оказались сильнее (4:6, 7:6 (7:2), [11:9]).

А в четверг, 15 мая, в полуфинал попробуют пробиться Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс.

Супертурнир в Риме закончится в воскресенье, 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».