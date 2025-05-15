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Рим-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, когда матч Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Эррани/Паолини, превью

Мирра и Диана уже побеждали итальянок, не пустивших их к золоту ОИ. На кону — финал Рима
Александр Насонов
Мирра и Диана против Эррани и Паолини: превью
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В полуфинале Андреева и Шнайдер в четвёртый раз за последний год сыграют с Эррани и Паолини.

В парном теннисе принципиальных противостояний куда меньше, нежели в одиночном. Одни дуэты создаются, другие распадаются, и тот спортсмен, которому ты противостоял, на следующем турнире может оказаться по одну сторону сетки с тобой. (Такие драматичные коллизии, впрочем, тоже редки.) Тем не менее Мирру Андрееву и Диану Шнайдер не нужно дополнительно настраивать на матч с Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

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Серебряные вы наши! Мирре и Диане не хватило всего трёх очков до победы в финале Олимпиады

Тандем Андреевой и Шнайдер, сформировавшийся непосредственно перед прошлогодней Олимпиадой, на первом же турнире дошёл до финала. Мирра и Диана остановились в шаге от олимпийского золота, и последним барьером на этом пути оказались Эррани и Паолини. Наши девушки уверенно забрали первый сет, по итогам которого золото стало как никогда близко. Однако во второй партии итальянки взяли убедительный реванш, после чего дожали соперниц на тай-брейке до 10 очков — 2:6, 6:1, [10:7].

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ж. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

После решающего матча, по итогам которого россиянкам пришлось довольствоваться серебряными медалями, обе девушки говорили, что им помешало психологическое давление, связанное с близостью золота. «Давление было из-за того, что я думала: а что, если не получится выиграть золото? Постоянно было «а что, если». Это тяжело. Но такое будет случаться всё чаще и чаще в важных матчах. Это было давление. Серебро — тоже хорошо, однако это не то, из-за чего мы выходим на корт и играем. Итальянки опытные — они с этим лучше справились», — говорила Андреева.

«У меня тоже было много мыслей. И вчера, и сегодня. Я понимала, что технически и тактически мы эту пару превосходим. Было давление, что хотелось принести золото. Но и серебро не каждый может выиграть. Осознание золота чуть-чуть поддавливало. С опытом это пройдёт», — вторила ей Шнайдер.

Жасмин Паолини, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Сара Эррани

Жасмин Паолини, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Сара Эррани

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вторая встреча состоялась через полгода. Во втором круге Australian Open россиянки сделали то, чего не смогли добиться в Париже. Статус матчей, конечно, разный, так что нельзя сказать, что Мирра и Диана сполна поквитались с соперницами за поражение в финале Олимпиады. Однако отметим, что нашим девушкам пришлось проявить характер. И в первом сете, и во втором они уступали с брейком, но оба раза переламывали ход игры и закончили игру в двух партиях — 7:5, 7:5.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:50 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

А поражение в полуфинале Дохи стало едва ли не более обидным, чем в борьбе за золото Игр. Там Андреева и Шнайдер выиграли первый сет, во второй партии дважды вели с брейком, не подали на матч, не реализовали матчбол на приёме, уступили на обычным тай-брейке, а потом и на чемпионском, упустив ещё два матчбола, — 4:6, 7:6 (7:2), [11:9] в пользу соперниц.

Доха — парный разряд (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 15:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 0 9
4 		7 7 1 11
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Во время просмотра парных матчей с участием Андреевой и Шнайдер не покидает ощущение, что Диана в их паре является ведущей, а Мирра — ведомой. Вероятно, это обусловлено трёхлетней разнице в возрасте. Взлёт теннисисток в рейтинге WTA состоялся примерно в одно время, но у Шнайдер просто больше опыта. На задней линии она в состоянии задавать темп игре, то замедляя её свечами, то ускоряя внезапным переходом в атаку. Сама Диана как-то говорила, что одним из преимуществ их с Миррой дуэта является то, что одна из теннисисток правша (Андреева), а другая — левша (Шнайдер). Иными словами, форхенд, который по определению эффективнее бэкхенда, может последовать как справа, так и слева.

Что касается итальянок, то наибольшую опасность они представляют в геймах на подаче Паолини. Юркая, быстроногая Жасмин в состоянии вытащить любой мяч на задней линии, а Эррани всегда готова завершить у сетки. А вот обратная конфигурация не столь эффективна. Проблемы Сары на подаче общеизвестны, и в этих геймах у наших девушек шансы на брейк автоматически повышаются.

Эррани/Паолини — Андреева/Шнайдер. Счёт личных встреч — 2-1

СезонПобедителиТурнирСтадияПокрытиеСчёт
2025Эррани/ПаолиниДоха1/2 финалаХард4:6, 7:6 (7:2), [11:9]
2025Андреева/ШнайдерAustralian Open2-й кругХард7:5, 7:5
2024Эррани/ПаолиниОлимпиадаФиналГрунт2:6, 6:1, [10:7]

Андреева и Шнайдер говорили, что регулярно будут играть пару на «Шлемах» и «тысячниках», и эти слова заставляют с интересом изучать таблицы парных рейтингов WTA. Шнайдер по итогам турнира в Риме впервые в карьере войдёт в первую десятку. Если они с Миррой проиграют полуфинал, то Диана окажется либо на девятой строчке, либо на 10-й. А в случае выхода в финал Шнайдер запрыгнет на шестое место, а следом будут идти как раз Эррани и Паолини. Андреева тоже обновит личный рекорд в рейтинге, только у неё ситуация чуть иная. В «лайве» Мирра 14-я, а в случае титула станет 10-й.

Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Наконец, в парной гонке, где рейтинг присваивается не отдельным теннисисткам, а дуэтам, Шнайдер и Андреева занимают второе место. Они в любом случае не ухудшат своё положение после Рима, а если завоюют титул, то заберутся на вершину, потеснив Катержину Синякову и Тейлор Таунсенд.

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