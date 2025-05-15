Мирра и Диана уже побеждали итальянок, не пустивших их к золоту ОИ. На кону — финал Рима

В парном теннисе принципиальных противостояний куда меньше, нежели в одиночном. Одни дуэты создаются, другие распадаются, и тот спортсмен, которому ты противостоял, на следующем турнире может оказаться по одну сторону сетки с тобой. (Такие драматичные коллизии, впрочем, тоже редки.) Тем не менее Мирру Андрееву и Диану Шнайдер не нужно дополнительно настраивать на матч с Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Тандем Андреевой и Шнайдер, сформировавшийся непосредственно перед прошлогодней Олимпиадой, на первом же турнире дошёл до финала. Мирра и Диана остановились в шаге от олимпийского золота, и последним барьером на этом пути оказались Эррани и Паолини. Наши девушки уверенно забрали первый сет, по итогам которого золото стало как никогда близко. Однако во второй партии итальянки взяли убедительный реванш, после чего дожали соперниц на тай-брейке до 10 очков — 2:6, 6:1, [10:7].

После решающего матча, по итогам которого россиянкам пришлось довольствоваться серебряными медалями, обе девушки говорили, что им помешало психологическое давление, связанное с близостью золота. «Давление было из-за того, что я думала: а что, если не получится выиграть золото? Постоянно было «а что, если». Это тяжело. Но такое будет случаться всё чаще и чаще в важных матчах. Это было давление. Серебро — тоже хорошо, однако это не то, из-за чего мы выходим на корт и играем. Итальянки опытные — они с этим лучше справились», — говорила Андреева.

«У меня тоже было много мыслей. И вчера, и сегодня. Я понимала, что технически и тактически мы эту пару превосходим. Было давление, что хотелось принести золото. Но и серебро не каждый может выиграть. Осознание золота чуть-чуть поддавливало. С опытом это пройдёт», — вторила ей Шнайдер.

Жасмин Паолини, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Сара Эррани Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вторая встреча состоялась через полгода. Во втором круге Australian Open россиянки сделали то, чего не смогли добиться в Париже. Статус матчей, конечно, разный, так что нельзя сказать, что Мирра и Диана сполна поквитались с соперницами за поражение в финале Олимпиады. Однако отметим, что нашим девушкам пришлось проявить характер. И в первом сете, и во втором они уступали с брейком, но оба раза переламывали ход игры и закончили игру в двух партиях — 7:5, 7:5.

А поражение в полуфинале Дохи стало едва ли не более обидным, чем в борьбе за золото Игр. Там Андреева и Шнайдер выиграли первый сет, во второй партии дважды вели с брейком, не подали на матч, не реализовали матчбол на приёме, уступили на обычным тай-брейке, а потом и на чемпионском, упустив ещё два матчбола, — 4:6, 7:6 (7:2), [11:9] в пользу соперниц.

Во время просмотра парных матчей с участием Андреевой и Шнайдер не покидает ощущение, что Диана в их паре является ведущей, а Мирра — ведомой. Вероятно, это обусловлено трёхлетней разнице в возрасте. Взлёт теннисисток в рейтинге WTA состоялся примерно в одно время, но у Шнайдер просто больше опыта. На задней линии она в состоянии задавать темп игре, то замедляя её свечами, то ускоряя внезапным переходом в атаку. Сама Диана как-то говорила, что одним из преимуществ их с Миррой дуэта является то, что одна из теннисисток правша (Андреева), а другая — левша (Шнайдер). Иными словами, форхенд, который по определению эффективнее бэкхенда, может последовать как справа, так и слева.

Что касается итальянок, то наибольшую опасность они представляют в геймах на подаче Паолини. Юркая, быстроногая Жасмин в состоянии вытащить любой мяч на задней линии, а Эррани всегда готова завершить у сетки. А вот обратная конфигурация не столь эффективна. Проблемы Сары на подаче общеизвестны, и в этих геймах у наших девушек шансы на брейк автоматически повышаются.

Эррани/Паолини — Андреева/Шнайдер. Счёт личных встреч — 2-1

Сезон Победители Турнир Стадия Покрытие Счёт 2025 Эррани/Паолини Доха 1/2 финала Хард 4:6, 7:6 (7:2), [11:9] 2025 Андреева/Шнайдер Australian Open 2-й круг Хард 7:5, 7:5 2024 Эррани/Паолини Олимпиада Финал Грунт 2:6, 6:1, [10:7]

Андреева и Шнайдер говорили, что регулярно будут играть пару на «Шлемах» и «тысячниках», и эти слова заставляют с интересом изучать таблицы парных рейтингов WTA. Шнайдер по итогам турнира в Риме впервые в карьере войдёт в первую десятку. Если они с Миррой проиграют полуфинал, то Диана окажется либо на девятой строчке, либо на 10-й. А в случае выхода в финал Шнайдер запрыгнет на шестое место, а следом будут идти как раз Эррани и Паолини. Андреева тоже обновит личный рекорд в рейтинге, только у неё ситуация чуть иная. В «лайве» Мирра 14-я, а в случае титула станет 10-й.

Наконец, в парной гонке, где рейтинг присваивается не отдельным теннисисткам, а дуэтам, Шнайдер и Андреева занимают второе место. Они в любом случае не ухудшат своё положение после Рима, а если завоюют титул, то заберутся на вершину, потеснив Катержину Синякову и Тейлор Таунсенд.