Синнер в Риме раздавил чемпиона Мадрида. В женской паре может быть российский финал с МиДи

А в одиночке у женщин Кори Гауфф за 3,5 часа выиграла ночной матч и сразится с Паолини за титул.

В четверг, 15 мая, на супертурнире в Риме состоялись заключительные четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. Польский теннисист Хуберт Хуркач, посеянный под 30-м номером, вышел на корт с американцем Томми Полом (11). Появление этой пары на четвертьфинальной стадии стало неожиданностью, ведь Хуркач и Пол не были фаворитами своих матчей 1/8 финала. Однако поляк в жёсткой борьбе обыграл Якуба Меншика (7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:5)), а американцу хватило двух сетов с Алексом де Минором — 7:5, 6:3.

В отчётной встрече фаворитом считался Пол. Напряжения в этой игре было много, особенно в первом сете, но вот общий уровень подкачал. Теннисисты гораздо чаще брали очки вследствие ошибок оппонента, нежели благодаря своим удачным действиям. В первой партии Пол трижды выходил вперёд с брейком, однако Хуркач всё время отыгрывался, не позволив американцу подать на сет в 10-м гейме. На тай-брейке поляк лишь раз отдал подачу, но Полу хватило этого для победы в партии — 7:6 (7:4).

Во втором сете Пол в первом гейме ушёл с брейк-пойнта, а затем сам с первой попытки сделал брейк — 2:0. Это и обеспечило ему победу. Томми удержал перевес и в 10-м гейме закончил матч — 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа.

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (1), для которого этот турнир стал первым после дисквалификации за допинг, играл с норвежцем Каспером Руудом (6), который полторы недели назад победил на «Мастерсе» в Мадриде. Нехватка соревновательной практики никоим образом не сказалась на конкурентоспособности Синнера. Рууд в первом сете на своей подаче взял всего два очка. На приёме дела обстояли чуть-чуть получше, но именно что чуть-чуть. В чужих геймах норвежец выиграл только пять очков, и его соперник закономерно повесил «баранку» — 6:0 за 28 минут. Каспер в первой партии допустил 11 невынужденных ошибок, а активно выигранных очков у него вообще не было.

Во втором сете Синнер был чуть более щедр и уступил сопернику целый гейм — Рууд тогда смог уйти с двойного брейк-пойнта. На подаче итальянец отдал лишь три розыгрыша и уже в седьмом гейме, приняв под ноль, оформил разгром — 6:0, 6:1 за 1 час 5 минут. Янник выиграл уже 24 сета подряд у представителей первой десятки мирового рейтинга и стал пятым теннисистом, который в XXI веке одержал 25 побед подряд, — после представителей изначальной «Большой четвёрки», которую составляли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей.

«Я чувствовал себя отлично на корте. Думаю, все это видели. Моей целью было понять, на каком уровне я нахожусь на этом турнире. Он растёт с каждым днём. Так что я очень рад этому.

Результат на самом деле не имеет значения. Но то, как я себя чувствовал сегодня, было для меня очень позитивным знаком. Всё может измениться за один день. Думаю, сегодня всё сработало очень хорошо. Я хорошо подавал, хорошо принимал, отлично двигался на корте. Очень рад этому. Посмотрим, что будет в полуфинале», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Янник Синнер Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Честно говоря, это не так уж и плохо. Даже несмотря на то, что я проиграл с таким счётом, было, скорее, весело. Просто смотришь на этого парня и говоришь: да, это новый уровень. Но я не знаю, что ещё сказать.

Было забавно наблюдать за этим. Хотелось бы более упорной борьбы. Жаль, что я не смог подарить людям конкурентный поединок. Я был готов к игре, но Янник был готов лучше. На каждый мой хороший удар он отвечал ещё лучше. Я же так не смог. Вот и вся история матча», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Каспер Рууд Фото: Dan Istitene/Getty Images

В полуфинале Синнер сыграет с Полом. А в другом полуфинале встретятся Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти, которые сегодня отдыхали.

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В женской сетке сегодня прошли оба полуфинала. В первой встрече Жасмин Паолини (6), победившая в четвертьфинале Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2), сражалась с американкой Питон Стирнс, главной сенсацией всего турнира. Стирнс, 42-я ракетка мира, на пути к 1/2 финала обыграла таких сильных соперниц, как Анна Калинская, Мэдисон Киз, Наоми Осака и Элина Свитолина, причём последних трёх — на тай-брейках в третьем сете!

В начале матча игра шла под диктовку Стирнс. Американка быстро повела 3:0 с брейком, и Паолини понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. В пятом гейме итальянка, подгоняемая местной публикой, добралась до брейк-пойнтов, однако упустила обе возможности. А в седьмом гейме отыграла брейк — и лишь затем, чтобы снова отдать подачу. При счёте 5:3 Стирнс подавала на сет, но потерпела неудачу. В этом гейме Паолини ещё и сетбол отыграла, в следующем – ещё раз ушла с сетбола на приёме, который был у соперницы, сравняла счёт (5:5), а в оставшихся двух геймах додавила американку — 7:5.

Во второй партии Паолини, отдав первый гейм, на приёме, оформила потом скрытую «баранку». Брейк-пойнт у Стирнс был всего один, да и тот в шестом гейме, когда итальянка вела уже с двумя брейками. В седьмом гейме Жасмин сделала третий брейк подряд и вышла в финал — 7:5, 6:1 за 1 час 41 минуту. Во втором сете Паолини выдала феноменальный процент попадания первой подачи (96%), а в целом в матче этот показатель составил у неё великолепные 84%.

Во втором полуфинале победительница US Open — 2023 Кори Гауфф (4) противостояла чемпионке Олимпиады-2024 Чжэн Циньвэнь (8). Гауфф в 1/4 финала в четвёртый раз подряд одолела Мирру Андрееву, а Чжэн сенсационно выбила Арину Соболенко — после шести поражений в шести очных матчах.

Как и в мужском четвертьфинале Хуркач — Пол, качество тенниса в первом сете было далёким от лучших образцов. За 12 геймов теннисистки преимущественно за счёт ошибок соперницы сделали по четыре брейка, упустив при этом массу брейк-пойнтов. Особенно это касается Чжэн, использовавшей лишь 4 брейк-пойнта из 12. В девятом гейме не подала на сет Гауфф, а в 12-м ответную любезность оказала китаянка. У американки не вовремя посыпались двойные ошибки (семь за партию), её давняя проблема. Чжэн и Кори насчитали по 35 невынужденных ошибок. По виннерам китаянка даже превзошла Гауфф (девять против шести), однако тай-брейк, а вместе с ним и весь сет забрала американка — 7:6 (7:3) за 1 час 15 минут.

Кори Гауфф Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Во второй партии теннисистки заиграли точнее: у Чжэн на восемь активно выигранных очков пришлось 17 невынужденных ошибок, а у Гауфф на столько же виннеров — 15 невынужденных. Китаянка быстро повела 3^0 с брейком, но во второй половине сета ей пришлось посражаться за добытое преимущество. Американка дважды отыгрывала брейк, однако Чжэн оба раза отвечала тем же, всё время оставаясь впереди по счёту. В девятом гейме она не подала на партию, но в 10-м приняла на сет — 6:4 за 56 минут.

Чжэн Циньвэнь Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

В начале решающего сета, а именно во втором гейме, случился комичный эпизод. Чжэн между розыгрышами ушла сменить ракетку, а Гауфф не заметила этого и подала в пустой корт. Осознав свою ошибку, Кори и сама рассмеялась, закрыв лицо ладонью.

Забавная ошибка Кори Гауфф Фото: Кадры из трансляции

У американки вновь пошли двойные ошибки. Если во второй партии двойная была всего одна, то в первых геймах решающего сета — сразу пять. В каждом из первых девяти геймов были брейк-пойнты, и при этом лишь в трёх случаях теннисисткам удалось удержать подачу. Гауфф дважды выходила вперёд, а Чжэн оба раза отвечала обратным брейком. В восьмом гейме китаянка ещё раз взяла подачу соперницы, вышла подавать на матч при 5:3 — и потерпела неудачу. После этого Гауфф неожиданно по такой игре отподавала под ноль — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк, призванный определить победительницу этой затянувшейся встречи. В нём не обошлось без очередной (уже 15-й) двойной от Гауфф, но потом Кори играла точнее, и ей хватило одного матчбола — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4). Матч, растянувшийся на 3 часа 34 минуты, закончился примерно в 0:20 по местному времени.

Наконец, в женском парном разряде свой четвертьфинал провела российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс. Они играли с американкой Айшей Мухаммад и голландкой Деми Схурс, имевшими восьмой номер посева.

В начале первого сета Кудерметова и Мертенс поставили себя в сложное положение, отдав подачу в третьем гейме. Отыграться они не смогли; более того, в девятом гейме они под ноль проиграли свой гейм, и партия закончилась со счётом 6:3 в пользу соперниц. За исключением этих двух брейков, в сете не было даже брейк-пойнтов, что особенно удивительно, ведь в парном разряде 40 на приёме автоматически означает как минимум один брейк-пойнт (напомним, что при 40:40 играется решающее очко).

Во второй партии Кудерметова и Мертенс уже в первом гейме претендовали на брейк, но не использовали ни одного шанса из трёх. В пятом гейме им всё же удалось сделать брейк, на решающем очке, а в следующем гейме россиянка и бельгийка вновь взяли очко на 40:40, только теперь уже на подаче, и повели 4:2. Следующие два гейма Вероника и Элисе забрали без проблем — 6:2. На тай-брейке до 10 очков Кудерметова и Мертенс победили со второго матчбола — 3:6, 6:2, [10:4].

«Это не индивидуальная дисциплина, каждый старается друг друга поддерживать. Сегодня мы обе не очень хорошо начали, было много ошибок. Затем подумали, что делать, и наладили игру, а в решающем тай-брейке удача была на нашей стороне. Показали свой уровень, у нас большой опыт совместной игры», — сказала Кудерметова в эфире BB Tennis. Действительно, у Вероники и Элисе три совместных титула, в том числе Итоговый-2022.

В 1/2 финала Кудерметова и Мертенс сыграют с австралийским дуэтом Сторм Хантер/Эллен Перес. Эта встреча состоится в пятницу, 16 мая. Также в этот день свой полуфинал сыграют Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они сразятся с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, обыгравшими их в финале Олимпиады-2024.

Кроме того, в пятницу пройдут оба мужских полуфинала: Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти и Янник Синнер — Томми Пол. В субботу, 17 мая, состоится женский финал с участием Жасмин Паолини и Кори Гауфф. А в воскресенье, 18 мая, пройдёт мужской финал. За всеми событиями следите на «Чемпионате».