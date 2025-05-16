Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Рим 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Янник Синнер вышел в финал, когда играют Мирра и Диана

Синнер в Риме раздавил чемпиона Мадрида. В женской паре может быть российский финал с МиДи
Александр Насонов
Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии
А в одиночке у женщин Кори Гауфф за 3,5 часа выиграла ночной матч и сразится с Паолини за титул.

В четверг, 15 мая, на супертурнире в Риме состоялись заключительные четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. Польский теннисист Хуберт Хуркач, посеянный под 30-м номером, вышел на корт с американцем Томми Полом (11). Появление этой пары на четвертьфинальной стадии стало неожиданностью, ведь Хуркач и Пол не были фаворитами своих матчей 1/8 финала. Однако поляк в жёсткой борьбе обыграл Якуба Меншика (7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:5)), а американцу хватило двух сетов с Алексом де Минором — 7:5, 6:3.

Рим-2025. Мужчины. Турнирная сетка

В отчётной встрече фаворитом считался Пол. Напряжения в этой игре было много, особенно в первом сете, но вот общий уровень подкачал. Теннисисты гораздо чаще брали очки вследствие ошибок оппонента, нежели благодаря своим удачным действиям. В первой партии Пол трижды выходил вперёд с брейком, однако Хуркач всё время отыгрывался, не позволив американцу подать на сет в 10-м гейме. На тай-брейке поляк лишь раз отдал подачу, но Полу хватило этого для победы в партии — 7:6 (7:4).

Во втором сете Пол в первом гейме ушёл с брейк-пойнта, а затем сам с первой попытки сделал брейк — 2:0. Это и обеспечило ему победу. Томми удержал перевес и в 10-м гейме закончил матч — 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (1), для которого этот турнир стал первым после дисквалификации за допинг, играл с норвежцем Каспером Руудом (6), который полторы недели назад победил на «Мастерсе» в Мадриде. Нехватка соревновательной практики никоим образом не сказалась на конкурентоспособности Синнера. Рууд в первом сете на своей подаче взял всего два очка. На приёме дела обстояли чуть-чуть получше, но именно что чуть-чуть. В чужих геймах норвежец выиграл только пять очков, и его соперник закономерно повесил «баранку» — 6:0 за 28 минут. Каспер в первой партии допустил 11 невынужденных ошибок, а активно выигранных очков у него вообще не было.

Во втором сете Синнер был чуть более щедр и уступил сопернику целый гейм — Рууд тогда смог уйти с двойного брейк-пойнта. На подаче итальянец отдал лишь три розыгрыша и уже в седьмом гейме, приняв под ноль, оформил разгром — 6:0, 6:1 за 1 час 5 минут. Янник выиграл уже 24 сета подряд у представителей первой десятки мирового рейтинга и стал пятым теннисистом, который в XXI веке одержал 25 побед подряд, — после представителей изначальной «Большой четвёрки», которую составляли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей.

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Я чувствовал себя отлично на корте. Думаю, все это видели. Моей целью было понять, на каком уровне я нахожусь на этом турнире. Он растёт с каждым днём. Так что я очень рад этому.

Результат на самом деле не имеет значения. Но то, как я себя чувствовал сегодня, было для меня очень позитивным знаком. Всё может измениться за один день. Думаю, сегодня всё сработало очень хорошо. Я хорошо подавал, хорошо принимал, отлично двигался на корте. Очень рад этому. Посмотрим, что будет в полуфинале», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Честно говоря, это не так уж и плохо. Даже несмотря на то, что я проиграл с таким счётом, было, скорее, весело. Просто смотришь на этого парня и говоришь: да, это новый уровень. Но я не знаю, что ещё сказать.

Было забавно наблюдать за этим. Хотелось бы более упорной борьбы. Жаль, что я не смог подарить людям конкурентный поединок. Я был готов к игре, но Янник был готов лучше. На каждый мой хороший удар он отвечал ещё лучше. Я же так не смог. Вот и вся история матча», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Каспер Рууд

Каспер Рууд

Фото: Dan Istitene/Getty Images

В полуфинале Синнер сыграет с Полом. А в другом полуфинале встретятся Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти, которые сегодня отдыхали.

* * *

В женской сетке сегодня прошли оба полуфинала. В первой встрече Жасмин Паолини (6), победившая в четвертьфинале Диану Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2), сражалась с американкой Питон Стирнс, главной сенсацией всего турнира. Стирнс, 42-я ракетка мира, на пути к 1/2 финала обыграла таких сильных соперниц, как Анна Калинская, Мэдисон Киз, Наоми Осака и Элина Свитолина, причём последних трёх — на тай-брейках в третьем сете!

Рим-2025. Женщины. Турнирная сетка

В начале матча игра шла под диктовку Стирнс. Американка быстро повела 3:0 с брейком, и Паолини понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя. В пятом гейме итальянка, подгоняемая местной публикой, добралась до брейк-пойнтов, однако упустила обе возможности. А в седьмом гейме отыграла брейк — и лишь затем, чтобы снова отдать подачу. При счёте 5:3 Стирнс подавала на сет, но потерпела неудачу. В этом гейме Паолини ещё и сетбол отыграла, в следующем – ещё раз ушла с сетбола на приёме, который был у соперницы, сравняла счёт (5:5), а в оставшихся двух геймах додавила американку — 7:5.

Во второй партии Паолини, отдав первый гейм, на приёме, оформила потом скрытую «баранку». Брейк-пойнт у Стирнс был всего один, да и тот в шестом гейме, когда итальянка вела уже с двумя брейками. В седьмом гейме Жасмин сделала третий брейк подряд и вышла в финал — 7:5, 6:1 за 1 час 41 минуту. Во втором сете Паолини выдала феноменальный процент попадания первой подачи (96%), а в целом в матче этот показатель составил у неё великолепные 84%.

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 16:35 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Во втором полуфинале победительница US Open — 2023 Кори Гауфф (4) противостояла чемпионке Олимпиады-2024 Чжэн Циньвэнь (8). Гауфф в 1/4 финала в четвёртый раз подряд одолела Мирру Андрееву, а Чжэн сенсационно выбила Арину Соболенко — после шести поражений в шести очных матчах.

Материалы по теме
Соболенко не вышла в полуфинал в Риме. Арина впервые проиграла китайской чемпионке ОИ
Соболенко не вышла в полуфинал в Риме. Арина впервые проиграла китайской чемпионке ОИ

Как и в мужском четвертьфинале Хуркач — Пол, качество тенниса в первом сете было далёким от лучших образцов. За 12 геймов теннисистки преимущественно за счёт ошибок соперницы сделали по четыре брейка, упустив при этом массу брейк-пойнтов. Особенно это касается Чжэн, использовавшей лишь 4 брейк-пойнта из 12. В девятом гейме не подала на сет Гауфф, а в 12-м ответную любезность оказала китаянка. У американки не вовремя посыпались двойные ошибки (семь за партию), её давняя проблема. Чжэн и Кори насчитали по 35 невынужденных ошибок. По виннерам китаянка даже превзошла Гауфф (девять против шести), однако тай-брейк, а вместе с ним и весь сет забрала американка — 7:6 (7:3) за 1 час 15 минут.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Во второй партии теннисистки заиграли точнее: у Чжэн на восемь активно выигранных очков пришлось 17 невынужденных ошибок, а у Гауфф на столько же виннеров — 15 невынужденных. Китаянка быстро повела 3^0 с брейком, но во второй половине сета ей пришлось посражаться за добытое преимущество. Американка дважды отыгрывала брейк, однако Чжэн оба раза отвечала тем же, всё время оставаясь впереди по счёту. В девятом гейме она не подала на партию, но в 10-м приняла на сет — 6:4 за 56 минут.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн Циньвэнь

Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

В начале решающего сета, а именно во втором гейме, случился комичный эпизод. Чжэн между розыгрышами ушла сменить ракетку, а Гауфф не заметила этого и подала в пустой корт. Осознав свою ошибку, Кори и сама рассмеялась, закрыв лицо ладонью.

Забавная ошибка Кори Гауфф

Забавная ошибка Кори Гауфф

Фото: Кадры из трансляции

У американки вновь пошли двойные ошибки. Если во второй партии двойная была всего одна, то в первых геймах решающего сета — сразу пять. В каждом из первых девяти геймов были брейк-пойнты, и при этом лишь в трёх случаях теннисисткам удалось удержать подачу. Гауфф дважды выходила вперёд, а Чжэн оба раза отвечала обратным брейком. В восьмом гейме китаянка ещё раз взяла подачу соперницы, вышла подавать на матч при 5:3 — и потерпела неудачу. После этого Гауфф неожиданно по такой игре отподавала под ноль — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк, призванный определить победительницу этой затянувшейся встречи. В нём не обошлось без очередной (уже 15-й) двойной от Гауфф, но потом Кори играла точнее, и ей хватило одного матчбола — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4). Матч, растянувшийся на 3 часа 34 минуты, закончился примерно в 0:20 по местному времени.

Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 21:45 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 6 4
7 7 		4 7 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Наконец, в женском парном разряде свой четвертьфинал провела российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс. Они играли с американкой Айшей Мухаммад и голландкой Деми Схурс, имевшими восьмой номер посева.

Рим-2025. Женщины. Парный разряд. Турнирная сетка

В начале первого сета Кудерметова и Мертенс поставили себя в сложное положение, отдав подачу в третьем гейме. Отыграться они не смогли; более того, в девятом гейме они под ноль проиграли свой гейм, и партия закончилась со счётом 6:3 в пользу соперниц. За исключением этих двух брейков, в сете не было даже брейк-пойнтов, что особенно удивительно, ведь в парном разряде 40 на приёме автоматически означает как минимум один брейк-пойнт (напомним, что при 40:40 играется решающее очко).

Во второй партии Кудерметова и Мертенс уже в первом гейме претендовали на брейк, но не использовали ни одного шанса из трёх. В пятом гейме им всё же удалось сделать брейк, на решающем очке, а в следующем гейме россиянка и бельгийка вновь взяли очко на 40:40, только теперь уже на подаче, и повели 4:2. Следующие два гейма Вероника и Элисе забрали без проблем — 6:2. На тай-брейке до 10 очков Кудерметова и Мертенс победили со второго матчбола — 3:6, 6:2, [10:4].

Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 16:00 МСК
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 0 4
3 		6 1 10
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Это не индивидуальная дисциплина, каждый старается друг друга поддерживать. Сегодня мы обе не очень хорошо начали, было много ошибок. Затем подумали, что делать, и наладили игру, а в решающем тай-брейке удача была на нашей стороне. Показали свой уровень, у нас большой опыт совместной игры», — сказала Кудерметова в эфире BB Tennis. Действительно, у Вероники и Элисе три совместных титула, в том числе Итоговый-2022.

В 1/2 финала Кудерметова и Мертенс сыграют с австралийским дуэтом Сторм Хантер/Эллен Перес. Эта встреча состоится в пятницу, 16 мая. Также в этот день свой полуфинал сыграют Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они сразятся с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, обыгравшими их в финале Олимпиады-2024.

Материалы по теме
Мирра и Диана уже побеждали итальянок, не пустивших их к золоту ОИ. На кону — финал Рима
Мирра и Диана уже побеждали итальянок, не пустивших их к золоту ОИ. На кону — финал Рима

Кроме того, в пятницу пройдут оба мужских полуфинала: Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти и Янник СиннерТомми Пол. В субботу, 17 мая, состоится женский финал с участием Жасмин Паолини и Кори Гауфф. А в воскресенье, 18 мая, пройдёт мужской финал. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android