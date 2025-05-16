МиДи бьются с олимпийскими чемпионками за финал Рима! Ещё сыграет Кудерметова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин пройдут полуфиналы, а у женщин в одиночном разряде будет выходной. В женской паре состоятся оба полуфинала, причём в них сыграют три россиянки. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии. Попробует оформить путёвку в решающий матч турнира и Вероника Кудерметова вместе со своей напарницей Элисе Мертенс. За всеми подробностями этого игрового дня следите в нашем лайве.
На «Мастерсе» в Риме вовремя определились все четвертьфинальные пары, за исключением одной. Только первая ракетка мира Янник Синнер ждал своего соперника по итогам противостояния норвежца Каспера Рууда и испанца Хауме Мунара, которые 13 мая не смогли провести свой матч из-за дождя в столице Италии.
Синнер получил на день больше отдыха, чем Рууд. На двухнедельных «Мастерсах» это не столь критично, но всё равно является определённым преимуществом. В связи с этим к организаторам турнира в Риме есть вопросы по поводу составления расписания.
В четверг, 15 мая, на супертурнире в Риме состоялись заключительные четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. В женской сетке прошли оба полуфинала.
Наконец, в женском парном разряде свой четвертьфинал провела российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова / Элисе Мертенс. Они играли с американкой Айшей Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс, имевшими восьмой номер посева.
Расписание пятницы
В пятницу на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиянок. Вот за кем сегодня будем следить.