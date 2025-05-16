МиДи бьются с олимпийскими чемпионками за финал Рима! Ещё сыграет Кудерметова. LIVE!

На грунтовом супертурнире в Италии у женщин идут парные полуфиналы. На кортах появятся и три россиянки.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин пройдут полуфиналы, а у женщин в одиночном разряде будет выходной. В женской паре состоятся оба полуфинала, причём в них сыграют три россиянки. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии. Попробует оформить путёвку в решающий матч турнира и Вероника Кудерметова вместе со своей напарницей Элисе Мертенс. За всеми подробностями этого игрового дня следите в нашем лайве.