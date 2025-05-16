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Рим-2025: онлайн-трансляция – Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова: расписание, результаты, сетки, где смотреть

МиДи бьются с олимпийскими чемпионками за финал Рима! Ещё сыграет Кудерметова. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Риме. LIVE!
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Италии у женщин идут парные полуфиналы. На кортах появятся и три россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на «тысячнике» в Риме. У мужчин пройдут полуфиналы, а у женщин в одиночном разряде будет выходной. В женской паре состоятся оба полуфинала, причём в них сыграют три россиянки. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии. Попробует оформить путёвку в решающий матч турнира и Вероника Кудерметова вместе со своей напарницей Элисе Мертенс. За всеми подробностями этого игрового дня следите в нашем лайве.

WTA-1000. Рим. Парный разряд. Сетка
ATP Masters 1000. Рим. Сетка
Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 20:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
С. Хантер Э. Перес
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

На «Мастерсе» в Риме вовремя определились все четвертьфинальные пары, за исключением одной. Только первая ракетка мира Янник Синнер ждал своего соперника по итогам противостояния норвежца Каспера Рууда и испанца Хауме Мунара, которые 13 мая не смогли провести свой матч из-за дождя в столице Италии.

Синнер получил на день больше отдыха, чем Рууд. На двухнедельных «Мастерсах» это не столь критично, но всё равно является определённым преимуществом. В связи с этим к организаторам турнира в Риме есть вопросы по поводу составления расписания.

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13:21 Даниил Сальников

В четверг, 15 мая, на супертурнире в Риме состоялись заключительные четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. В женской сетке прошли оба полуфинала.

Наконец, в женском парном разряде свой четвертьфинал провела российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова / Элисе Мертенс. Они играли с американкой Айшей Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс, имевшими восьмой номер посева.

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13:01 Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием россиянок. Вот за кем сегодня будем следить.

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