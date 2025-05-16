Мирра и Диана проиграли парный полуфинал Рима. Но побили личные рекорды в рейтинге

В пятницу, 16 мая, на супертурнире в Риме проходили полуфинальные матчи в женском парном разряде. В «верхнем» полуфинале Мирра Андреева и Диана Шнайдер, получившие шестой номер посева, играли с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, третьими сеяными. Андреева и Шнайдер в четвертьфинале подтвердили притязания на титул, выбив первых сеяных Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф. А Эррани и Паолини на опыте одолели перспективный дуэт Кори Гауфф и Александры Эалы, которые впервые вместе выступили в паре.

Мирра и Диана тоже встали в пару сравнительно недавно, на Олимпиаде-2024 в Париже, то есть чуть менее года назад. На Играх в столице Франции россиянки дошли до финала, где уступили тем же Эррани и Паолини. После этого Андреева и Шнайдер ещё дважды пересекались с итальянками и обменялись победами с ними, так что у этого соперничества уже есть пусть небольшая, но история.

В начале игры у Андреевой и Шнайдер возникли сложности на подаче. Первый гейм начался с 0:40, однако россиянки всё же спасли подачу, взяв четыре очка подряд — преимущественно благодаря активности Мирры у сетки. Следующий гейм, когда подавала Паолини, тоже закончился на решающем очке, и там решила точная подача Жасмин — 1:1. А в пятом гейме состоялся первый в матче брейк. Итальянки переигрывали россиянок в обменах, отдали на приёме лишь одно очко и вышли вперёд. С подтверждением брейка у них также трудностей не возникло — 4:2.

Дополнительным фактором, влиявшим на игру, был ветер. Так, Эррани одну из своих подач выполнила лишь с третьего подброса мяча, а Шнайдер в следующем гейме пообщалась с арбитром на тему ветра — судья сказала, мол, что поделаешь, он сейчас везде дует. Фирменные свечи Дианы не всегда проходили, а вот у итальянок порой залетали мячи на грани аута.

Как бы то ни было, отыграться россиянки не смогли, хотя были в одном очке от этого. Брейков больше не было; при этом Андреева и Шнайдер в седьмом гейме ушли с двойного брейк-пойнта. А в 10-м гейме, когда Эррани и Паолини подавали на сет, дело дошло до решающего очка, которое в напряжённой перестрелке взяли итальянки — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии Андреева и Шнайдер сразу же отдали подачу, зато во втором гейме наконец-то сделали брейк (на решающем очке) — 1:1. А в шестом гейме россиянки впервые вырвались вперёд с брейком (тоже на 40:40). Шёл обмен слева налево, как вдруг в него вмешалась стоящая у сетки Шнайдер — 4:2.

Итальянки не стали отпускать россиянок и нашли в себе силы на обратный брейк. На решающем очке Андреева была у сетки, и Паолини пробила в корпус — не нарочно, но уже не в первый раз в этом матче. После этого Жасмин и её напарница сравняли счёт — 4:4. В девятом гейме Мирра и Диана неудачно отподавали, взяв лишь очко, и итальянки при 5:4 вышли подавать на матч. Тут им хватило первого же матчбола — 6:4, 6:4 за 1 час 23 минуты.

Несмотря на поражение, Андреева и Шнайдер обновят личные рекорды в рейтинге WTA. Диана поднимется в первую десятку (на девятое либо 10-е место), а Мирра станет 14-й либо 15-й. А в Чемпионской гонке дуэт Андреева/Шнайдер идёт вторым.

В «нижнем полуфинале» россиянка Вероника Кудерметова и её бельгийская напарница Элисе Мертенс попробуют обыграть австралийский дуэт Сторм Хантер/Эллен Перес.

Также сегодня состоятся оба полуфинала в мужском одиночном разряде. Карлос Алькарас выйдет на корт с Лоренцо Музетти, а Янник Синнер сразится с Томми Полом.

Супертурнир в Риме завершится в воскресенье, 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».