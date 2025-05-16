Синнер и Алькарас — в финале супертурнира в Риме! Кудерметова тоже сразится за титул

Большой и важный день завершился на супертурнире в Риме! В пятницу, 16 мая, в самом сердце Италии состоялись жаркие мужские и напряжённые женские полуфиналы. У парней – в одиночке, у девушек – в паре.

Первыми за выход в парный финал сегодня сразились Мирра Андреева и Диана Шнайдер, однако девчонки хоть и показывали высокий уровень, но в решающие моменты ничего противопоставить действующим чемпионкам не смогли.

Оставалась надежда на Веронику Кудерметову – она в дуэте с Элисе Мертенс в этот игровой день противостояла бывшим игрокам топ-10 парного рейтинга австралийкам Сторм Хантер и Эллен Перес.

Девушки давно и хорошо знакомы друг с другом: Мертенс играла в дуэте и с Хантер, и с Мертенс. Так что как минимум Элисе игра соперниц была знакома.

Впрочем, бельгийка и россиянка уверенно провели этот матч. Они хорошо начали, сделали брейк уже в третьем гейме. Здорово подавали, держали хороший темп, были гибкими и вариативными в расположении на корте. За 35 минут и со счётом 6:2 Вероника с Элисе забрали стартовую партию.

Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии и у одной, и у другой пары посыпались ошибки. На старте сета девушки несколько раз обменялись подачами, однако первыми наконец удержали преимущество Кудерметова и Мертенс. Да, у Вероники было достаточно ошибок на приёме и несколько неуверенных действий при выходе к сетке, но в тандеме с Элисе они смотрелись убедительно и действовали гораздо эффективнее, чем их австралийские соперницы.

Перед матчем Кудерметова сказала в интервью BB Tennis: «Если ты хороший игрок в одиночке, то можешь отлично проявить себя и в паре». Именно это ей с Мертенс и помогло переиграть парниц Перес и Хантер с итоговым счётом 6:2, 6:2 и всего за 1 час 10 минут.

Дальше – невероятно сложный финал с фаворитами и местными любимчиками Жасмин Паолини/Сарой Эррани.

А до и после парного матча были сыграны два важнейших поединка – мужские одиночные полуфиналы. И как же по-разному они сложились.

Первыми из парней в этот день сразились Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти. Испанец в противостоянии с итальянцем ведёт: 4-1. Парни виделись в этом году на грунте, в финале Монте-Карло. Лоренцо тогда дал бой, но из-за судорог слабо провёл вторую половину матча, а Карлос одержал победу со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Единственный раз, когда Музетти обыгрывал Алькараса, пришёлся на финал турнира в Гамбурге в 2022 году (6:4, 6:7, 6:4).

Перед этим матчем экс первый номер рейтинга ATP Андре Агасси провёл забавную и яркую аналогию для Алькараса.

«У Алькараса есть преимущество на всём, на чём можно скользить. Его скорость снижается меньше, чем у других быстрых парней. Например, Томми Пол добился успеха в матчах с Алькарасом на харде, используя свой атлетизм. Однако когда вы добираетесь до чего-то скользкого, движение Алькараса не меняется так сильно, как у кого-либо ещё. Это почти как космический корабль, играющий против обычных самолётов», — сказал Агасси в эфире Tennis Channel.

Карлос Алькарас Фото: Image Photo Agency /Getty Images

И правда, этот полуфинал Алькарас начал мощно, доминировал, сразу сделал брейк. Он был сосредоточен, давил с первых же розыгрышей физически и ментально. Летел и форхенд, которого так не хватало Карлосу в Монте-Карло и из-за которого он давал преимущество итальянцу в том финале. Лоренцо же начал суетливо, сложно. Приходилось парням адаптироваться к ветру и давлению трибун – и лучше с этим справился испанец. Даже несмотря на то, что оба много ошибались и чередовали неточности с красивыми розыгрышами.

Сложным выдался шестой гейм: Карлос отыгрался с 0:30, дошёл до «ровно», но к концу мини-партии чуть понизил риск на подаче и позволил зацепиться Музетти и сделать брейк. Правда, чуть позже итальянец всё же отдал свою подачу, и Алькарас закрыл сет со счётом 6:3. Правда, ушло у него на это аж 54 минуты. За эту партию испанец набрал девять виннеров и 17 невынужденных ошибок, Музетти – 3/28 соответственно.

Лоренцо Музетти Фото: Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images

Вторая партия прошла примерно по тому же сценарию. Она началась на подаче Алькараса, но по той же схеме, что и первая: сложно, непредсказуемо, с ошибок и брейка принимающего. Будто всю злость Музетти вложил в концовку стартового гейма. Хотя, сменив сторону и перейдя поближе к своему боксу, итальянец продолжил эмоционально переговариваться с командой.

На протяжении всего матча в игре Лоренцо просматривалась мысль, но ответственность, довлеющая над хозяином кортов, не давала технически реализовывать задуманное. Были моменты, когда казалось, что итальянец близок к тому, чтобы перевести игру в решающую партию. Однако в результате на тай-брейке Музетти уступил Алькарасу с итоговым счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Карлос в этом матче показал себя как более гибкий, универсальный и опытный игрок. В итоге с мая прошлого года на грунте он одержал 26-ю победу. За это время у него было лишь два поражения.

Соперник Алькараса должен был определиться в следующем полуфинале с яркой афишей Янник Синнер – Томми Пол. К этой встрече итальянец подошёл в сумасшедшей форме, не оставив перед этим в четвертьфинале шансов Касперу Рууду (6:0, 6:1). Тем самым лидер рейтинга ATP продлил свою победную серию до 25 матчей – в последний раз он проиграл поединок аж в Пекине в начале октября.

Томми Пол, вероятно, мог испугаться Синнера. Тем более Янник ведёт 3-1 по личным встречам, а американец в последний раз побеждал итальянца в Истбурне, на траве, три года назад.

Только вот начал этот матч Пол великолепно: давил, играл плотно под заднюю, держал темп и не давал Синнеру ускорять мяч. После трёх отданных геймов на старте партии у Янника всё повалилось из рук. И по линии не летело, и кроссы не навевали страх, и физически его зажало. К концу сета итальянец растерянно обращался к своему боксу и говорил, что ничего не может поделать. Стартовую партию он уступил со счётом 1:6 и за 28 минут. За это время он наколотил 13 невынужденных ошибок и набрал лишь два виннера.

Янник Синнер Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

На то, чтобы вернуть свой привычный уровень, Синнеру потребовался лишь перерыв между партиями. Сразу после этого он влился в игру, а вот Пол, напротив, выключился и выронил из рукава все карты, что хранились там на протяжении первой партии. Не выдержал американец внезапного прессинга со стороны итальянца и проиграл сет с «баранкой» – 0:6.

Решающую партию Томми тоже начал неважно: при счёте 0:1, на подаче, на брейк-пойнте у 12-й ракетки мира дрогнула рука и случилась двойная. В итоге Янник выиграл 10 геймов подряд! Только после этого он стал чуть терять концентрацию, чем воспользовался американец.

Правда, дожать такого Синнера уже не представлялось возможным. Даже невзирая на то, что какой-то дискомфорт по ходу игры возник у него в бедре. Янник стал допускать ошибки и тяжелее передвигаться по корту, но всё же сумел довести дело до конца.

В сумме 1 час 42 минуты понадобились Синнеру, чтобы завершить этот неоднозначный матч со счётом 1:6, 6:0, 6:3. Для Янника это будет первый финал на грунтовом «Мастерсе» в карьере.

За титул Рима сразятся первая и третья ракетки мира: Синнер и Алькарас. В этом противостоянии со счётом 6-4 ведёт Карлос, а Янник не может его переиграть аж с конца 2023 года.

Сможет ли итальянец перевернуть ход противостояния с испанцем на глазах у родной публики? Возьмёт ли трофей сразу после возвращения?

За развязкой итальянского «Мастерса» следите на «Чемпионате»!