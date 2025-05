Перед битвой с Синнером в Риме у американца забрали машину. На корте он получил «баранку»

12-я ракетка мира Томми Пол отмечает свой 28-й день рождения 17 мая. Праздничное настроение Пола слегка омрачают два неприятных события, которые случились с ним в разгар «Мастерса» в Риме.

У Томми забрали любимую машину Ford F-150 в США, а на корте в столице Италии он был разбит первой ракеткой мира Янником Синнером (6:1, 0:6, 3:6) после сенсационно выигранного первого сета.

О конфискации автомобиля Пол рассказал на пресс-конференции после победы над поляком Хубертом Хуркачем (7:6, 6:3) в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

«Эта неделя на корте складывается отлично. Чувствую, что с каждым матчем играю всё лучше. Конечно, как я говорил раньше, сегодня хотелось бы подавать чуть лучше. Но в целом на корте всё идёт неплохо. Вне корта неделя выдалась немного стрессовой. У меня забрали мой пикап. Пропустил пару платежей, и на этой неделе его забрали прямо из дома.

Сейчас я вкалываю, чтобы его вернуть. Кто меня знает, тот в курсе – это моя малышка. Так что да, прикладываю все усилия, чтобы его вернуть. Это произошло во Флориде в Бока-Ратоне. Полный адрес раскрывать не буду. Сколько стоит его вернуть? Уже оплатил $ 1000. Мой тренер сегодня должен его забрать. Что за пикап? Ford F-150. «Форд» его забрал. Жду не дождусь, когда он вернётся. Пришлось выиграть пару матчей, чтобы расплатиться», – с улыбкой сказал Пол.

Позже Пол опубликовал видео, как эвакуатор забирает его автомобиль в тёмное время суток. Под песню Селин Дион My Heart Will Go On из фильма «Титаник» выглядело всё это довольно грустно и жестоко. Но на следующее утро тренер теннисиста Франко Эрреро действительно вернул автомобиль на место, заплатив штраф.

Томми Пол вернул машину, которую у него забрал эвакуатор Фото: Страница Томми Пола в социальной сети

Конечно, Томми шутил, когда говорил о необходимости выиграть пару поединков в Риме для оплаты аренды за автомобиль. За выход в полуфинал «Мастерса» Пол получил $ 332 тыс. призовых. Даже после уплаты налогов этого должно хватить для покупки Ford F-150, стоимость которого составляет примерно $ 50 тыс.

Американец заработал около $ 11 млн за карьеру в целом и вряд ли живёт «в ноль». Пол не стал вдаваться в подробности, но, вероятно, он арендует пикап из-за нечастого пользования им. Во-первых, он почти весь год ездит по миру на теннисные турниры. Во-вторых, во время пребывания в США в основном передвигается на личных автомобилях Tesla и Porsche. Об этом можно судить по его публикациям в соцсетях с возлюбленной Пейдж Лоренце, которая поддерживает спортсмена практически на всех турнирах, в том числе приехала с ним в Рим.

Томми Пол и Пейдж Лоренце Фото: Страница Томми Пола в социальной сети

Пикап является своего рода отдушиной для Томми в те редкие моменты, когда он на отпуск приезжает во Флориду. Ему нравится кататься на нём по провинциальной местности, однако происходит это не так часто, поэтому аренда выглядела разумным вариантом. Хотя, с учётом случая во время турнира в Риме, возможно, Пол захочет купить себе Ford F-150 и не думать о возможных штрафах. Это станет неплохим подарком самому себе на день рождения, поскольку на корте этого сделать не удалось.

Томми уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру в полуфинале Рима. Американец выиграл первый сет 6:1 и прервал серию Синнера из 19 выигранных партий. Янник проиграл сет с таким крупным счётом впервые с четвертьфинала US Open с Даниилом Медведевым. К сожалению для Пола, на этом все радостные моменты для него закончились.

Второй сет американец уступил всухую (0:6) и отдал три стартовых гейма в третьей партии. Получилось что-то вроде «полуторной баранки». Затем Пол немного активизировался и снова начал брать геймы у Синнера, однако итальянец уже не упускал контроль за игрой. Янник довёл серию побед до 25 матчей. У лидера мирового рейтинга – ни одного поражения с октября, когда он уступил в финале «пятисотника» в Пекине испанцу Карлосу Алькарасу. Синнер постарается взять реванш у Алькараса в предстоящем финале Рима в воскресенье.

У Томми Пола выдалась не самая простая неделя, но он может найти в ней позитив. Американец защитил в Риме очки за прошлогодний выход в полуфинал и не потерял позиции в рейтинге ATP. Томми решил сняться с «пятисотника» в Гамбурге на следующей неделе. Сейчас он может насладиться празднованием дня рождения, после чего будет думать о подготовке к турниру «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в Париже.