Кудерметова второй турнир подряд поборется за титул. Но в финале Рима — опасные итальянки

Вероника в дуэте с Элисе Мертенс сыграет с Эррани/Паолини. Две недели назад россиянка и бельгийка уже побеждали в этой битве.

До развязки супертурнира в Риме остаётся буквально один шаг, самый волнительный и ответственный. На итальянском «тысячнике» этот самый шаг предстоит сделать россиянке Веронике Кудерметовой: она сыграет парный финал вместе с Элисе Мертенс. Правда, девушкам предстоит крайне серьёзная и непростая борьба. Всё же за титул они поспорят с хозяйками кортов Жасмин Паолини и Сарой Эррани.

Жасмин и Сара уже стали той парой, которая не нуждается в подробном представлении. Но немного самых значимых цифр всё же приведём.

Сара Эррани:

шестая ракетка мира в паре;

33 титула WTA, из них пять – на турнирах «Большого шлема»;

олимпийская чемпионка в парном разряде;

самая возрастная участница финала (38).

Жасмин Паолини:

шестая ракетка мира в паре, пятая – в одиночке;

олимпийская чемпионка в парном разряде;

финалистка турнира в Риме и в паре, и в одиночке.

На этом турнире итальянки защищают прошлогодний титул. На пути они одолели Цзян Синьюй/Фансянь У (6:3, 6:4), Фернандес/Путинцеву (6:4, 4:6, 10:7), Эалу/Гауфф (7:5, 3:6, 10:7) и единственную сеяную пару Андреева/Шнайдер (6:4, 6:4). С россиянками Жасмин и Сара провели очень плотный и достойный по уровню борьбы матч и победили благодаря тому, что в ключевые моменты и при игре под давлением были агрессивнее и собраннее. Так что к финалу хозяйки кортов подошли в солидной форме, под ошеломляющую поддержку трибун.

Что же говорит статистика про Кудерметову и Мертенс?

Вероника Кудерметова:

12-я ракетка мира в паре, 50-я – в одиночке;

8 титулов WTA, один из которых – на Итоговом турнире – 2022;

брала Рим в парном разряде в сезоне-2022.

Элисе Мертенс:

27-я ракетка мира в паре, 24-я – в одиночке;

21 титул WTA, четыре из которых – на турнирах «Большого шлема», а один – на Итоговом-2022;

брала Рим в парном разряде в сезоне-2023.

На турнире в Риме Вероника и Элисе одержали победы над Бабош/Стефани (6:4, 6:2), Шувэй/Остапенко (7:5, 6:2), Мухаммад/Схурс (3:6, 6:2, 10:4), Хантер/Перес (6:2, 6:2).

Последний месяц дуэт россиянки и бельгийки переживает ренессанс. Всё дело в том, что девушки уже играли друг с другом в 2021–2022 годах. Тогда они вместе взяли Итоговый, а также турнир WTA-250 в Стамбуле и WTA-500 в Дубае.

Как рассказывала Вероника, именно Элисе недавно ей написала и предложила вновь встать в пару. На своём первом же турнире – а было это в Мадриде в конце апреля – девушки добрались до финала. Совсем немного им не хватило до титула, и в решающем матче они, не реализовав матчбол, уступили Соране Кырсте/Анне Калинской (7:6 [12:10], 2:6, 10:12).

Вероника Кудерметова, Элисе Мертенс, Сорана Кырстя и Анна Калинская на награждении Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И если вспоминать историю встреч Вероники и Элисе с итальянками, то можно сразу обратиться к турниру в Мадриде. Кудерметова и Мертенс сыграли с Эррани и Паолини уже во втором круге, одержав уверенную победу со счётом 6:1, 6:3. Что наверняка в грядущем финале придаст веры российско-бельгийскому дуэту.

В игре итальянок многое зависит от самочувствия и уровня Паолини. Пока Жасмин в Риме показывала очень хороший теннис, что отразилось и на её результатах. Но, судя по игре Кудерметовой и Мертенс, у них уже хороший базовый уровень, который на протяжении турнира был выше всех других соперниц. А ещё Веронике и Элисе есть в чём прибавлять. И когда это делать, как не на финале в Риме против Сары Эррани и Жасмин Паолини.

Женский парный матч состоится в воскресенье, 18 мая. За развязкой турнира следите на «Чемпионате».