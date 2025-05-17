Паолини — новая чемпионка Рима. Итальянка в шаге от великого рекорда Звонарёвой

В субботу, 17 мая, на супертурнире в Риме состоялся финал в женском одиночном разряде. За титул сражались чемпионка US Open 2023 года Кори Гауфф, посеянная четвёртой, и двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Жасмин Паолини (6). Гауфф в четвертьфинале в четвёртый раз подряд обыграла Мирру Андрееву (6:4, 7:6 (7:5)), а в полуфинале в невероятной борьбе одолела Чжэн Циньвэнь. Матч, завершившийся со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 в пользу американки, продолжался более трёх с половиной часов и закончился в полпервого ночи по местному времени. Паолини же на стадии четвертьфинала одержала волевую победу над Дианой Шнайдер (6:7 (1:7), 6:4, 6:2), а затем расправилась с Питон Стирнс (7:5, 6:1).

Для Гауфф этот финал стал вторым в сезоне и 12-м — в карьере. В предыдущих титульных встречах у Кори была отличная статистика: девять побед и всего два поражения, в том числе две недели назад в Мадриде. А Паолини, впервые добравшаяся до титульного матча в 2025-м, из предыдущих семи финалов победила всего в двух.

В личных встречах ситуация была двоякая. Гауфф вела со счётом 2-1; в то же время единственный матч, который выиграла Паолини, проходил на грунте, причём совсем недавно, в Штутгарте. В том четвертьфинале Жасмин одолела Кори со счётом 6:4, 6:3. А Гауфф обе свои победы одержала на харде. В Аделаиде-2021 теннисистки сыграли все три партии (6:4, 6:7 (4:7), 6:2), а в четвертьфинале Цинциннати-2023 хватило и двух (6:3, 6:2).

Жасмин Паолини Фото: Dan Istitene/Getty Images

Паолини, давая комментарий после выхода в финал, ещё не знала, кто выиграет другой полуфинал, Гауфф или Чжэн. «Они обе хорошо действуют. У них эффективный форхенд, который всегда может огорчить. В любом случае получится тяжёлый поединок. Мне нужно будет постараться одолеть кого-то из них», — сказала итальянка на пресс-конференции.

А Кори вспомнила поражение от Жасмин в Штутгарте. «Тяжёлый был матч. Она здорово выступила тогда. Думаю, здесь, при поддержке домашней публики, она будет показывать отличный теннис. Я должна быть к этому готова. Надеюсь, что смогу показать более высокий уровень и, возможно, взять титул», — цитирует американку пресс-служба WTA.

Кори Гауфф Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Гауфф, которая в полуфинале допустила целых 15 двойных ошибок, с неё же и начала этот финал. В первом гейме американка не лучшим образом выглядела в обменах, и Паолини сразу же добилась брейка. Однако подтвердить его итальянка не смогла, хотя Кори пришлось приложить больше усилий (с третьего брейк-пойнта), чтобы восстановить равенство — 1:1.

Вообще, в стартовых геймах игра у Гауфф не особо ладилась: она старалась действовать первым номером, но при этом часто ошибалась. Третий гейм Кори отдала с 30:0 на подаче, после чего Паолини подтвердила брейк — 3:1.

Итальянка тоже далеко не всегда действовала точно, однако ключевые очки оставались за ней. Жасмин и брейк-пойнт отыграла, и в следующем гейме удержала подачу, несмотря на все усилия соперницы, — так счёт стал 4:2. В одном из геймов Паолини, пытаясь догнать укороченный, поскользнулась и упала — к счастью, обошлось без травм, разве что платье оказалось измазано.

Жасмин Паолини Фото: Dan Istitene/Getty Images

Собственно, все геймы проходили в борьбе, но всякий раз оставались за подающей. А в 10-м гейме Паолини под ноль подала на партию — 6:4 за 53 минуты. Гауфф допустила 31 невынужденную ошибку (и четыре двойные, куда же без них), и 12 виннеров при такой статистике — слабое утешение. А у Паолини насчитали семь виннеров и 14 невынужденных.

Начало второго сета также стало безрадостным для Гауфф. Американка допустила две двойные ошибки за гейм, и Паолини, как и в первой партии, начала с брейка. Итальянка, подгоняемая родной публикой, если и не доминировала на корте, то что-то близко к этому, и продолжала наращивать преимущество. Единственным исключением стал четвёртый гейм, в котором Паолини отдала подачу. Однако сразу после этого Жасмин под ноль забрала гейм на приёме и снова оторвалась на два брейка — 4:1.

Два гейма спустя Паолини при 5:2 подавала на титул. Она добилась своего со второго матчбола — 6:4, 6:2 за 1 час 30 минут. Ну а Гауфф закончила матч с 55 невынужденными — так финал не выиграешь.

Так Паолини завоевала первый титул в сезоне и третий — в карьере, в том числе второй на турнире категории WTA-1000 (после Дубая-2024, когда итальянка в финале одолела Анну Калинскую). Жасмин стала лишь второй итальянкой, выигравшей Рим, — после Раффаэллы Реджи-Конкато (1985 год). 29-летняя Паолини оказалась самой возрастной теннисисткой в Открытой эре, впервые взявшей турнир в столице Италии.

И теперь Жасмин в шаге от великого рекорда Веры Звонарёвой, который та установила в Индиан-Уэллсе в 2009 году. Пока ещё никому, кроме Звонарёвой, не удавалось завоевать оба титула (одиночный и парный) одновременно на каком-либо турнире категории WTA-1000 (со времени оформления серии турниров как раз в 2009-м). Парный финал Рима состоится в воскресенье, 18 мая, и там Паолини и её напарница Сара Эррани сразятся с Вероникой Кудерметовой и Элисе Мертенс.

Кроме того, в рейтинге WTA Паолини поднимется на одно место и вновь станет четвёртой — позади окажется Ига Швёнтек. Гауфф тоже отыграет одну позицию и снова будет второй — это и до финала было известно. Итальянка как чемпионка заработала € 877 390 призовых, а американка как финалистка — € 456 735.

В воскресенье, 18 мая, состоится женский парный финал: Эррани/Паолини — Кудерметова/Мертенс. Эта игра начнётся не ранее 13:00 мск. А закроет турнир решающий матч в мужском одиночном разряде, в котором сыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Начало — не ранее 18:00 мск.