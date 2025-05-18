Джокович решил сыграть перед «Ролан Гаррос», также выступят Рублёв и Хачанов. Обзор сеток

На ближайшей неделе в теннисе состоятся сразу пять соревнований. Параллельно с двумя мужскими (ATP-500 в Гамбурге и ATP-250 в Женеве) и двумя женскими (WTA-500 в Страсбурге и WTA-250 в Рабате) турнирами стартует и прелюдия к одному из крупнейших общих соревнований – «Ролан Гаррос». В Париже будут сыграны три круга квалификации, а уже в воскресенье, 25 мая, начнутся матчи основных сеток. Но о втором в сезоне турнире «Большого шлема» мы поговорим немного позже, а пока что изучим сетки более мелких соревнований, которые пройдут перед ним.

Когда-то давно, практически в прошлой теннисной жизни, турнир в Гамбурге был «Мастерсом». Затем наступил 2009 год, в рамках которого не только устроили реформу рейтинга, но и порядком перетряхнули календарь. В мужском туре это затронуло в первую очередь как раз Гамбург, потерявший статус «Мастерса» и отправившийся с середины мая на вторую половину июля. Третьим грунтовым «Мастерсом» вместо него стал Мадрид, до того проходивший в октябре на харде в зале, а место хардового Мадрида занял Шанхай.

Понятно, что это резко повлияло на состав участников. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть фамилии чемпионов. Если в нулевые здесь побеждали в основном титаны тенниса (Густаво Куэртен, Гильермо Кория, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль), то в 10-е трофей брали в том числе Андрей Голубев, Хуан Монако, Леонардо Майер и Мартин Клижан. Да, побеждали в Гамбурге, уже ставшем «пятисотником», и Николай Давыденко, и тот же Надаль, и Фабио Фоньини, однако в целом уровень заметно просел.

Корт в Гамбурге Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

В этом году впервые с 2008-го немецкий турнир вернулся на майский слот. Конечно, во времена его пребывания в статусе «Мастерса» между Гамбургом и «Ролан Гаррос» была ещё неделя более мелких соревнований, а теперь сам Гамбург стал одним из таких турниров – пусть и более статусным, чем Женева. И первый турнир в мае за 17 лет получается довольно противоречивым. С одной стороны, состав в целом неплох – есть Александр Зверев, Андрей Рублёв, Фрэнсис Тиафо. С другой – заявлено было намного больше топ-игроков, однако все они снялись до жеребьёвки. Только из первой десятки таких трое: Синнер, Руне и Музетти. Также отказались Томми Пол, 12-я ракетка мира, и Якуб Меншик, чемпион «Мастерса» в Майами этого года. Музетти и Пол дошли на «Мастерсе» в Риме до полуфиналов, а Синнер в воскресенье сыграет в финале с Алькарасом.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

Поскольку это турнир ATP-500, все теннисисты, включая лидеров посева, стартуют с первого круга. Соперник Александра Зверева, получившего одновременно первый номер посева и уайлд-кард, определится по итогам квалификации. Фрэнсис Тиафо (2) сразится с Бу Юньчаокэтэ, который перед прилётом в Гамбург ещё проведёт воскресный финал «челленджера» в Турине с Александром Бубликом (Бублик, к слову, тоже выступит в Германии и в первом круге встретится с Джованни Мпетчи Перрикаром), а Андрей Рублёв – с Дамиром Джумхуром.

Россиянина дальше будет ждать кто-то из местных обладателей уайлд-кард – либо опытнейший 35-летний Ян-Леннард Штруфф, либо 17-летний Юстин Энгель, для которого это будет третий турнир ATP в карьере. В четвертьфинале Рублёв потенциально может встретиться с Брэндоном Накашимой, затем – со Зверевым, ну а в финале – с Тиафо или с Франсиско Серундоло. Также в противоположной половине сетки стоит отметить Алехандро Давидович-Фокину (5), который в первом круге сыграет с Гаэлем Монфисом.

В Женеве такого массового звездопада не случилось, хотя состав турнира тоже пострадал – снялись Каспер Рууд и Григор Димитров. Зато Новак Джокович попросил уайлд-кард на это соревнование, в результате чего игроков топ-10 в Швейцарии стало даже больше, чем в Германии – здесь есть ещё Тейлор Фриц (он четвёртый, а Джокович – шестой), а в Гамбурге – только Зверев (пока что второй, с понедельника будет третьим). Из россиян в Женеву приехал Карен Хачанов, получивший четвёртый номер посева, благодаря чему он стартует со второго круга – так же, как Фриц, Джокович и Томаш Махач.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Первым соперником Карена станет или Кей Нисикори, или Лёнер Тьен. В четвертьфинале возможна встреча с Алексом Михельсеном, Нуну Боржешем или кем-то из квалификации, а за выход в финал Хачанов в случае успеха там поборется, скорее всего, с Тейлором Фрицем либо Хубертом Хуркачем.

Что касается Новака, после провала в Мадриде пропустившего Рим, то он стартует с поединка либо с Зизу Бергсом, либо с Мартоном Фучовичем. Уже в четвертьфинале сербу «светит» встреча с Маттео Арнальди, который и выбил его в первом матче в Мадриде. Если Джокович сумеет взять реванш, то в полуфинальном поединке может сыграть с Томашем Махачем или с Алексеем Попыриным. При этом совершенно непонятно, в какой форме сейчас серб и насколько он в принципе мотивирован. Выход в финал «Мастерса» в Майами был хорошим результатом, однако на грунте Новак проиграл два матча из двух.

В отличие от Гамбурга и Женевы, в Страсбурге невооружённым глазом виден куда более сильный состав, чем в Рабате. У этого есть несколько причин – и то, что Страсбург во Франции, а Рабат – в Марокко (то есть добраться потом до Парижа для выступления на «Ролан Гаррос» куда проще, и не нужно акклиматизироваться), и то, что это «пятисотник», и то, что в женском туре в принципе куда чаще собирается сильный состав на неделе перед «Шлемами», чем в мужском. Последнее, конечно, связано с пятисетовым форматом мужских мэйджоров, требующим более серьёзных физических затрат по сравнению с другими турнирами – поэтому топовым игрокам у мужчин логичнее отдыхать перед «Шлемом», чем у женщин.

В Страсбурге собрались и Пегула, и Наварро, и Бадоса, видимо, восстановившаяся от травмы (это будут её первые матчи на грунте в нынешнем сезоне), и Рыбакина. Правда, выступления Елены в последнее время никакого оптимизма не внушают и заставляют задумываться о том, что ей сейчас сложно концентрироваться на теннисе и тренировках, но эту тему здесь развивать не будем. Отметим также, что Свитолина, завоевавшая в Страсбурге титул в 2023 году (а до того – в 2020-м), в последний момент снялась из-за, по её словам, «небольшой травмы, полученной в Риме».

Анна Калинская Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Что касается россиянок, то во Франции сыграют Людмила Самсонова (8), которая проведёт матч первого круга с Линдой Носковой, и Анна Калинская. Она сначала сразится с кем-то из квалификации, а затем в случае победы встретится с Пегулой – Джессика стартует со второго круга. Самсонова во втором круге может выйти на Лейлу Фернандес, в четвертьфинале – на Бадосу, а в полуфинале – на ту же Пегулу или Калинскую. К слову, защищать прошлогодний титул не приехала другая американка, Мэдисон Киз, с которой Анна уже дважды играла в этом грунтовом сезоне.

В Рабате всё тихо и спокойно – в смысле скучного состава участниц. Лидер посева, Элина Аванесян, которая ранее выступала за Россию, а теперь представляет Армению, даже не попадает в число 32 сеяных на «Ролан Гаррос», являясь 38-й ракеткой мира. Все остальные теннисистки не входят даже в топ-50, а из россиянок там сыграет только Камилла Рахимова, которая в первом круге встретится с Хиль Белен Тайхман. В случае успеха Камилла, скорее всего, сыграет с Марией-Камилой Осорио-Серрано – отчасти тёзкой из Колумбии, второй сеяной этого турнира. Можно сказать, что с жеребьёвкой Рахимовой не очень-то повезло, поскольку для второго круга в Рабате явно были более приятные варианты, чем цепкая колумбийка, хорошо умеющая играть на грунте.