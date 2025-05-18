Кудерметова бьётся в Риме с олимпийскими чемпионками! Ещё пройдёт мужской финал. LIVE!

На грунтовом супертурнире в Италии проходят решающие матчи. На кортах появится и россиянка.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го, заключительного игрового дня на «тысячнике» в Риме. В воскресенье состоятся финалы в мужской одиночке и женской паре. До решающего матча добралась россиянка Вероника Кудерметова вместе со своей напарницей Элисе Мертенс из Бельгии. Девушки сразятся за титул с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии, которые выбили из сетки россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Также в финале сыграют Карлос Алькарас и Янник Синнер. За всеми подробностями следите в нашем лайве.