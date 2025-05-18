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Рим 2025: онлайн-трансляция — Кудерметова, Паолини, Эррани, Мертенс, Синнер, Алькарас: расписание, результаты, сетки, где смотреть

Кудерметова бьётся в Риме с олимпийскими чемпионками! Ещё пройдёт мужской финал. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Риме. LIVE!
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Италии проходят решающие матчи. На кортах появится и россиянка.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го, заключительного игрового дня на «тысячнике» в Риме. В воскресенье состоятся финалы в мужской одиночке и женской паре. До решающего матча добралась россиянка Вероника Кудерметова вместе со своей напарницей Элисе Мертенс из Бельгии. Девушки сразятся за титул с олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини из Италии, которые выбили из сетки россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Также в финале сыграют Карлос Алькарас и Янник Синнер. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

WTA 1000. Рим. Парный разряд. Сетка
ATP Masters 1000. Рим. Сетка
Рим — парный разряд (ж). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье на супертурнире в Риме пройдут матчи с участием Вероники Кудерметовой. Вот за кем сегодня будем следить.

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