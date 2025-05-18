Кудерметова снова проиграла парный финал. В Риме Паолини повторила достижение Звонарёвой

В воскресенье, 18 мая, на супертурнире в Риме, Италия, состоялся финальный матч в женском парном разряде. За титул боролись итальянский тандем Сара Эррани/Жасмин Паолини (третий номер посева), которому противостоял интернациональный дуэт Вероника Кудерметова(Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия).

Сара и Жасмин уже стали той парой, которая не нуждается в подробном представлении. И всё же приведём немного самых значимых цифр. 38-летняя Эррани – шестая ракетка мира в паре, завоевала 33 титула WTA, из них пять – на ТБШ, олимпийская чемпионка в парном разряде и самая возрастная участница финала. Паолини – шестая ракетка мира в паре, пятая – в одиночке и олимпийская чемпионка в парном разряде, чемпионка турнира в Риме и в паре (2024), и в одиночке (2025). Напомним, в субботу, 17 мая, Жасмин стала победительницей домашнего грунтового «тысячника», одолев в финале американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

На этом турнире итальянки защищали прошлогодний титул. На пути они одолели Цзян Синьюй/Фансянь У (6:3, 6:4), Фернандес/Путинцеву (6:4, 4:6, 10:7), Эалу/Гауфф (7:5, 3:6, 10:7) и единственную сеяную пару Андреева/Шнайдер (6:4, 6:4). Напомним, у Мирры и Дианы был шанс во второй партии. Они отыграли брейк на самом старте сета, затем сделали ещё один, но не смогли развить преимущество. Жасмин и Сара перехватили инициативу и взяли четыре гейма подряд, причём только в первом из них россиянки добрались до решающего очка.

Кудерметова и Мертенс также являются сыгранным тандемом. Правда, с 2022 года девушки не выступали в паре, а объединились в дуэт лишь на «тысячнике» в Мадриде-2025, на котором дошли до финала и потерпели поражение от румынско-российского дуэта Сорана Кырстя/Анна Калинская на решающем тай-брейке – 7:6 (12:10), 2:6, [10:12]. При этом обе теннисистки всегда демонстрировали слаженную игру, в которой сочетаются опыт, техника и боевой дух. У Вероники, являющейся бывшей второй ракеткой мира в парном разряде, в активе было восемь титулов в 19 финалах, у Элисе и вовсе был завоёван 21 титул в 34 финалах. Также Мертенс была первой ракеткой мира в паре, а вместе с Кудерметовой-старшей в сезоне-2022 побеждала на турнире WTA-250 в Стамбуле, на «пятисотнике» в Дубае и на Итоговом чемпионате WTA.

На турнире в Риме Вероника и Элисе одержали победы над Бабош/Стефани (6:4, 6:2), Шувэй/Остапенко (7:5, 6:2), Мухаммад/Схурс (3:6, 6:2, [10:4]), Хантер/Перес (6:2, 6:2). После выхода в полуфинал престижных итальянских соревнований россиянка заявила следующее.

«Это не индивидуальная дисциплина, каждый старается друг друга поддерживать. Сегодня мы обе не очень хорошо начали, было много ошибок. Затем подумали, что делать, и наладили игру, а на решающем тай-брейке удача была на нашей стороне. Показали свой уровень, у нас большой опыт совместной игры», — сказала Кудерметова в эфире BB Tennis.

Вероника Кудерметова Фото: Oscar J. Barroso/Zuma/ТАСС

Если вспоминать историю встреч Вероники и Элисе с итальянками, то можно сразу обратиться к вышеупомянутому турниру в Мадриде. Кудерметова и Мертенс сыграли с Эррани и Паолини уже во втором круге, одержав уверенную победу со счётом 6:1, 6:3.

В новом очном противостоянии хозяйки кортов не успели толком войти в игру. Вероника и Элисе заработали четверной брейк-пойнт. Три попытки они потеряли, однако четвёртую реализовали. Россиянка выполнила очень плотный удар под самую заднюю линию, а Жасмин сорвала ответ с форхенда. Брейк — 1:0. Следом девушки уверенно взяли свою подачу — 2:0, а потом легко добились второго брейка подряд — 3:0. Затем российско-бельгийская пара взяла ещё один гейм на подаче — 4:0.

Казалось, что отличный запас для концовки партии уже сделан и тандем Кудерметова/Мертенс доведёт начатое до конца. Однако итальянки, известные своим бойцовским характером, не сдались. Свой камбэк Эррани и Паолини начали в пятом гейме, выбравшись из тяжелейшей ситуации. Они сумели забрать решающее очко и размочили счёт в партии — 4:1. В шестом гейме неудачно подала Вероника, и местные любимицы добились брейка — 4:2. На брейк-пойнте наша спортсменка допустила грубую ошибку с лёта, пробив драйв-воллеем в сетку.

Олимпийские чемпионки Парижа в парном разряде на этом не остановились. Сара и Жасмин чётко забрали свою подачу и сократили отставание до минимума — 4:3. Восьмой гейм Кудерметова и Мертенс также провалили. Элисе начала с его с двух двойных ошибок — 0:30, затем интернациональный дуэт выбрался вперёд — 40:30, однако забрать этот гейм теннисистки не сумели. Итальянки добились второго брейка подряд и восстановили статус-кво — 4:4. В девятом гейме Кудерметова и Мертенс с ходу взяли два очка на приёме и в итоге даже добрались до брейк-пойнта, но реализовать его не смогли. Эррани и Паолини впервые в сете повели в счёте — 5:4. Итальянки были в огне. В результате третьи сеяные повесили скрытую «баранку» противницам — 6:4 за 45 минут. 14/13 у Вероники и Элисе по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 11/7 — у Сары и Жасмин.

Сара Эррани и Жасмин Паолини Фото: Dan Istitene/Getty Images

Второй сет российско-бельгийский тандем начал с брейка под ноль — 1:0. На решающем мяче хозяйки кортов попросили повтор на предмет касания россиянки мяча во время розыгрыша. Но судья на вышке Мириам Блей заявила, что касания она не заметила — мяч не изменил траектории. Эта партия продолжала развиваться по схеме предыдущей. Кудерметова и Мертенс выиграли три гейма подряд, обеспечив себе комфортный задел для победы в сете, — 4:0. В пятом гейме итальянкам удалось размочить счёт — 4:1. Сценарий первого сета стал повторяться. Олимпийские чемпионки Парижа в парном разряде оформили брейк в шестом гейме (в нём Вероника впервые в поединке допустила двойную ошибку) — 4:2.

Затем на подаче Эррани итальянки ушли с брейк-пойнта соперниц и сократили отставание до минимума — 4:3. Чудеса на центральном корте в Риме продолжались. 4:0 превратились в 4:4. На брейк-пойнте в восьмом гейме третьи сеяные перехватили инициативу у сетки по ходу напряжённого розыгрыша, и в итоге Сара разложила мяч по корту и пробила с лёта навылет. И всё же пятый гейм подряд итальянкам взять не удалось. Паолини не удержала свою подачу. На брейк-пойнте Кудерметова провела классную атаку с задней линии, и в итоге наш дуэт оформил ещё один брейк — 5:4. Однако подать на сет у Вероники не получилось.

На третьем брейк-пойнте она среагировала на резаный кросс Эррани с лёта, затем Жасмин плотно пробила косым кручёным с задней линии, и Кудерметова из угла корта не смогла обвести Сару, ударив в аут по ширине, — 5:5. Свою подачу итальянки забрали уверенно — 6:5. В 12-м гейме дуэт Кудерметова/Мертенс заработал двойной геймбол, но проиграл три очка подряд, а вместе с ними и матч. 6:4, 7:5 за 1 час 45 минут — именно с таким счётом Эррани и Паолини одолели оппоненток. Статистика: 30/28 у Вероники и Элисе по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 20/14 — у итальянок.

Таким образом, Сара и Жасмин защитили титул в итальянской столице. Добавим, что Паолини стала второй теннисисткой, забравшей оба трофея за один розыгрыш «тысячника», после россиянки Веры Звонаревой (Индиан-Уэллс-2009).

Супертурнир в Риме завершается 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».