В Риме — новый чемпион, и это не итальянец! Алькарас прервал серию Синнера из 26 побед

Карлос на глазах у местной публики чуть не испёк Яннику «баранку»! Испанец увеличил отрыв от лидера рейтинга по счёту личных встреч.

Супертурнир в Риме подошёл к концу! Совсем недавно мы узнали победителей в одиночке и паре у женщин, а также в дуэтах у мужчин. Оставался самый важный матч: финал в мужской одиночной сетке.

Афиша получилась такая, словно «Мастерс» в Риме был создан лучшими режиссёрами мира. Немного о лирических героях.

Янник Синнер – словно адаптированная к реальной жизни версия Тони Старка. Непоколебимый снаружи, но, судя по роликам, как итальянец веселится с командой и непринуждённо общается с Папой Римским, мягкий и чувственный внутри. Три месяца он отбывал дисквалификацию, а после вернулся, чтобы спасти теннис и в сложившийся без него хаос внести немного стройности и определённости.

В Риме Янник провёл несколько совершенно разных по сценарию и самочувствию встреч. Всё прошло гладко с Мариано Навоне (6:3, 6:4) и Йеспером де Йонгом (6:4, 6:2), идеальным получился матч с Каспером Руудом (6:0, 6:1). Трудности возникли в поединке с грунтовиком Франсиско Серундоло, который, к слову, в отсутствие итальянца дошёл до полуфиналов в Мюнхене и Мадриде. А во встрече с Синнером аргентинец всё же задрожал и уступил со счётом 6:7, 3:6.

Неважно для первой ракетки мира сложился полуфинальный поединок с Томми Полом. Неожиданно для самого себя итальянец проиграл первый сет с «баранкой». Подходя к своему боксу, он искренне разводил руками и говорил, что ничего не получается. Но чуть-чуть слабины и расфокуса дал Томми, после чего Янник подловил его на этом и всё же довёл дело до победы (0:6, 6:1, 6:3). Хотя в решающем сете Синнер слегка прихрамывал и хватался за бедро.

Карлос Алькарас – квинтэссенция всех противников Тони Старка. Скорее, их дружелюбная и миролюбивая версия. На старте турнира испанец переиграл Душана Лайовича (6:3, 6:3) и Ласло Джере (7:6, 6:2), однако чуть не оступился в четвёртом круге в матче с Кареном Хачановым (6:3, 3:6, 7:5). Дальше Карлитос одолел Джека Дрейпера (6:4, 6:4) и Лоренцо Музетти (6:3, 7:6), хоть и игра его не была при этом идеальной.

Если отбросить все киносравнения, то всё равно придём к важному: Алькарас и Синнер составляют, пожалуй, самое яркое и принципиальное противостояние в мужском туре. Карлос в нём ведёт со счётом 6-4. Прошлый их поединок состоялся в финале «Мастерса» Пекина в прошлом году. Сильнее тогда оказался испанец (6:7, 6:4, 7:6). То поражение стало для Янника последним перед его победной 26-матчевой серией, которая продолжалась и до римского финала.

В финале Рима оба теннисиста вышли на корт в отличной форме и розыгрыши завершали буквально в несколько ударов. Буквально одна цифра: уже во втором гейме Синнер смог пробить виннер с форхенда со скоростью 153 км/ч. Невероятная концентрация. Хоть и было заметно, что каждый ещё мог заметно прибавить в качестве игры.

Геймы получались упорные, просто так очки никто не отдавал. Бо́льшую часть времени парни проводили на задней линии, устраивали обмены глубокими и быстрыми мячами. Первым свою подачу уверенно, отдав всего одно очко, забрал Алькарас в седьмом гейме. Каждый при этом стал добавлять вариативность в свою игру, миксовать ралли на задней с дропшотами.

Самым верным и логичным исходом этой равной партии стал бы тай-брейк. К концу сета Карлос задрожал, чуть снизил качество ударов и при счёте 5:6 подарил Яннику два брейк-пойнта. К счастью болельщиков, справедливость всё же восторжествовала, и этот огненный, волнительный гейм остался за испанцем.

Всё решилось на тае. Алькарас начал его отлично, с надёжных подач и преимущества по счёту. Именно испанец на тай-брейке первым дошёл до сетболов и со второй попытки партию забрал. А как красиво сделал это: рискнул, пошёл к сетке и переиграл у неё первую ракетку мира. Стартовую партию теннисисты играли 1 час 10 минут. Янник по виннерам и невынужденным набрал 5/22, Карлос – 9/19 соответственно.

Карлос Алькарас в финале Рима-2025 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Упущенная партия всё же сказалась на Синнере: первую же свою подачу итальянец отдал под ноль, что позволило Алькарасу повести с отличной комбинацией «сет+брейк». После этого пошла исключительно ментальная игра, в которой первый номер рейтинга заметно уступал третьей ракетке мира. Сковало Янника и психологически, и физически. Карлос же, напротив, раскрепостился так, что не оставлял своему сопернику почти никаких шансов.

За 20 минут Алькарас повёл со счётом 4:0. Синнера в этот момент будто на корте не было, совсем он не успевал за скоростями своего соперника. Всё, что в конце матча смог сделать Янник – это взять один гейм на своей подаче и пару раз вызвать громкие аплодисменты трибун.

На одном из матчболов Алькарас сильно поспешил и в момент, когда вышел к сетке бить смэш, отправил его куда-то на трибуны. Но всё-таки поединок за 1 час 45 минут и со счётом 7:6 (7:5), 6:1 завершился в пользу Карлоса. У сетки они с Янником Синнером тепло друг друга поприветствовали и приобнялись.

Для Алькараса этот титул стал 19-м в карьере, седьмым на турнирах серии ATP-1000 и третьим – в сезоне. Благодаря удачному выступлению Карлос в рейтинге вновь займёт вторую строчку, но до Янника всё еще не дотянется: их будут отделять 1530 очков.

Ещё испанец одержал 30-ю победу в сезоне и прервал космическую серию итальянца из 26 выигранных встреч. То, что нужно Алькарасу перед защитой титула на «Ролан Гаррос»!