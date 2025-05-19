Мирра — впервые в топ-8 посева ТБШ, Швёнтек выпала из четвёрки. Какой будет сетка на «РГ»?

Грунтовый турнир WTA-1000, завершившийся на минувшей неделе в Риме, принёс любопытные результаты. В том, что чемпионкой стала Жасмин Паолини, вообще говоря, нет ничего удивительного. 29-летняя итальянка ещё в прошлом году ворвалась в элиту и с тех пор держит стабильно высокий уровень. А вот провал Иги Швёнтек, проигравшей в третьем круге, то есть в 1/16 финала, иначе как сенсацией не назовёшь. Ещё недавно полька считалась фаворитом любого турнира, но она уже почти год, с победного «Ролан Гаррос» — 2024, не может выйти в финал. И теперь у неё даже на грунте весьма неясные перспективы.

Провал Швёнтек в Риме вкупе с победой Паолини привёл к тому, что Ига, выступавшая в столице Италии в ранге второй ракетки мира, потеряла даже не два, а три места в рейтинге WTA. 27 очков — именно на столько Жасмин опережает пятикратную чемпионку ТБШ. Это микроскопический разрыв для верхушки мировой классификации. Но он есть, и этот факт может иметь далеко идущие последствия. По итогам Рима определились сеяные на «Ролан Гаррос» — номера в точности соответствуют рейтингу. И Швёнтек располагается непривычно низко.

Топ-8 посева на «Ролан Гаррос». Женщины

Если бы при жеребьёвке в первую очередь учитывали не рейтинг, а иные соображения (как раньше делали на Уимблдоне), Швёнтек, вероятно, оказалась бы повыше — может, даже в топ-2. Всё-таки полька четырежды выигрывала «Ролан Гаррос», в том числе последние три турнира. А так получается, что Ига уже в четвертьфинале может нарваться на соперницу, у которой будут хорошие шансы на победу. Если, конечно, дойдёт до этой стадии, в чём сейчас тоже нет уверенности.

Как обычно, лидер посева в лице Соболенко попадёт в первую четверть, причём в самый верх турнирной сетки, а Гауфф, вторая сеяная, — в четвёртую, в самый низ. Вторая и третья четверти достанутся Пегуле и Паолини, а кому какая именно, как раз и решит жребий. И тут сразу возникает определённый дисбаланс. Пегула в этой компании топ-4 выглядит пусть небольшим, но аутсайдером. Паолини и Гауфф сейчас в прекрасной форме, что они доказали в Риме. Ну а Соболенко — это Соболенко. Её отрыв в 3820 очков от второго места в рейтинге в комментариях не нуждается. Так что четверть с Джессикой потенциально выглядит слабейшей.

Восстановить баланс может попадание Швёнтек в четверть к Пегуле, однако вероятность этого — лишь 25%. Соответственно, имеем 75-процентную вероятность, что в сетке образуется перекос, если, условно, в одной четверти соберутся Соболенко и Швёнтек, а в другой — Пегула и Киз. И очень интересно, в какую часть сетки жребий определит Мирру Андрееву.

Это первый за долгое время случай, когда в женском одиночном разряде в топ-8 посева на ТБШ присутствует россиянка. У Андреевой сейчас почти 5000 очков в рейтинге — 4986, если точно, и 2000 из них (то есть чуть более 40%) она набрала в Дубае и Индиан-Уэллсе в этом году, выиграв оба этих «тысячника». У 18-летней россиянки шестой номер посева. В отношении Мирры известно, что ни с кем из тройки Швёнтек — Киз — Чжэн она не сможет встретиться раньше полуфинала. Между номерами с пятого по восьмой нет никакой разницы в разрезе посева, так что то же самое верно и в отношении остальных представительниц второй четвёрки рейтинга.

Мирра Андреева и её тренер Кончита Мартинес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Нас, конечно, больше всего интересует Андреева. В первом и втором кругах она может сыграть с кем угодно, кроме сеяных. В третьем круге её может ожидать кто-то из номеров посева с 25-го по 32-й. Сейчас на этих строчках находятся Магдалена Френх, Марта Костюк, Питон Стирнс, Лейла Фернандес, Линда Носкова, Анна Калинская, Софья Кенин и Юлия Путинцева. А в 1/8 финала в соперницы Мирре может достаться кто-то из номеров с 9-го по 12-й. Эти места занимают Эмма Наварро, Паула Бадоса, Диана Шнайдер и Елена Рыбакина.

Сама Андреева при жеребьёвке попадёт в четверть к кому-то из топ-4, которую составляют Соболенко, Гауфф, Пегула и Паолини. С Соболенко у Мирры 2-4 в официальных матчах. В прошлом году россиянка обыграла Арину как раз на «Ролан Гаррос», в четвертьфинале — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, а в этом сезоне — в финале Индиан-Уэллса — 2:6, 6:4, 6:3.

Арина Соболенко и Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

С Гауфф у Андреевой исключительно плохие результаты – 0-4. Если исходить из статистики, именно Кори является самым неприятным вариантом для Мирры в четвертьфинале. Впервые они встретились в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023, и тогда американка одержала волевую победу — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. И пока это единственный случай, когда россиянка взяла у Коко хотя бы сет. В 2025-м Андреева уже дважды проигрывала Гауфф, причём оба раза на грунте (и оба раза в четвертьфинале) — в Мадриде и в Риме.

С Пегулой Мирра ещё не играла, а с Паолини у неё 2-1 в официальных матчах, в том числе 1-1 на грунте. В 1/8 финала Мадрида-2024 россиянка победила итальянку – 7:6 (7:2), 6:4, а в полуфинале «Ролан Гаррос» того же года была сильнее Жасмин — 6:3, 6:1.

Сама же Андреева, по её словам, старается не следить за положением в рейтинге. «Стараюсь не обращать внимания. Думаю, я всё ещё в топ-10. Проверяла рейтинг неделю назад и была в десятке (улыбается). Да, я просто стараюсь не обращать внимания на то, что происходит, делать своё дело и делать его так хорошо, как только могу», — говорила она на пресс-конференции перед началом турнира в Риме.

Отличный настрой!

P. S. Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2025 состоится в четверг, 22 мая. На данный момент ни одна из теннисисток, попавших в посев, не снималась с турнира, но важно помнить, что любое внезапное снятие до жеребьёвки автоматически приводит к изменениям в списке сеяных — чем более высокий номер снимается, тем большее число теннисисток перемещается вверх.