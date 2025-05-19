Изучили последние результаты Даниила на грунте и предположили, каким может быть его путь в Париже в этом году.

«Всё не так плохо». Медведев готов к «Ролан Гаррос», но там его может ждать сложная сетка

Любопытно наблюдать за тем, как у Даниила Медведева развиваются отношения с грунтом. Ещё четыре года назад россиянин выдавал фразы вроде «я не хочу играть на этом покрытии», «нравится возиться в грязи, как собака?» или «я не могу повредить этот корт, он уже повреждённый». Теперь же он нашёл общий язык с глиной и стал считаться опасным соперником. И если не главным претендентом на победу, то одним из.

По признаниям Даниила, всё изменилось в Риме в 2023 году. Тогда он провёл блистательную неделю, одержал уверенные победы над Александром Зверевым, Стефаносом Циципасом, Хольгером Руне и завоевал титул. После этого россиянин стал «меньше беситься на грунт» и, как кажется со стороны, искать меньше оправданий и больше путей, как с этим покрытием сдружиться.

В начале мая Медведев и вовсе сделал важное признание:

«Сейчас мне действительно проще выступать на грунте. Я гораздо больше верю в себя и чувствую, что с каждым новым турниром играю на этом покрытии всё лучше», — сказал теннисист пресс-службе ATP.

Перед «Ролан Гаррос» Медведев провёл грунтовый сезон на приличном уровне. Да, без титулов. Но не всё измеряется количеством кубков. Особенно в современном мужском теннисе и при нынешнем состоянии россиянина.

Из важных достижений Даниила за последние месяцы на глине:

Трёхсетовая битва с Кареном Хачановым на старте Монте-Карло, игра через судороги и вырванная победа.

Несколько уверенных матчей с чередованием оборонительной и непривычной для россиянина агрессивной игры: над Серундоло-младшим, Норри, Попыриным.

Третий круг — в Монте-Карло, четвертьфинал — в Мадриде и четвёртый круг — в Риме.

И щепотка статистики: в Мадриде многие компоненты игры у Медведева оказались уровнем выше, чем средние показатели по туру. Например, процент розыгрышей, выигранных из обороны (45% против средних 31%). Или качество подачи (8,12 пункта против средних 7,9), приёма (7,34 против 6,5), игры с бэкхенда (7,74 против 7,1).

А если перевести цифры в слова: в этом году на грунте Медведев стал чуть более терпеливым, активным и при этом лучше адаптирующимся к условиям игры. Он готов и быть первым на мяче, и выжидать своего шанса там, где это необходимо.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

При этом, бесспорно, говорить о высоком качестве игры и пиковой форме Даниила нельзя. Это подмечают и сам спортсмен, и теннисные эксперты.

«И титулы, и рейтинг являются следствием игры. Даниил сам об этом говорил, и я не открываю Америку – играет он в целом неважно. Нельзя сказать, что плохо. Многие мечтали бы иметь такие результаты, как у него в этом году. Но он, думаю, недоволен результатами. Он об этом сам говорит, и у меня нет причин не соглашаться с ним. На мой взгляд, паники у него пока нет, и по-хорошему её быть не должно. Однако задуматься, почему это происходит, понять причины возникновения такой ситуации нужно. Думаю, они очень весомые», — сказал заслуженный тренер России Борис Собкин «Чемпионату».

Причины Медведев, конечно, не раскрывает. Зато говорит о том, как их решает. Например, активно готовился к этому грунтовому сезону, много тренировался именно на этом покрытии «впервые за пять-шесть лет».

Дальше – финишная прямая, только «Ролан Гаррос». Даниил не стал по примеру Андрея Рублёва и Карена Хачанова заявляться на турнир перед французским «Шлемом». Может, зря и Медведеву нужна была дополнительная игровая практика перед Парижем? Но ответ на этот вопрос мы получим только через неделю. А может, и через две, если пауза от турниров всё же пойдёт россиянину на пользу.

На «Ролан Гаррос» Даниил получит 11-й номер посева. Кстати, последний раз он в Париже не входил в топ-10 сеяных в 2019 году. Однако это лишь ни к чему не обязывающий факт.

Что касается потенциальной сетки. В первом и втором кругах Медведев сыграет с игроками, находящимися за пределами топ-32 рейтинга, или квалифаерами. В третьем круге может при неудачной жеребьёвке повстречаться как Рублёв или Хачанов, так и, например, грунтовик Франсиско Серундоло. В четвёртом круге – кто-то с середины топ-10 рейтинга (Рууд/Джокович/Музетти). В четвертьфинале, при идеальном раскладе, Зверев или Фриц, а в полуфинале – Синнер или Алькарас, смотря в чью половину Даниил попадёт.

Звучит всё слегка устрашающе, особенно если брать во внимание уровень потенциальных соперников на грунте. Сам Медведев говорит о грядущем «Ролан Гаррос» осторожно, но с долей позитива.

«С одной стороны, я проигрываю топ-игрокам. Кто его знает, может, Лоренцо [Музетти] опять выйдет в финал или выиграет турнир. Рууд в Мадриде выиграл. Однако, с другой стороны, если хочешь хорошо сыграть на «Ролан Гаррос», в третьем-четвёртом круге кто-то из таких людей может тебе попасться, поэтому никакого, скажем так, секрета нет. Нужно продолжать тренироваться, стараться играть ещё лучше. Всё не так плохо, но могло быть лучше», — сказал Медведев в эфире «Больше!».

Матчи основной сетки на Открытом чемпионате Франции стартуют уже в воскресенье, 25 мая. Медведеву в этом году защищать 200 очков за прошлогодний четвёртый круг.

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